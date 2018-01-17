Пенсионные баллы и трудовой стаж: Подсчитай, не останешься ли ты без пенсии

17 Янв. 2018 2018-01-17T11:51:24+03:00

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В России растет число тех, кому отказывают в назначении страховой пенсии. Об этом на днях заявил глава Минтруда Максим Топилин. Этим людям не хватило трудового стажа или пенсионных баллов.

Неназначенцы

- В 2016 году 1,82 млн. россиян были назначены страховые пенсии. При этом 23 тысячи россиян получили отказ - это 1,2% от всех заявок, - рассказали в Пенсионном фонде России. И пояснили, что отказы были всегда. Даже тогда, когда минимальный стаж был всего 5 лет, а пенсионные баллы еще не придумали.

Данных за 2017 год пока нет, но число отказников явно будет расти. Минимальные требования по стажу и пенсионным баллам увеличиваются каждый год (см. графику). В 2018 году, чтобы получить право на страховую пенсию, нужно иметь минимум 9 лет официального трудового стажа и 13,8 пенсионных балла (они добавляются в зависимости от зарплаты). В ближайшие годы эти требования будут ужесточаться. К 2025 году потребуется 15 лет и 30 баллов.

- Если они не дотягивают до минимальных значений, человеку назначается социальная пенсия (ее начинают платить на пять лет позже - в 60 и 65 лет), - пояснили в пресс-службе ПФР.

Как прогнозируют эксперты, число людей, которые не смогут рассчитывать на страховую пенсию, будет увеличиваться. В большинстве случаев это будут те, кто работал и работает неофициально.

Как будут расти минимальные требованияФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пенсионные баллы можно добрать

Получать страховую пенсию выгоднее. Она, как правило, больше социальной (см. «Только цифры»). Если стажа или баллов не хватает, их можно добрать. Вот пример: мужчине в 2018 году исполняется 60 лет. Но на этот момент у него всего 8 лет официального стажа (а надо 9). Если отработать еще один год, право на страховую пенсию появится.

- Минимальные требования по стажу и баллам фиксируются на момент достижения пенсионного возраста и для этого человека увеличиваться не будут, - пояснили «КП» в ПФР.

То есть, как только стаж составит 9 лет, а баллов будет не меньше 13,8, Пенсионный фонд назначит мужчине страховую пенсию. Но только в том случае, если он будет работать официально.

Из чего состоит будущее пособиеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОНЛАЙН-СЕРВИС

Где посмотреть, сколько накопилось

Чтобы узнать информацию о будущей пенсии, необязательно идти в отделение Пенсионного фонда. Все есть на сайте ведомства pfrf.ru в разделе «Личный кабинет гражданина» (зайти можно по логину и паролю от портала госуслуг - gosuslugi.ru). Там можно посмотреть, какой у вас трудовой стаж и сколько баллов уже удалось накопить. А также сделать примерный расчет, какой будет ваша пенсия в будущем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя страховая пенсия - 14 тысяч рублей.

Средняя социальная пенсия - 9 тысяч рублей.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

В ТЕМУ

Российские требования к будущим пенсионерам довольно щадящие. К примеру, в европейских странах и пенсионный возраст выше (65 лет и для мужчин, и для женщин), и минимальный стаж составляет от 25 до 35 лет. Но там и пенсии в разы больше.

НАШИ СОВЕТЫ

Способы получать больше

Работать официально

Доходы населения - производная от состояния экономики. А пенсии - производная от зарплат. За работающих россиян их работодатели платят 30% страховых взносов от окладов. Эти деньги должны обеспечивать нам бесплатную медицину и достойные пенсии. В частности, в ПФР идет 22%. Но это лишь в том случае, если доходы белые.

Просто знайте: если вы получаете официально минималку, а все остальное - в конверте, баллы вам начислятся тоже по минималке, и пенсия будет мизерная. И поделом, ведь сейчас вы, по сути, недоплачиваете нынешним пенсионерам.

Возможно, вы и не виноваты: просто не знаете, что ваш работодатель не платит за вас взносы. Это можно проверить в личном кабинете на сайте ПФР.

Хорошо зарабатывать

Размер будущей пенсии зависит от размера нынешней зарплаты. Наши чиновники несколько лет назад ввели этот капиталистический принцип: чем больше оклад, тем больше отчисляешь в бюджет - и потом это вернется сторицей. Чтобы не зависеть от инфляции, ввели пенсионные баллы. Сейчас за год человек может заработать максимум 8,7 балла. Для этого нужно получать 85 тысяч рублей в месяц.

Если же вы получаете в кассе 10 тысяч в месяц (минимальная зарплата), заработать сможете всего 1 балл.

Затем все накопленные баллы будут умножаться на пенсионный коэффициент, который выражается в рублях. Если вы выполнили минимальные требования для назначения страховой пенсии, то получите право и на фиксированную выплату (см. графику). Ее дают тем, у кого достаточно и стажа, и баллов.

Трудиться дольше

Пенсия зависит не только от зарплаты, но и от трудового стажа. Чем дольше вы будете работать, тем больше баллов накопите. А после достижения пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) начинаются бонусы. К примеру, если отработал сверх этого срока 5 лет и не обратился за пенсией, число баллов увеличится в 1,5 раза. А если 8 лет - почти вдвое!

Откладывать самостоятельно

На государство надейся, но и сам не плошай. Если есть возможность, откладывайте на старость самостоятельно. Инструментов для этого немало. К примеру, если вы получаете серый доход, откладывайте хотя бы 5 - 10% на счет в банке, и лучше в разных валютах. Потом только спасибо себе скажете. Ну а еще лучше и белый доход получать, и самостоятельно часть средств на будущее откладывать.

Есть и другие возможности: квартира для сдачи в аренду или гараж, депозиты в разных валютах, портфель акций и облигаций. Оптимально - сделать так, чтобы вы не зависели от госпенсии, а имели собственные источники пассивного дохода. В развитых странах на пособие от государства приходится всего 30 - 40% от ежемесячной выплаты среднему пенсионеру. Все остальное - это личные накопления в частных фондах.