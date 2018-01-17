17 Янв. 2018 2018-01-17T15:34:09+03:00

Владимир Сунгоркин: Самое интересное в нынешних выборах - подготовка к выборам 2024 года. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин обсуждает с ведущим Александром Яковлевым главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше.

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А.Яковлев:

- Здравствуйте! В этой студии главный редактор Издательского Дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин.

В.Сунгоркин:

- Здравствуйте!

Владимир Сунгоркин: Самое интересное в нынешних выборах - подготовка к выборам 2024 года 00:00 00:00

А.Яковлев:

- Владимир Николаевич, несмотря на то, что наша программа называется «Что будет?», я хотел бы начать наш разговор с события прошедшего. Владимир Путин, президент России и кандидат в президенты России, приехал в «Комсомольскую правду». Мы услышали его и в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ваше впечатление от встречи? И от того, как она обсуждалась затем.

В.Сунгоркин:

- Я думаю, как проходила встреча, все, кто интересуется, могли на сайте и на радио мы подробно рассказывали. И в газете уж не молчали по этому поводу. Что осталось за кадром, что называется? Президент провел в «Комсомольской правде» три часа, полдня, можно сказать, для среднего рабочего дня, если считать мерками. Очень интересный момент был, что он около сорока минут разговаривал со своим турецким коллегой. Так получилось, что в это время…

А.Яковлев:

- В вашем кабинете.

В.Сунгоркин:

- Да. Скажем так, обострились у нас отношения немножко, насколько я понимаю, с турками там по поводу Сирии. Слушатели могут спросить: а как он разговаривал? Прямо взял телефон? Нет, там у нас нынче все строго и серьезно в стране. Перед его приездом был проложен специальный провод, что называется, в «Комсомольскую правду». Так называемый спецкоммутатор существует. И Владимир Владимирович разговаривал один в кабинете, без всяких переводчиков. Потому что переводчики где-то сидят на линии. И разговор, насколько я понимаю, был достаточно серьезный. Немножко потом он приоткрыл темы эти.

Второе впечатление, которое, наверное, надо сказать. Конечно, период начавшихся выборов, мы с ним разговаривали в том числе, как с кандидатом в президенты. И видно было по всему, что он находится в очень таком озабоченном настроении. Нет такого, знаете, веселого расслабленного человека. Знаете, ощущение, что он понимает всю ответственность, которую он взвалил на себя, всю ответственность, которую он на себе продолжает нести.

И когда мы уже сидели в зале «Комсомольской правды» с коллегами, а было 16 всего главных редакторов ведущих СМИ, на все вопросы об будущем, сроки, если он победит, на все вопросы он отвечал исключительно серьезно, ответственно и порой, скажем так, возникала такая коллизия, что если бы он, конечно, баллотировался в первый раз в президенты, у него были бы гораздо более развязаны руки, как у него конкурентов. И можно было бы обещать справа налево до горизонта, слева направо. Легко можно было бы жонглировать цифрами: я вам дам пенсию, я вам дам зарплату, я вам дам то, я вам дам се. Но когда человек уже много лет руководит этой страной и знает очень много, представьте, он 17 лет все время рулит, все время разгребает что-то. И все время изучает. Он же все время в рабочем состоянии. Он слишком много знает о том, к чему может привести то или иное действие. А давайте там, справа ему кричат, Владимир Владимирович, давай приватизацию! Продадим все к чертям, заработаем много миллиардов. И хватит нам поддержать население. Но он-то знает, у него есть огромное количество экспертов и опыта. И эти эксперты ему говорят с другой стороны и ли с середины: слушай, смотри, мы сейчас, чего они там просят? Приватизировать «Аэрофлот» или там «Сбербанк». Или приватизировать «Роснефть». Мы теряем те, се, пятое и десятое. Все это можно посчитать, что мы потеряем. Как мы потеряем. И в итоге потери г ораздо выше.

