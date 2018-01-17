Дети Никиты Джигурды: шоумен забыл своих сыновей

17 Янв. 2018 2018-01-17T01:27:26+03:00

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Шоумен сделал эпатаж своим творческим амплуа и главным источником дохода. Из-за этого нередко страдают его собственные дети. Младших отпрысков от фигуристки Марины Анисиной разведшийся с ней Джигурда навестил в минувшие новогодние праздники. А вот про сыновей от предыдущего брака с Яной Павелковской актер давно не вспоминает. Хотя мальчики (Илье 10 лет, Артемию в январе исполнилось 16) по нему очень скучают. Неизвестные подробности из жизни Джигурды впервые рассказала его бывшая теща Гелена Эдмундовна.

«Он нездоровый человек»

- Никита давно не вспоминает о сыновьях, - вздыхает женщина. - И четыре года никаких алиментов не платит. Но мы, зная Никитин характер, стараемся его не беспокоить, точнее - не возбуждать. Все равно он без денег, работы нет. А вот с детьми мог бы хоть иногда поговорить. Артемий мне сказал, что хотел бы пообщаться с отцом, мальчик скучает по нему. Внук надеялся, что отец поздравит его с Новым годом, с 16-летием. Я в конце прошлого года нашла телефон Никиты, поговорила с ним. Он обещал позвонить. Но пока так и не позвонил. В остальном у нас все спокойно. Яна, правда, много работает, чтобы прокормить детей.

- Они с Никитой мирно расстались?

- Да. Хотя жить с ним было непросто. С людьми такого типа неделю-то прожить тяжело. Я его первый раз увидела близко в студии «Останкино» в 1994 году, он прошел мимо меня с гитарой. Посмотрела ему в глаза и сказала дочери: «Яна, это нездоровый человек». Мне это видно было сразу. Моя дочь была влюблена в него с 14 лет. Но я ей посоветовала: «Если хочешь, спи с ним. Но не расписывайся». Дочка сказала: «Таких девочек у него много, а я хочу быть его женой». Яне он казался вполне, но она и моложе его на 14 лет.

- Но ведь она и не вышла за него замуж. Они же жили гражданским браком?

- Почему? Они расписались в июле 1996 года. А потом он ушел в голодовку через год или полтора. Стал тощий, как скелет. Поехал в Киев. Позвонил, сказал: «Развожусь». Потом сам вернулся, когда я купила дочке квартиру. Прибежал из Киева, говорит: «Я так и знал, что вы меня уговорите». Я ему: «Никиточка, ты о чем?» А у него же денег никогда не было. Только два раза - 26 тысяч долларов за «Любить по-русски» и, по-моему, 6 тысяч долларов за «Тонкую штучку».

Тогда он раскритиковал купленную квартиру: мол, маленькая, «скворечник». Дескать, вон, напротив дом большой, пойдем там выберем квартиру. Там жилье по 110 квадратных метров. Сказал, что надо покупать. Ну я продала свою квартиру, и с ним пополам мы купили им новую. Потом он рассказывал, что оставил квартиру детям. Но ведь не он покупал. Я это не выпячиваю, чтобы его не нервировать...

«Нет у меня совести»

- Как вы с ним уживались?

- С Никитой у меня прекрасные дружеские отношения и по сей день. Когда ему звоню, сразу говорю: «Никиточка, я не насчет денег тебе звоню». Не ругалась с ним вообще никогда. Мои убедительные интонации он воспринимал замечательно. Яна с Никитой прожили вместе 12 лет. В 2002 году родился их первый сын Артемий, я с ним нянчилась. Яна была директором Никиты, организовывала ему концерты. Он, пока с ней жил, всегда работал и в кино снимался. С нами он был совершенно другой человек. Его надо было постоянно наполнять знаниями. Он ведь был такой провинциальный... Поэтому в интеллектуальном плане его приходилось подтягивать. Читали с ним, чтобы повысить его уровень, кругозор. И он все впитывал.

Никита Джигурда и Яна Павелковская прожили вместе 12 лет. Яна была влюблена в актера с 14 лет и добилась брака с ним. Фото: Борис КРЕМЕР/PhotoXPress.ru

- Вы жили все вместе?

- Нет, у меня квартира на Преображенке. Но я постоянно приезжала с ребенком сидеть.

- Какой Джигурда по человеческим качествам?

