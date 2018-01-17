Назарбаев во время визита в США поздравил Трампа на русском языке

17 Янв. 2018 2018-01-17T19:47:39+03:00

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев завершил свой визит в США. И пригласил главу администрации США Дональда Трампа посетить с ответным визитом Астану. Ну, это обычный дипломатический этикет, хотя оба президента, и Казахстана, и США могут быть вполне довольны итогами.

Казахстан подписал контрактов на покупку американских товаров и услуг на 2,5 млрд. долларов. Трамп может быть доволен, эти контракты обеспечат создание более 10 тысяч новых рабочих мест в США. Да, Астана решила купить Боинги-737 и железнодорожные локомотивы в США, а не наши «Сухой Суперджет» и наши тепло- и электровозы. Но это вопрос, скорее, не к Казахстану, а к нашим чиновникам и сотрудникам госкорпораций, которые должны продавать российское иностранным партнерам. Да и, скажем прямо, корпорация Боинг выпускает свои самолеты, как пирожки печет, а «Суперджет» выпускается, максимум, в количестве нескольких десятков в год.

Глава Казахстана тоже может быть доволен, в Вашингтоне его приняли так, как он и позиционировал себя - как лидера, выступающего от имени всего региона, объединяющего бывшие среднеазиатские республики. Некоторые утверждают, что Назарбаев полетел просить о разморозке 22,5 млрд. долларов Национального фонда Казахстана, которые в октябре прошлого года заморозил бельгийский филиал одного из крупнейших американских банков. Если в течение месяца появятся сведения о разморозке этих счетов, то тогда можно будет утверждать, что президенты обсуждали эту проблему. Пока же это не более, чем версия, касающаяся спора хозяйствующих субъектов.

Гораздо более правдоподобная версия касается того, что Назарбаев предложил Астану, как площадку для переговоров между США и Россией.

- Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией, - заявил Назарбаев во время совместного выступления президентов перед прессой по итогам переговоров.

По большому счету, беспокоиться о ситуации вокруг КНДР у Назарбаева оснований меньше, чем у КНР и России, являющихся непосредственными соседями Северной Кореи. И главное в этой фразе не КНДР а отношения между США и РФ, «ушедшие на ноль». И не должно быть никаких сомнений в том, что подобная инициатива обсуждалась с Москвой. Дипломатическая вуаль, наброшенная на предложение себя в качестве переговорной площадки, не скрывает самого предложения. Тем более, что Астана уже была такой очень успешной площадкой по урегулированию ситуации в Сирии. Вот только Трамп остается по-прежнему связан по рукам антироссийской политической элитой США, и вряд ли последует реальное продолжение этой инициативы.

Кстати, в заключение своей Нурсултан Назарбаев поздравил Трампа с годовщиной его президентства. И не только.

- Поздравляю Вас и с рождением девятого внука, господин президент, - на чистом русском языке произнес Нурсултан Абишевич (Назарбаев, вообще, все время говорил на русском). И Трамп тут засиял, не дожидаясь перевода на английский!!!

- Но хочу вам сказать, что в прошлом году у меня родился десятый, - поставил точку Назарбаев. И Трамп снова осклабился в улыбке, опережая переводчика. Будто понимая русский язык. Или понимая?

Товарищ полковник! Нельзя так палиться!