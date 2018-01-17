Сколько зарабатывают на КВНе Масляков и звезды юмора

17 Янв. 2018 2018-01-17T10:19:52+03:00

В наше время шутки — тоже бизнес, "Комсомолка" выяснила, как зарабатывают в КВНе

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Трудно представить, но Александр Масляков может остаться без КВНа. Компания «Группа 7» отправила президенту «АМиКа» и его сыну гендиректору «АМиКа» Александру Маслякову-младшему официальное письмо, где предложила прекратить выпуск теле- и радиопередач Клуба веселых и находчивых без согласия правообладателя.

- Сейчас КВН - это очень доходный бизнес. Все его рычаги оказались в руках исключительно семьи Маслякова только потому, что он запатентовал на свое имя авторство идеи и товарный знак, - говорит гендиректор компании «Группа 7» продюсер Дмитрий Иванов, снявший документальный фильм «КВН: свидетельство о рождении». - Но совсем не Масляков придумал эту игру! Поэтому потомки авторов идеи КВНа и пытаются восстановить справедливость.

- Игру КВН придумали в 1961 году три автора - Альберт Аксельрод, Сергей Муратов и Михаил Яковлев, - говорит Наталья Весельницкая, известная на Западе как «адвокат Кремля» (именно она накануне выборов в США встретилась с сыном Трампа). - Есть документы 1961 года из Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР - сценарии первых передач. Там указаны авторы - создатели КВНа, редакторы и режиссеры, но там нет Маслякова! Он пришел значительно позже, а уже после возрождения передачи зарегистрировал на себя товарный знак. Вот такое мнимое авторство!

К сожалению, все три автора уже умерли. Интересы их потомков и представляет «Группа 7».

Но на самом ли деле КВН - доходный бизнес? И сколько вообще можно заработать на шутках? В этом и попыталась разобраться «Комсомолка».

«Масляков - главный, остальные работают»

- Как устроена империя КВН? - переспрашивает меня артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. - Масляков - главный, остальные работают. КВН - это школа, мы ее прошли и стали самостоятельными артистами.

- Эта игра на голом энтузиазме, зарплату кавээнщикам никто не платит, - рассказала «КП» бывшая главная «пышечка» КВНа Ольга Картункова, капитан команды - чемпиона Высшей лиги «Городъ Пятигорскъ».

- КВН - это многомиллионное движение молодых людей, которые сами собирают спонсорские деньги для своей команды, чтобы сделать номера и поехать на игру, - объясняет Сергей Писаренко, капитан команды «Уездный город». - В процессе отсева отбираются таланты со всей страны и СНГ, они приезжают в Москву на запись телеэфиров. Принадлежащая семье Маслякова компания «АМиК» создает телепрограмму и продает эксклюзивные права на ее показ Первому каналу. При этом «АМиК» не вкладывается ни в контент, ни в подготовку команд, никакие расходы кавээнщиков не оплачивает. У нее другая задача - сделать телеэфир. В каком-то смысле «АМиК» продает телевидению результат бесплатного труда талантливой молодежи. Но так делают во многих юмористических шоу. Например, в «Юморине», которую показывает «Россия 1», нам предложили за свой счет прилететь в Сочи: мол, вас же покажут по телевизору, известность вам нужна.

Интересы потомков авторов КВН представляет «Группа 7»

«Членские взносы» и продажа телеэфира

- В структуре Маслякова есть своя сеть региональных и центральных лиг КВНа. Эта сеть занимается отбором новых команд, проводит региональные игры, - продолжает Сергей Писаренко. - В региональные лиги каждая команда веселых и находчивых должна платить так называемые членские взносы. Мы, когда играли в лиге, платили 15 тыс. рублей за игру.

- Сейчас взнос в среднем 25 тысяч рублей за игру, - признавался журналистам участник команды «Сборная Батайска «Малая Земля» Александр Романов.

По некоторым оценкам, взносы, собранные внутри всех лиг КВНа за один сезон, составляют около $220 - 260 тысяч. Самые успешные команды затем приглашают на фестиваль в Сочи.

- В Сочи обычно съезжаются 500 - 700 команд, - рассказывает «Комсомолке» Сангаджи Тарбаев, бывший капитан команды «Сборная РУДН» (Российский университет дружбы народов). - За участие в этом фестивале каждая команда делает взнос, сейчас он составляет 10 тысяч рублей. Приехали 600 команд - умножайте их число на 10 тысяч рублей. Лишь 15 - 20 команд по итогам фестиваля будут допущены к телеэфирам. Выжимку из команд-победителей уже смотрит сам Александр Васильевич и, исходя из представлений о новом сезоне, юморе, отталкиваясь от своего чутья, набирает в «телевизионные» лиги. За каждую программу Первый канал платит «АМиКу». Естественно, все идет в бюджет «АМиКа», а не командам КВНа.