С другого фланга ему кричат: Владимир Владимирович, кончай ты эту приватизацию! Надо национализировать все! И вот там тоже миллион соображений. И фактов. В итоге, страна идет… Если всерьез, он идет как по минному полю. Маневр очень неширокий. И вправо, и влево. Если мы хотим всерьез пройти через долгий период превращения той страны, которая есть и которая была, без разрушений и без революций.

А вот все кандидаты, которые ему оппонируют, они абсолютно свободны в полете фантазий. Они, в зависимости от того, чьим представлениям о прекрасном они соответствуют, они либо кричат: давай все национализируем и будет, как при… Не знаю, как когда, ну, как при раннем Брежневе. Кто-то чего-то там помнит, что было там все хорошо. Тогда же не было частной собственности. И вроде тогда очередей больших не было. И какая-то колбаса была, ну и хватит тебе.

И вот главное впечатление от разговора уже с ним, что человек, да, он понимает свою ситуацию, что он 17 лет руководил – это как бы минус, потому что люди как бы устали, и они хотят чего-нибудь свеженького. С другой стороны, это плюс, потому что на его плечах ответственность, он понимает, что легких решений не существует. Мне кажется, он с некоторым изумлением, а он знаком с программами оппонентов, это мое оценочное суждение, мое впечатление, что он так с некоторым изумлением думает: так, а если, условно, Грудинин или Собчак, или, я не знаю там, сейчас главный у нас Грудинин и Жириновский…

А.Яковлев:

- Грудинин, да. Колоссальный рывок.

В.Сунгоркин:

- А если по какой-то иронии судьбы вдруг приходят вот эти развеселые ребята Жириновский с водкой и сапогами, значит, в Индийском океане или Грудинин с обещаниями…

А.Яковлев:

- Жить будем как в совходе.

В.Сунгоркин:

- Да. Все будем жить, как в совхозе Ленина. И он с таким изумлением на это смотрит: как, какой совхоз Ленина? Рухнет все!

А.Яковлев:

- Многие обсуждали тот факт, что, в принципе, Путин приехал в «Комсомольскую правду» и именно здесь встречался с главными редакторами ведущих СМИ, насколько это важно? Ну, просто так он не приезжает.

В.Сунгоркин:

- Вот смотрите. Многие наши слушатели, читатели они просто недооценивают того, что мы создали, мне кажется. У нас тоже свой совхоз имени Ленина – «Комсомольская правда». У нас ежедневная аудитория газеты – около полутора миллионов. «Толстушка» - где-то три с половиной миллиона читают. На сайт заходит три миллиона человек. И на радио, на котором мы сейчас имеем счастье с вами разговаривать – это миллион двести. То есть, наша аудитория…

А.Яковлев:

- Это по независимым оценкам. Это не мы считаем.

В.Сунгоркин:

- Да. Это не мы. Это все те, кто мониторит. И поэтому, приходя к нам, Путин разговаривает с народом. Вот и все. И это без обмана. Это чистое непересекающееся сообщество. Кто-то радио слушает, кто-то сайт, кто-то газету. Вот, думаю, это факт.

А.Яковлев:

- Самое важное политическое событие года – выборы президента России. Кандидат номер один, по крайней мере, действующий президент.

Я не могу не вспомнить еще одну встречу в эфире. Буквально вчера к нам пожаловала Ксения Анатольевна Собчак, кандидат в президенты. По крайней мере, она вошла в список 17 человек. На данный момент это те заявки, которые были одобрены, но им еще предстоит собирать подписи.

Ваше впечатление от визита Ксении Анатольевны?

В.Сунгоркин:

- Да. У нас как-то тут интересно. Не зарастет народная тропа. На Радио КП, вслед за Путиным нарисовалась Ксения. Первое заявление, что она сделала, что вопреки слухам, Путин не является ее крестным папой. Он ее не крестил чисто по техническим причинам, не мог быть ее крестным отцом. Там что-то с годами как-то не так было. Ну, приятная новость для многих, мне кажется, болельщиков. Связывать как-то эти два имя в одну компанию очень для многих оскорбительно.