- Добрый, открытый. Фанаток у него всегда много было. У подъезда все время ждали, дежурили. Он, бывало, поедет куда-то и всем фанаткам купит какие-то брелочки, сувенирчики. Он человек нежадный, нежлобный. Просто в той среде, в которой он рос, не было понятия чести. Ему не привито это с детства. Я ему говорила: «Никита, всем ты хорош, а где честь и совесть?» Отвечал: «Нет у меня никакой чести». Тогда о чем говорить? Что поднимать вопрос об алиментах?

- Если вы и Яна с ним хорошо ладили, почему встал вопрос о разводе?

- У него нервное состояние совершенно другое, чем у нас. И со временем мы просто устали. Этот человек - большая нагрузка. Да еще время от времени уходит в параллельную реальность. Это сродни шизофрении. Его пожалеть надо. Раньше я могла его на землю поставить при его «улете». А потом поняла, что это слишком накладно для моей нервной системы.

«Для свидания с Анисиной дала новые красные трусы»

- Яна была беременна вторым ребенком, когда у Никиты начался ледовый проект, на котором он познакомился с Анисиной, - продолжает Гелена Эдмундовна. - Анисина тогда как раз автобиографию дописывала. Он сказал мне: «Я еду книгу править к Анисиной». Ну я сразу все поняла. Книга - повод. Едет на свидание. Когда он шел к Анисиной первый раз, я его провожала, распечатала ему новые трусы.

- Трусы?!

- Да. У меня с Никитой очень доверительные отношения. Я ему сказала: «Никиточка, вот тебе новые красные трусы, иди ради бога».

- Почему красные? Цвета сексуальной революции?

- Какие попались, такие и распечатала. Хотя символично, да… Потом Никита мне рассказывал, что с ней в постели глухо, как в танке. Анисина в этом плане была неопытной. Это он ее раскрепостил. Хотя, по-моему, он ее испортил, «выпотрошил» и выбросил.

- А я думала, Анисина сексуально его привлекла...

- Нет. Такого интереса у него не было. Люди такого типа, как Никита, очень реагируют на тех, кто лучше, популярнее. Анисина мне всегда очень нравилась, хорошая фигуристка. И я думала, что она со своим спортивным жестким характером сумеет ему помочь. Потому что мы уже подустали его тянуть. Никита в какой-то момент решил стать самым ярким в шоу-бизнесе. И Яне предлагал: мол, давай покажем всем. Яна сказала: «Нет, это не мой путь». А тут встретилась Асинина, которая не отказалась жить с ним напоказ. Я с радостью передала зятя ей в руки. Сбылась моя мечта - мы от него освободились.

- Яна уже не переживает, что он ушел?

- Она и тогда не сильно переживала. Яна просто хотела, чтобы дети общались с отцом, чтобы он иногда приходил. А он перестал их навещать.

Дрался из-за отца

- Слышала, у сына от Анисиной Анжеля-Криста во Франции сложности - из-за драки его выгнали из школы.

- Наш Артемий тоже в первом классе дрался - мы перевели его в другую школу. Там тоже дрался. Одноклассники телевизор посмотрят, придут, скажут: «У тебя мать, наверное, такая же дура, как отец». Естественно, он в ответ лез в драку. А как ребенок может реагировать в 10 - 12 лет? Он такой же, как папа, - за правду пришибить может. Тогда отдали его в математическую школу, но он по математике не тянул. И в седьмом классе мы начали готовить Артемия к поступлению в один из творческих колледжей. Поняли, что ему будет комфортнее в своей среде. Сейчас он в 9-м классе, второй год там учится.

- Артемию все-таки нужен отец для воспитания...

- Я ему отца заменяю. Перед 16-летием Артемия пошла в аптеку, сказала: «Внуку скоро будет 16 лет, хочу купить ему презервативы, какие вы посоветуете?» Мне посоветовали. Говорю внуку: «Артюша, вот тебе презервативы, потренируйся на морковке, чтобы потом по жизни не было неприятностей - ни болезней, ни нежелательных беременностей».

Артемий своеобразный. В конце декабря пришел меня поздравлять с днем рождения. Смотрю, поел и пропал. Захожу в комнату. Он разложил мою косметику. Намазал себе губы красной помадой. Говорит: «Вот это я заберу. У нас в училище знаешь какие приколы бывают?» Хорошо, что они в училище все такие подобраны. Вот пойди в девятом классе накрась лицо - за дурака сочтут. А они это все как-то обыгрывают. В обычной школе он чувствовал себя не в своей тарелке.

16-летний Артемий переживает, что отец не навещает их с братом.

- Артистические гены отца, наверное, сказываются?