Сколько именно платит Первый канал - коммерческая тайна, но в СМИ фигурировала сумма в $250 - 400 тысяч за каждую передачу.

Дают доход и спонсоры компании «АМиК». В СМИ сообщалось, что компания Маслякова получает за одну игру $20 тысяч от одного спонсора. Обычно за игру засвечивают минимум двух спонсоров. Если умножить гонорар от спонсоров на количество игр (10 - 11 игр Высшей лиги плюс 7 - 8 игр Премьер-лиги), выходит до $760 тысяч в год.

Процент за концерты

Еще одна строка доходов компании Маслякова - организация гастролей, концертов и корпоративов.

- За право выступать под брендом КВНа команды платят отчисления от всех своих гастрольных поездок и корпоративных выступлений от 10 до 20 процентов - в зависимости от популярности, - объясняет Сангаджи Тарбаев. - Такая система отношений появилась с 2006 года. Как только команды попадают в телевизор, сразу подписывают с «АМиКом» договор на пять лет о том, что обязаны ставить в известность о своей гастрольной деятельности, отчислять процент от нее, им запрещено использовать свои образы и программы без разрешения правообладателя бренда. Исключение сделали только для нашей команды РУДН, где много иностранцев, не имеющих разрешения на работу. Они приехали учиться. И поэтому, подписав договор о каких-то коммерческих услугах, нарушают закон РФ. И мы, ссылаясь именно на этот аспект, отклонили предложение. «АМиК» подписывает договора с командами КВНа еще и для того, чтобы все права на шутки и на образы игроков принадлежали только им. Чтобы потом какие-то ставшие известными кавээнщики не побежали на другие телеканалы со своими номерами. Популярная команда КВНа может дать до 15 концертов в год. С корпоративов идут хорошие заработки. Прибыль от выплат процентов ощутима.

- Чтобы пригласить к себе на концерт или фестиваль всю команду либо одного участника, надо связаться с «АМиКом», который назначит цену - сколько они хотят получить, - рассказал «КП» один из организаторов шоу. - Мы платили по 300 тысяч рублей за команду и от 100 - 200 тысяч за отдельных игроков.

Доход империи Маслякова приносит и эксплуатация здания культурного центра «Планета КВН». Здесь постоянно проводятся различные мероприятия, на которые продаются билеты.

По подсчетам Forbes (опубликованным в 2015 году), доход «АМиКа» от телетрансляций, гастрольных туров команд КВНа и отдельных выступлений участников составляет не менее $3,5 млн. в год.

Помимо огромной квартиры в центре Москвы, Масляков-старший владеет еще и особняком на Рублевке площадью 400 кв. м.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

А крутятся игроки?

- Заработки кавээнщиков - это гастроли, концерты, участие в корпоративах, - говорит Сергей Писаренко. - Узнаваемых участников приглашают в качестве ведущих. Телевизионные компании нанимают игроков придумывать сценарии. Кто «Физрука» написал, «Кухню»? А для Comedy Club кто пишет? Или возьмем «Интерны», «Универ», «Даешь молодежь!». Все это кавээнщики, которых другие компании переманивают прямо из сезона игр лиг КВНа. Именно из Клуба веселых и находчивых вышли основатели Comedy Club. Шутки Ивану Урганту, между прочим, тоже пишет целая армия бывших кавээнщиков.

Те, кто остается в КВНе, подрабатывают режиссерами у молодых команд или становятся наемными авторами.

Команды покупают и отдельные шутки, и готовые номера. И даже приглашают авторов на игры, чтобы по ходу что-то доработать или изменить сценарий.

- Цены на авторов в КВНе разные - от 50 до 2000 долларов в день, - говорит Сангаджи Тарбаев.

- В день?! А если автор приехал, но за день ничего не родилось?

- Такое бывает. Но команды идут на риск. Как правило, приглашают не на день, а на неделю, и вот за семь дней считается оплата. По любому что-то от автора входит в сценарий. Если ничего не вошло, то вскоре все в клубе знают, что автор плохо работает. И наоборот: все знают, что такой-то автор написал вот этот удачный номер или придумал убойную шутку.