Что про Собчак? После ее встречи на радио мы с ней смогли посидеть и обменяться впечатлениями. Что для меня было впечатляющим после этого эфира? Мы обнаружили, что у нее довольно большое количество сторонников. Даже к нам на радио КП, которое, в общем-то, не замечено в симпатиях к Ксении Собчак, ни журналисты, ни аудитория наша, вдруг мы обнаружили, что большое количество людей звонило в эфир, передавало ей всяческие пожелания по-настоящему хорошие. И всячески проявляли себя как ее фанаты.

Когда Собчак после радио поднялась ко мне, она была в прекрасном настроении, в таком боевом. Потому что ждала она от нас всяких пакостей и гадостей, ну, действительно, радио «Комсомольская правда» не самая лояльная к подвигам Собчак, к ее биографии. Мы тут, некоторые, выражали решительный протест, журналисты «Комсомолки», что мы вообще ей даем эфир, типа, до чего же мы низко упали, что Собчак… Ну, слушайте, Собчак – официальный кандидат в президенты.

А.Яковлев:

- Четвертое место занимаем по данным ВЦИОМ, обгоняя Явлинского и Титова, например.

В.Сунгоркин:

- На всякий случай, она выражает мнение значительной, пусть не значительной даже части общества, как считать.

А.Яковлев:

- Но влиятельной, мне кажется.

В.Сунгоркин:

- Да, не значительной, но влиятельной, между прочим. Рукопожатных. И, насколько я ее понимаю, ее маневрирование, она под кокетливыми слоганами «все, кто против, голосуйте за меня», тем не менее, она собирается собрать некие цифры по итогам выборов. Сколько уж их будет, это от нее, кстати, очень сильно от нее зависит. И, допустим, она взяла те самые даже 3, 4, 5,6,7 процентов. И эти 7 процентов могут стать основой дальнейшей ее политической жизни.

Есть во Франции Ле Пен. Марин, девушка. У нас будет Собчак – девушка. Во всяком случае, энергии у нее навалом, язык у нее подвешен. Понимание шоу она, так сказать, понимает, как устроено любое шоу. Хоть политическое, в том числе. Высочайше. И я вам предрекаю спокойно, что после выборов очень велика вероятность, что мы увидим бывшего кандидата и будущего кандидата в президенты Собчак, которая скажет, так, ребята, хорошо. Выборы состоялись. А теперь у нас впереди 2024 год, когда Собчак будет чуть больше сорока лет, по-моему, 41, по-моему, год. И она за шесть лет будет заниматься пропагандой и агитацией себя, любимой, своих идеалов, воззрений и так далее. Шоу ей уже надоело. Что, ей на корпоративах скакать? А она девушка умная. Она не глупая. Она с хорошей аналитикой. А потом, место-то пустует! У нас так: либо умные, но уже такое в годах, как глубоко мною уважаемый Георгий Алексеевич Явлинский. И он такой вот неспешный. Вот он там что-то заявит, ну и, слава богу. Его кто-то что-то скажут: умный ты человек, Явлинский… Знаете, как где-то у классиков? Умный ты человек, Явлинский, но не орел. Да? А эта вот орлица. Поэтому свою нишу в политике она займет. И, мне кажется, это и есть ее логика.

Есть там всякие версии. Как минимум, корпоратив, проводимый бывшим кандидатом в президенты – это дороже стоит. Подайте, как говорил классик, бывшему депутату Государственной Думы – Воробьянину. И ему подавали. У Ильфа и Петрова. Но у меня сейчас ощущение, что она вот уже попробовала. И ей понравилось. Она втянулась. Она подсела на этот наркотик, который называется «борьбы за власть». Эти все циферки следить, звоночки: давай, Ксения, мы тебя любим, дуй до горы! Вот это все ей понравилось. И она сейчас пойдет в политику.

А.Яковлев:

- Андрей из Севастополя к нам дозвонился. Андрей, здравствуйте!

