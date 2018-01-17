Экс-супруга Армена Джигарханяна собралась в дом престарелых

17 Янв. 2018 2018-01-18T01:16:52+03:00

Татьяна Сергеевна – вторая жена Джигарханяна. Они не дожили до золотой свадьбы два года. В 2015 – развелись. Фото: Виктор ГОРЯЧЕВ

Об этом 75-летняя Татьяна Сергеевна Власова сообщила в телепередаче на Первом канале

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- Если так жизнь сложится, я спокойно это сделаю – уйду в дом престарелых. Мне все равно, где я буду находиться, - призналась пожилая женщина, намекая на то, что ей негде жить. Но так ли все безнадежно?

Татьяна Сергеевна – вторая жена Джигарханяна. Они не дожили до золотой свадьбы два года. В 2015 – развелись.

После этого артист женился на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой, как теперь известно, тоже развелся. Но сейчас не об этом.

Развод с Власовой сопровождал долгий и мучительный процесс по разделу имущества.

Делили, во-первых, деньги от продажи дома в Америке. Это около 136 тысяч долларов. Во-вторых, трехкомнатную квартиру в Староконюшенном переулке в Москве.

Татьяна Сергеевна рассчитывала получить все. И деньги за дом, хотя на него заработал Джигарханян. И целиком квартиру на Арбате, хотя и ее тоже получил знаменитый артист.

Джигарханян (точнее – Виталина, именно она следила за ходом имущественного процесса) считали иначе: деньги следует поделить пополам, как положено при разделе имущества в браке. Ну а квартира изначально была в долевой собственности.

Суд выиграл Джигарханян, но половину денег от Власовой так и не получил.

Потом ситуация резко изменилась. Джигарханян уже разводился с Виталиной. Там начались еще более грозные имущественные бури. Шансы Власовой переиграть ситуацию в свою пользу неожиданно выросли.

Перед Новым годом благородный Армен Борисович вдруг решил отказаться от денег, которые ему полагались по суду от продажи американского дома. Исполнительный лист о том, что Татьяне Власовой перейдет вся сумма - около 136 тысяч долларов, артист передал своему пасынку Степану.

Осталось отвоевать трехкомнатную квартиру в Староконюшенном переулке...

Когда-то она была приватизирована в долевой собственности: половина – на Власову, половина – на Джигарханяна. Татьяна Сергеевна не раз говорила: «Но я все-таки надеюсь, что Арменом Борисовичем позволит мне в ней дожить». У Виталины – на тот момент жены Джигарханяна – были другие планы. Она его долю в квартире решила продать, мол, Джигарханян – пожилой человек, давно не снимается, ему нужны деньги на достойную старость. Заслужил. Да и кто бы спорил. Его долю в Староконюшенном продали некому юрлицу. Деньги по этой сделке Джигарханян, кстати, тоже не получил. Но после этого Татьяна Сергеевна оказалась в коммуналке.

Намекая на это обстоятельство, она и заявила в телепрограмме, что готова уйти в дом престарелых. Жить-то все равно негде…

Возникает вопрос: разве 130 тысяч долларов, которые ей подарил Джигарханян – это малая сумма? Можно на нее неплохую отдельную квартиру купить. Или все-таки нужна целиком еще и квартира на Арбате?

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