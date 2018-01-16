Аттракцион невиданной щедрости

16 Янв. 2018 2018-01-16T20:10:45+03:00

Михаил Делягин считает, что Российское государство под откровенно неубедительными предлогами или вовсе без них разбазаривает имеющиеся активы в виде долгов других стран Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Прочел в "КП" интервью с замминистра финансов Сергеем Сторчаком о прощении внешних долгов. Совершенно с ним не согласен. Едва ли не самое яркое проявление антироссийской сути определяющих социально-экономическую политику России либералов - последовательное прощение внешних долгов. Даже безнадежный долг – мощный инструмент влияния, позволяющий если и не подчинить своим интересам ту или иную страну, то существенно корректировать ее политику в своих интересах, в том числе и извлекая из нее значительные доходы.

Поэтому развитые страны Запада, за редчайшим исключением, не прощают долги: они сознают откровенное безумие отказа от влияния. Даже при угрозе опасного для самих кредиторов банкротства должника (как в Аргентине во второй половине «нулевых» годов и в Греции в 2012) они идут лишь на реструктуризацию, не снимающую должника «с крючка», но укрепляющую его зависимость. Списание половины внешнего долга Польши в 1991 году было вознаграждением за «шоковую терапию» и условием передачи польской экономики под контроль крупных корпораций Запада.

Российское же государство под откровенно неубедительными предлогами или вовсе без них проводит строго противоположную политику - последовательного и интенсивного разбазаривания имеющихся активов в виде долгов других стран.

Сейчас уже прочно забыто, что в начале 90-х, когда Россия приняла на себя все обязательства и активы СССР, наш внешний долг составлял $96,6 млрд. И возник он в основном в результате коррупции горбачевских чиновников, в том числе из-за заведомо неадекватных условий взаиморасчета стран бывшего СЭВ. А внешний долг других стран перед нами – около $150 млрд. Причем среди должников были и весьма платежеспособные, успешно развивающиеся страны вроде Вьетнама.

Списание долгов Россией не сопровождалось практически никакими сколь-нибудь внятными и заметными встречными шагами заинтересованных стран. И в значительной степени носило характер подарков нашим геополитическим противникам, контролирующим управляющий нашей экономикой либеральный клан.

В 1992 году Россия простила Никарагуа $2,6 из $3,1 млрд ее госдолга: так США за наш счет поощрили пришедшее там на смену сандинистам правое правительство. А в 1996 году Россия списала Анголе, где тогда под руководством США шел (вскоре сорванный) мирный процесс, $3,5 из $5 млрд ее долга.

В 1997 году либералы загнали нашу страну, беспомощную в условиях «семибанкирщины», в Парижский клуб и взяли обязательство списать основную часть внешних долгов по поставкам оружия, а также внешних долгов «развивающихся» и «слаборазвитых» стран.

В результате в июне 1999 года еще не оправившаяся от дефолта Россия обязалась простить более $20 млрд долгов африканских стран (и сделала это в 2000-2003 и последующих годах).

В 2000 году было списано $9,5 из $11 млрд Вьетнама, - вероятно, чтобы найти предлог отказаться от стратегически значимой военно-морской базы в Камрани, аренда которой оплачивалась процентными платежами по прощенному долгу.

В 2004 был списан остаток долга Никарагуа – $344 млн (всего ее проамериканским в то время правительствам было прощено почти $6 млрд). В ноябре 2004 года Ираку, только что захваченному США в нарушение международного права, списали $9,8 из $10,5 млрд долларов. Более того, в обмен за заведомо пустые обещания началось его интенсивное кредитование – и к началу 2008 года долг Ирака перед Россией вырос до $12,9 млрд, из которых $12 млрд были списаны снова.

В 2006 году Россия простила вполне платежеспособному Алжиру $4,7 млрд (в обмен на обещания купить боевые самолеты, более чем от половины которых он со скандалом отказался), в 2007 – $11,1 млрд долга оккупированного США Афганистана (окончательно он был прощен в 2010 году, когда было списано еще $0,9 млрд.), в 2008 – $4,7 млрд богатейшей тогда Ливии (ее международные резервы, разграбленные затем в ходе западной интервенции, оценивались в $200 млрд).

В 2013 году Россия простила Киргизии $500 млн, а в 2017 - еще $240 млн. Той самой Киргизии, президент которой не скупился на оскорбительные высказывания в адрес российского бизнеса и даже отдельных наших лиц (вроде писателя Михаила Веллера) и ввел антироссийский государственный праздник, а парламент которой отказался от исполнения обязательств страны в рамках ЕАЭС?

Общая сумма долгов, прощенных Россией, превышает $151 млрд, - за отказ от этих астрономических сумм мы получали и оскорбления, и прямой отказ от сотрудничества в пользу наших геополитических противников.

На фоне этой патологической щедрости - абсолютная беспощадность к россиянам, которым государство не прощает валютную ипотеку и копеечные обычные долги, отрицая (отказом от гарантирования прожиточного минимума для всего населения) само наше право на жизнь.

Однако и невероятная щедрость к «чужим», и излишняя жестокость к «своим» легко объясняются либерализмом социально-экономической власти.

Обслуживание интересов глобальных спекулянтов – сущность современного политического либерализма - требует максимального ослабления влияния России в мире. И прощение долгов (уничтожение инструментов такого влияния) является одним из способов решения данной задачи.

А лишение десятков миллионов людей средств к достойному существованию не дает им задуматься о происходящем и осознать себя народом, - что облегчает грабеж России, являющийся главной стратегической задачей отечественных либералов (если, конечно, судить по их политике, а не по декламациям).

Разумеется, привластные либералы изощренно маскируют свои цели виртуозной казуистикой, - но она способна лишь на короткое время ввести в заблуждение небольшую часть общества, так как их чудовищные дела каждый день на протяжении всего 30-летия «рыночной свободы» разрушают жизнь большинства российских семей.

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