- Здравствуйте! Я сам за Путина, сразу оговорюсь. Великий и очень хороший человек, я считаю. И что касается выборов. Я двумя руками за Путина буду голосовать. Это однозначно. Вот. У меня пожелание такое. Давайте побольше информации о Путине. Собчак – это, конечно, хорошо. Но Путин лучше.

А.Яковлев:

- Спасибо.

В.Сунгоркин:

- Знаете, мне кажется, о Путине сложно дать больше еще информации. Но приятно слышать. Понимаете, есть некие правила демократии. И хорошо еще, что наш слушатель из Севастополя не пнул, не лягнул всех остальных, но давайте, пусть будет демократия. Пусть у нас каждый имеет право поучаствовать.

А.Яковлев:

- Конечно, все эксперты, которые следят в ежедневном режиме за социологией, обсуждают второе место Павла Грудинина. Новичок на таком уровне политической борьбы. И он обогнал по данным ВЦИОМа Владимира Жириновского! Причем, серьезно обогнал. Больше 7% готовы проголосовать за Грудинина. У Жириновского чуть меньше 5%. Главная сенсация? Пока.

В.Сунгоркин:

- Нет, ну, там есть… Давайте вместе с вами и со слушателями посчитаем проценты. Это страшно интересная вещь для любителей политических скачек. Кто и почему пришел второй, третий, пятый.

Грудинин – это не просто Грудинин, а это кандидат КПРФ. У КПРФ есть тоже свой фан-клуб, как и у всех остальных. И этот фан-клуб составляет во время выборов президента примерно 135 голосов. Давайте это четко понимать. Если сегодня у Грудинина 7%, то это означает, что он на выборах просто обязан получить свои 13%. И тогда Зюганов и твердокаменные коммунисты из Политбюро ЦК компартии России скажут, все нормально, он взял голоса коммунистов. Коммунистам же сказано: коммунисты, наш кандидат Грудинин. Дальше. 13% - это минимум. А пока мы говорим 7%, да? Даже как-то несколько интересно даже. Выборы все расставят по своим местам, еще два месяца.

Дальше. Грудинин оказался первым в истории постсоветской кандидатом, который объединяет силы коммунистов и прочих левопатриотических движений. Пока. Там не знаю, кого еще зарегистрируют. Там где-то в тумане бродит еще коммунист, по-моему, по фамилии Сурайкин.

А.Яковлев:

- «Коммунисты России», да.

В.Сунгоркин:

- Да. Который тоже может сказать: мы более настоящие коммунисты, чем капиталист Грудинин.

А.Яковлев:

- Много сообщений в вайбере и вотсаппе. Наталья Гусева пишет: иллюзия, что многие за Грудинина. Все либеральные тролли троллят его против Путина, а голосовать будет православное большинство граждан России, которые в сетях не сидят. И на радио не звонят. И знать никого не хотят, кроме Путина.

Денис пишет нам: не слишком ли опоздали со сменой кандидата от КПРФ? Ведь это реально надо было еще до выборов Медведева делать.

«Молодежь за Грудинина», - пишет нам автор, который не представился.

И давайте примем звонок. Валерий из Москвы нам дозвонился.

- Добрый вечер! По поводу выборов. Для меня, для моего окружения, а я сам офицер запаса, сейчас работаю юристом. Вижу все то, что происходит в наших судах. Это безобразие! Очевидно, что Грудинина выставили просто для того, чтобы обеспечить хоть какую-то явку на этих выборах. Потому что если бы пошел Зюганов, это была бы старая практика с минимальным количеством процентов явки. А Грудинина выставили. Да, он неплохой человек и все прочее. Но это не реальный кандидат. Это выставили просто для того, чтобы повысить процент явки и тем самым показать, в том числе, мировому сообществу некую легитимность этих выборов.

И очень коротко по ситуации нашего великого президента. За 18 лет, которые он правит, люди, в том числе вы, журналисты, приглашаете постоянно очень активно. Я всегда вас слушаю. У вас повысился процент за Путина. Так вот, вы либо не знаете ситуацию в стране, что происходит. Либо просто у вас совести нет. Вот и все.

