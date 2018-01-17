Личная жизнь Анастасии Волочковой: кто стал новым возлюбленным балерины
Накануне традиционных каникул на Мальдивах Анастасия опубликовала в соцсетях личные фотографии: балерину провожает в аэропорту некий мужчина.
«Мои хорошие, вам нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама, от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Объятия любимого человека. Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте», - написала в Инстаграме балерина.
Чуть позже Анастасия выложила другие снимки, на которых можно рассмотреть лицо ее нового спутника.
«Дружба, регулярный секс»
Поклонники звезды оказались настоящими «шерлоками»: блогеры прошерстили интернет и нашли анкеты друга Волочковой... на сайтах знакомств.
Выяснилось, что избраннику артистки 40 лет, зовут его Михаил Логинов (правда, на некоторых сайтах он значится под фамилей Лагин. Михаил не скрывает, что у него есть дети от предыдущих отношений, которые живут с ним. Вот что о себе писал сам «Ромео»: «Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель: дружба, общение, любовь, регулярный секс. В графе «жилищные условия» Логинов указал «комната в общежитии, коммуналка». И открыто заявил: «люблю выпить».
В своей анкете Логинов указывает, что у него «небольшой, но стабильный доход». На сайте предпринимателей Анапы про Михаила есть чуть более подробная информация: Логинов трудится в сфере гостиничного бизнеса, занимая должность заместителя коммерческого директора.
Судя по фотографиям, Михаил нашел общий язык с домработницей балерины и дочерью артистки Ариадной. Но в отпуск на Мальдивы с Волочковой не полетел.
Анкета Михаила на сайте знакомств.
Армия завистливых
Мы позвонили Анастасии, чтобы из первых уст узнать, насколько у пары все серьезно.
- На самом деле Михаил - мой хороший знакомый. Мы с ним просто пошутили над завистливыми людьми, над безумными комментаторами, пишущими гадости уважаемым людям, - сообщила «КП» Анастасия Волочкова. - Меня часто донимают вопросами, почему я одна... Некоторые пытаются куражиться над этим. Как только я показываю, что не одна и любима мужчинами, тоже появляется армия завистливых и недовольных. Мои дорогие, перестаньте жить моей жизнью! Живите своей. Моя - яркая, удивительная, свободная и независимая. Мне важен человек не с большим кошельком, а с большим сердцем. Любимый человек подарил мне отдых на Мальдивах. Мне грех жаловаться, я счастливая и любимая мужчинами женщина.
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