Почти наркомания

- У кавээнщиков нет обид, что Масляков и его компания богатеют, а игроки обычно остаются людьми среднего достатка? - спрашиваю у Сангаджи Тарбаева.

- В КВНе играют не ради денег. Тут другая мотивация. кавээнщики - люди, которые очень долго страдают, не спят, прежде чем попадают в телевизионную лигу. А попав на олимп, реализуют свою мечту. Они думают о какой-то косвенной монетизации со временем, но, как правило, только ради поддержания команды. Отыграли телеигру и поехали в гастрольный тур, чтобы заработать на следующую игру. По описанию эмоций это похоже на наркоманию.

Я по специальности дипломат. Довелось поработать в Сирии, Египте. Однажды встал перед выбором - либо идти по линии МИДа, либо заниматься дальше КВНом и телевидением. И я выбрал второе. (Тарбаев работал продюсером промоутерских компаний, он телеведущий, член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив. - Ред.)

- Слышала мнение, что суть созданной Масляковым системы - выжать прибыль из молодых креативных людей до того, как они достигнут уровня самостоятельных артистов...

- Наверное, это нормальная логика любого бизнесмена - максимально выжать прибыль, пока кто-то работает, условно говоря, за идею. Но молодые кавээнщики сами хотят этого. Они не расценивают себя в качестве «рабов», а видят в себе претендентов на удачу. Собственно, так все телевидение развивается.

- Участник команды «Сборная Батайска «Малая Земля» Александр Романов рассказывал, что поездка на игру Премьер-лиги обходится команде в среднем в 400 тысяч рублей. Есть команды, которые на игру тратят больше миллиона. А годовое обслуживание обходится порой и в миллион долларов! Если команды КВНа на играх ничего не зарабатывают, за счет чего существуют?

- За счет своих спонсоров. КВН несет в себе ДНК комсомольской организации. Ректоры и руководители предприятий по всей стране хотят иметь у себя кавээновскую команду, дают деньги на развитие. К примеру, на съемку в Москву приезжают за счет бюджетных денег конкретного региона, которые рассчитаны на поддержку культуры. Могут быть и внебюджетные средства. Они привлекаются, потому что чиновники региона хотят, чтобы их область была представлена на Первом канале. Команды из СНГ приезжают за счет госпроекта, который популяризует взаимоотношения с Россией, в частности Казахстан. Есть и частные инвесторы, например спонсором команды КВНа «Сборная Дагестана» был Сулейман Керимов.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Помощник Маслякова Василий МАСЛОВ:

Спор за бренд - мыльный пузырь

«КП» позвонила в компанию «АМиК», чтобы получить у организации официальное мнение по поводу возможного спора за бренд КВНа.

- Спор за бренд КВНа? Первый раз такое слышу, - ответил личный помощник Александра Маслякова Василий Маслов. - Никаких официальных заявлений или претензий компания не получала. Похоже, это просто очередной мыльный пузырь. Все документы на бренд есть.

КОШЕЛЕК

Доходы бывших игроков, ставших знаменитыми

Артисты из команды «Уральские пельмени»

Стоимость билетов на выступления в Москве - от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Заказ на корпоратив или иное частное торжество - 700 - 800 тыс. рублей, на новогодние мероприятия - до 1,5 млн. рублей.

Команды «Уездный город», «Сборная РУДН», «Станция Спортивная» и др.

Выступления на корпоративах - 300 - 400 тыс. рублей.

Бывший капитан команды КВНа «Сборная Пятигорска», резидент Comedy Club Семен Слепаков в 2012 году попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes с $3,5 млн. годового дохода.

Павел Воля за 2017 год заработал $1,2 млн.

Рекламные контракты Сергея Светлакова (шоумен подписал их с брендом «Билайн» и страховой группой «Согаз») эксперты Forbes оценивали в 2012 году в $1,6 млн. в год. А в 2015 году его годовой доход составил уже $3,2 млн.

«Уральские пельмени» в 2015 году заработали $800 тыс.