А.Яковлев:

- Вот так вот. В любом случае, спасибо за звонок. Я тут могу сказать, что мы приводим данные социологов. Это все вопросы к ним - по поводу поддержки Путина. Мы заходим на ВЦИОМ и: Владимир Путин – 73%. Это не мы. Это ВЦИОМ. Это к ним вопрос.

В.Сунгоркин:

- Мы получаем оплеуху и такое оскорбление, прямо скажем, не за себя. Мы зеркало, да? Мы рассказываем, что говорят социологи. Причем, есть социологи ВЦИОМ проправительственные, назовем их так. И существует у нас компания «Левада» частная, которая, как раз, называется иностранным агентом. Не сильно у них отличаются цифры. Поэтому вот так.

Существует несколько сословий в русском народе, избирателях. И они все очень такие агрессивно-непримиримые. И каждый считает, что он-то и знает жизнь страны и народа. И вот его не обманешь. Все остальные дураки. Или вот образованная часть. Она как начинает в соцсетях лаяться, они обязательно своих оппонентов называют тварями и так далее. Твари, не твари, бессовестные, подонками еще обзываются. Ну, это социология дает. Вы просто имейте в виду, прежде чем обзываться.

Что касается Грудинина. Можно спокойно считать, что это подставной, ставленник и так деле. Но что-то мне подсказывает, а у нас же сейчас разговор, мы же гадаем, действительно.

А.Яковлев:

- Название нашей программы «Что будет?».

В.Сунгоркин:

- Да. И очень скоро мы увидим, что будет. Правы мы были или не правы, но что-то мне подсказывает, что если даже Грудинин и был выращен в пробирке где-то как кандидат в президенты, где-то его выращивали в лаборатории, в тайной лаборатории администрации президента, да? То, в любом случае, сегодня любознательным людям можно посмотреть, например, сегодняшнюю пресс-конференцию.

А.Яковлев:

- А мы о ней, кстати, сегодня подробно расскажем в 22.05. Через полтора часа в нашем эфире «Тема дня».

В.Сунгоркин:

- Будет включение его пресс-конференции. Запись. Он, все-таки, я вас уверяю, как-то вот не похож на управляемого кандидата в президенты. Больно уж много он всякой всячины сообщает городу и миру.

Но самое интересное не это. Насчет калькуляции.

А.Яковлев:

- Насчет 7% Грудинина.

В.Сунгоркин:

- Так вот, отвечая многим эмоциональным людям, которые, что Грудинин чуть ли не победил, Грудинин уже то, се. А негодяи из «Комсомольской правды» прячут правду от народа, зарабатывая свои тридцать сребреников. Есть простой опыт предыдущих выборов. И до выборов. И тех, которые идут у нас с 1996 года. Вот коммунисты должны взять примерно 13%. Такова ситуация в обществе. У Грудинина сегодня 7%. Плюс к коммунистам можно добавить еще шлейф левопатриотических сил, который тоже, скорее всего, будет голосовать за Грудинина. Добавим еще 5%. Итого мы набрали 18%. По разделу «разное». А чего-то новенького хочется, этот с усами мужчина такой весь, такой мачо – и еще 4% дадим. Сколько мы набрали? 22%.

Но я бы теперь начал отнимать. А начал бы отнимать вот что. Да, можем ли мы больше набрать? Те, которые за Собчак и ее идеалы, это тут мне пишут с руганью… Почему-то все ругаются! Нет, чтобы сказать спокойно: Собчак наберет 0,5%. Нет, еще надо оскорбить: вы там за нее боретесь! Да ничего мы не боремся. Мы вам рассказываем, люди добрые, что происходит. Никто ни за кого не борется. Мы, газета, радио, сайт «Комсомольская правда», вам рассказываем.