- Еще когда Артемию было десять лет, Никита сказал: «Сыну один путь - в Щукинское училище, он уже готов туда». Я ему: «С чего ты это взял?» - «Я вижу». Но у Никиты демонстративная манера поведения. Артемий в этом плане другой. Ни с кем не общается, друзей нет. Все жду - должен раскрыться…

- То есть он замкнутый?

- Замкнешься тут, пожалуй! Окружающие, одноклассники видели же, как себя вел Никита… Артемий близко к сердцу все принимал. Раньше отцом гордился, хвастался перед соседями и в школе. А сейчас сообразил, как себя нужно вести. Мы не говорим лишний раз никому, что Артемий - сын Джигурды. Чтобы в коллежде никто не подумал, что ребенок учится за заслуги отца. Артемий много занимается, ходит на лекции в вуз, это 9000 рублей в месяц. Дорого, но Яна оплачивает, чтобы ему потом легче было там учиться.

«Меня папа в детстве не обнимал»

- Ваш младший внук Илья похож на отца?

- Артемий внешне не Никита, а внутренне - вылитый отец. А Илюша - наоборот. Внешне копия Джигурды - бело-рыжий, как Никита в детстве. А по характеру - другой. Учится на пятерки, занимается в школе с английским уклоном и испанским языком дополнительно. Сам решил во втором классе пойти в музыкальную школу. Да еще серьезно шахматами занимается в дублирующей сборной страны, все время на сборы ездит.

- Он тоже расстраивается из-за того, что отец не приходит, не вспоминает?

- Илюша смотрит семейные фотографии, говорит Артемию: «Тебя папа обнимал в детстве, а меня не обнимал». А недавно Никита стал на телевидении говорить, что Илюша - не его ребенок. Просто смешно! Я с ним разговаривала: «Никит, Илюша - внешне твоя копия. Только очень умный, трудолюбивый и работящий в отличие от тебя».

- Артемий говорит, что любит папу?

- Да. Всегда говорит, что любит отца. И младший Илюша тоже. Говорит: «Бабушка, я тебя очень люблю. Но все-таки на втором месте после мамы у меня папа. А уже потом ты». Я говорю: ну и замечательно. Себя успокаиваю, что дети загружены, им некогда скучать по папе. Мама за ними смотрит, участвует в их жизни. Не помню, когда у нее мужчины-то были. Ей просто не до этого. Приходит с работы поздно, деньги зарабатывает. Деньги есть. Так что все нормально. Хотелось бы еще, чтобы Никита вспоминал детей иногда! Чтобы они хотя бы голос его могли по телефону услышать…

От Яны Джигурда ушел к Марине Анисиной - его роман со спортсменкой начался на проекте «Ледниковый период». Фото: Василий СМИРНОВ/TASS

КСТАТИ

«Резал себе руки»

- Слышала, у Джигурды какая-то тяга к ножам.

- У Джигурды все руки от запястья до локтя изрезаны. Никита мне говорил, что это он так мать «воспитывал» с пятого класса. Резанет руку слегка, чтобы мать перепугать. Кровь пойдет - все, его ругать забыли, вызвали неотложку. Манипулятор. Инсценировал попытки суицида. Поэтому мама и отдавала его куда-то на лечение в спецклинику. Когда Никите было лет 14, его мама беременной ходила - она родила дочку от другого мужа. И вот тогда мать, чтобы не переживать из-за Никиты, сдала его на лечение - мало ли какие у него мысли были в голове. К ножам у него действительно какое-то особое отношение. Бывает, возьмет нож и смотрит то на лезвие, то мне в глаза. Я сразу беру со стола ножи - и в раковину. И все спокойно...

А В ЭТО ВРЕМЯ

На «Доме-2» пристал к Бузовой

Недавно Джигурду пригласили на знаменитое шоу, чтобы обсудить любовные проблемы участников проекта. Актер посоветовал мужчинам всегда первыми просить прощения.

- Знаете, как нужно мириться с любимой женщиной? - рычал Никита в прямом эфире. - Надо целовать ей ноги!

Склонившись над ведущей шоу Ольгой Бузовой, Джигурда приподнял подол ее платья и покрыл бедро телеведущей поцелуями. Ольга хихикала и терпела. В недавнем интервью экс-супруга футболиста призналась, что у нее уже полтора года не было интимных отношений. Но, видимо, воздержание еще не настолько доконало Бузову, чтобы она благосклонно приняла ласки Джигурды.

- Ты сейчас играешь роль символа, и тебе нужен мужчина-символ, - проворковал Джигурда. - Если бы я не был занят Анисиной, я бы всю энергию отдал тебе…

- Спасибо, я не претендую, куда мне, - ответила Ольга.

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