Личная жизнь Анастасии Волочковой: кто стал новым возлюбленным балерины

17 Янв. 2018 2018-01-17T03:11:21+03:00

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Накануне традиционных каникул на Мальдивах Анастасия опубликовала в соцсетях личные фотографии: балерину провожает в аэропорту некий мужчина.

«Мои хорошие, вам нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама, от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Объятия любимого человека. Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте», - написала в Инстаграме балерина.

volochkova_art Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Это-я. Настоящая и искренняя. Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне. Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои! Объятия любимого человека-тоже мне! Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте. Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему.. Так и счастье-мне! Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #красота #любовь #отдых #зима #лето #

Чуть позже Анастасия выложила другие снимки, на которых можно рассмотреть лицо ее нового спутника.

volochkova_art Это фото, сделанное на кухне артистки, наделало не меньше шума, чем анкета Михаила на сайте знакомств.

«Дружба, регулярный секс»

Поклонники звезды оказались настоящими «шерлоками»: блогеры прошерстили интернет и нашли анкеты друга Волочковой... на сайтах знакомств.

volochkova_art А вы как там? Жарко или холодно? #furaveri #furaveriisland #furaveriresort #furaveriislandresortandspa #maldives #watervilla #анастасияволочкова #балерина #россия #отдых #радость #любовь #volochkova #enjoy #instagood #me #love #best #ballet #sea

Выяснилось, что избраннику артистки 40 лет, зовут его Михаил Логинов (правда, на некоторых сайтах он значится под фамилей Лагин. Михаил не скрывает, что у него есть дети от предыдущих отношений, которые живут с ним. Вот что о себе писал сам «Ромео»: «Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель: дружба, общение, любовь, регулярный секс. В графе «жилищные условия» Логинов указал «комната в общежитии, коммуналка». И открыто заявил: «люблю выпить».

В своей анкете Логинов указывает, что у него «небольшой, но стабильный доход». На сайте предпринимателей Анапы про Михаила есть чуть более подробная информация: Логинов трудится в сфере гостиничного бизнеса, занимая должность заместителя коммерческого директора.

Судя по фотографиям, Михаил нашел общий язык с домработницей балерины и дочерью артистки Ариадной. Но в отпуск на Мальдивы с Волочковой не полетел.

Анкета Михаила на сайте знакомств.

Армия завистливых

Мы позвонили Анастасии, чтобы из первых уст узнать, насколько у пары все серьезно.

- На самом деле Михаил - мой хороший знакомый. Мы с ним просто пошутили над завистливыми людьми, над безумными комментаторами, пишущими гадости уважаемым людям, - сообщила «КП» Анастасия Волочкова. - Меня часто донимают вопросами, почему я одна... Некоторые пытаются куражиться над этим. Как только я показываю, что не одна и любима мужчинами, тоже появляется армия завистливых и недовольных. Мои дорогие, перестаньте жить моей жизнью! Живите своей. Моя - яркая, удивительная, свободная и независимая. Мне важен человек не с большим кошельком, а с большим сердцем. Любимый человек подарил мне отдых на Мальдивах. Мне грех жаловаться, я счастливая и любимая мужчинами женщина.