Итак, те, которые будут голосовать или собираются голосовать за Ксению Собчак, конечно, ни за какого Грудинина не будут ни в каком кошмаре голосовать, потому что он им эстетически противен. Им противно слово «совхоз имени Ленина», сама риторика возвращения к чему-то такому самодержавно-православному. Вот это Ксения Анатольевна Собчак. Флаг ей в руку и 2%. И слава богу, что 2, а не 22. Тут он ни у кого не отщипывает.

А.Яковлев:

- Жириновский?

В.Сунгоркин:

- Жириновский. Пожалуй, немножко отщипнет, хотя за Жириновского, как раз, голосуют люди по принципу «Жирик прикольный, давайте за него проголосуем, потому что он нас повеселит. Он такой мужик! Чего-нибудь как скажет про русский народ!». Как любители, есть у нас на канале «Россия» шоу там… Забыл. С армянской фамилией знаменитый очень… Юморист. Как за этого юмориста. Да.

А.Яковлев:

- Гарик Мартиросян?

В.Сунгоркин:

- Нет. Пожилой такой. Который улыбается всем весело.

А.Яковлев:

- А! Петросян!

В.Сунгоркин:

- Петросян, да. Господи, да. Он всем улыбается, все смеются радостно. Про тещу он рассказывает обычно, про магазин, куда он пошел.

Вот. Но надо еще кое-что оттяпать у Грудинина. И вот где он потеряет. А мы все с калькулятором сидим. Мы остановились грубо на 22%. Грудинин не совсем коммунист. Точнее, он вообще не коммунист. Он бизнесмен. Он директор большого и владелец крупного латифундического хозяйства. Он заработал 150 миллионов рублей.

А.Яковлев:

- Побывал в разных партиях, надо сказать.

В.Сунгоркин:

- Побывал в разных партиях. Самый главный его грех, что он заработал… Он сегодня на пресс-конференции сказал: я за шесть лет заработал 150 миллионов рублей. Был грех, заработал. И я вообще, хозяин. И он там еще на два миллиарда там землицы нашей родной продал вдоль МКАДа.

Вот эту землицу проданную, вот эти 150 миллионов ему значительная часть коммунистического электората не простит. Им нужен бедный честный в заштопанном костюмчике. И вот на этом деле он процента три-четыре потеряет. Коммунисты твердокаменные скажут: не-не-не, нас не обманешь, Грудинин не коммунист.

А.Яковлев:

- А дебаты увидим с участием президента Владимира Путина?

В.Сунгоркин:

- Думаю, не увидим. Тут формула давно сформулирована. И я не представляю, зачем. Я думаю, нет. Формула такая железобетонная. Любые дебаты для президента Путина – это укрепление его оппонента. Потому что слишком большой зазор.

Послушайте, если 60 минимум процентов будет у президента, а шесть на эту минуту рейтинга… 70% сейчас дают президенту, 7% Грудинину. Слушайте, зачем ему дарить через дебаты большую узнаваемость, большую привлекательность и так далее. Но дебаты между всеми остальными, я уверен, будут. Или между половиной остальных. Мы в «Комсомольской правде», кстати, мечтаем, чтобы они приходили вот сюда вот и здесь собачились. Но это все будет с другими кандидатами. И я считаю, что очень полезно и для наших слушателей послушать. Великолепные могут быть дебаты Грудинина и Собчак. Вот это будет очень интересно, познавательно. И развлекательно. Или Жириновский и Грудинин. Но об этом будем мечтать.

А Путин – нет.

И самое главное в этой истории то, в нашей программе, которая называется «Что будет?» - это не выборы 18 марта. До них осталось 2 месяца. Ничего не изменится.

А.Яковлев:

- А 24-го года?

В.Сунгоркин:

- Да. Инерционная сила нашего народа. А вот все, что мы сейчас наблюдаем – это подготовка к 24-му году, когда неминуемо появятся новые лица. И когда Владимир Владимирович не может уже избираться.

А.Яковлев:

- Спасибо за этот разговор. Это был Владимир Сунгоркин. Скоро продолжим.

В.Сунгоркин:

- Спасибо.