По оценке того же Forbes, на первое место по популярности и доходу в последнее время, опередив КВН, вырвался Comedy Club, состоящий из бывших кавээнщиков. За счет телешоу, концертов и продюсирования кассовых фильмов общий доход Comedy Club составляет до $90 млн. в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга КАРТУНКОВА:

Мама плакала и говорила, что я забираю деньги у своих детей

- Кавээнщик - это диагноз, - призналась «КП» Ольга Картункова (команда «Городъ Пятигорскъ»). - Вот у меня двое детей на руках. И моя мама пять лет подряд плакала и умоляла: «Оля, пожалуйста, уходи из этого КВНа. Ты же из дома деньги выносишь, у детей забираешь!» Я говорила: «Мама, я люблю это дело!» В 25 лет я создала команду. Попросила нашего директора колхоза: «Дайте нам, пожалуйста, автобус и денежку - мы сколотим ширму». Реквизит у нас был - кто юбку бабушкину принес, кто еще что. Мы заходили в каждые двери: «Пожалуйста, помогите, мы молодая команда КВНа». Все смотрели на нас, как на нищебродов, и никто ничего не давал. Потом глава совхоза дал денег. Поехали выступать в Ставрополь и выиграли. Последние три года мы в Высшей лиге, и я ни секунды не жалею. И мама сейчас гордится мною!

Ольга запомнилась образом толстушки, но потом похудела на 35 кг.Фото: vk.com

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Глумление кошки над советскими людьми

Родители КВНа - журналист Сергей Муратов, радиоэлектронщик Михаил Яковлев и врач-реаниматолог Альберт Аксельрод.

Сергею Муратову в 1956 году поручили на телевидении организовать молодежную редакцию, кадры для которой он искал в том числе и на студенческих капустниках, где и познакомился с Яковлевым и Аксельродом. «О Мише Яковлеве, инженере электролампового завода, мне сказали, что он сочиняет фразы. Что значит «фразы»? Ну например: «У меня перестал болеть зуб, и я спокойно слез со стены». Меня поразил этот жанр. Я решил: такой человек обязательно должен участвовать в телевизионных затеях», - вспоминал Муратов.

Михаил Яковлев и Владимир Высоцкий.Фото: Личный архив

Идея первой передачи была заимствована с чешского телевидения, где шла очень популярная программа «ГГГ» - «Гадай, гадай, гадальщик».

- Мы придумали схожую игру - «Вечер веселых вопросов», - признавался Муратов. Первый сценарий «ВВВ» написал Михаил Яковлев. Редактором был Муратов, а ведущими пригласили острослова Никиту Богословского и молодую актрису Маргариту Лифанову. «Отбирая для передачи номера студенческой художественной самодеятельности, мы увидели тогда еще студента мединститута Альберта Аксельрода и студента факультета журналистики МГУ Марка Розовского. Увидели и сразу же в них влюбились. Было решено, что Богословский и Лифанова проведут только первое отделение передачи, создадут своеобразную рекламу «ВВВ». Вести второе отделение предоставили Аксельроду и Розовскому», - вспоминал Яковлев.

Сергей Муратов и Альберт Аксельрод. Фото: личные архивы семьи Муратова и семьи Аксельрод.

«Передача произвела фурор. Родилась первая советская викторина», - вспоминал Аксельрод. Но скоро программу закрыли. «Были даже закрытые постановления ЦК КПСС о нашей вредоносности вроде: «Вопросы и загадки, предлагаемые слушателям, были не чем иным, как глумлением над советскими людьми. Телезрителям была предложена глупая интермедия с вопросом: «Как кошка слезает с дерева - головой вниз или головой вверх?» При этом исполнители с издевкой заявили, что этот вопрос еще не решен». Молодежную редакцию закрыли, я вынужден был уйти со студии», - вспоминал Муратов.

- Через четыре года редактор вновь созданной молодежной редакции Лена Гальперина пожаловалась мне, что на телевидении скучно, попросила сделать что-то вроде «ВВВ», прибавив, что ответственность берет на себя. И мы втроем, Алик, Миша и я, снова собрались и за месяц придумали передачу - конкурс студенческих команд. В самый последний момент, в ночь перед сдачей сценария, взяли как название популярную марку нашего телевизора - он назывался КВН, по первым буквам фамилий его изобретателей. Вот мы буквы и расшифровали как Клуб веселых и находчивых. На записи КВНа была клубная атмосфера, случались реплики из зала, и однажды кто-то выкрикнул вопрос Аксельроду: «А что, собственно, может быть общего между вашей профессией реаниматолога и КВНом?», и тот с ходу ответил: «Оживление в зале!».

О том, как родилась игра, авторы рассказали в своей книге, вышедшей в 1965 году.

«8 ноября 1961 года прошла первая передача цикла КВН. А закрыли его в 1972 году. Но он продолжал существовать на всем пространстве страны в какой-то мере как протест, как возможность естественного выхода чувств, эмоций в шутливой форме», - вспоминал незадолго до смерти Муратов.

Премьеру документального фильма "КВН: свидетельство о рождении" можно посмотреть здесь.