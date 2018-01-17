У москвича украли меч короля Артура

17 Янв. 2018 2018-01-17T18:34:38+03:00

Полиция уже занялась этим преступлением, но пока еще не решила, возбуждать ли дело Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Изменить размер текста: A A

Необычная кража произошла в одной из квартир столицы. У 63-летнего жителя Москвы преступники вынесли самое дорогое - несколько фигурок спаниелей, пять подарочных коробок, шкатулку-туфельку и главное сокровище - меч короля Артура - легендарный Экскалибур. Умыкнули и подставку из-под оружия, видимо, тот самый камень, из которого будущий властелин Англии должен был достать клинок, чтобы доказать свое право на монарший титул. Материальный ущерб потерпевший оценил в четыре с половиной тысячи, правда не британских фунтов, а всего лишь рублей.

Полиция уже занялась этим преступлением, но пока еще не решила, возбуждать ли дело. Проблема в том, что правоохранители не смогли попасть в квартиру, ведь у пострадавшего нет ключей от дома. Мужчина пояснил, что живет вместе с 41-летним сыном и 26-летним пасынком, но они куда-то пропали. В московском МВД, куда «Комсомолка» обратилась за разъяснениями, не смогли прокомментировать ситуацию, сказав, что изучают данный вопрос.

Кстати, это не первое похищение легендарного артефакта. Подобный случай уже имел место в самой Великобритании несколько месяцев назад, правда, оружие там было посолиднее. Памятник из металла в виде вмурованного в камень Экскалибура находился на берегу озера в Уэльсе, где якобы стоял замок самого Артура - Камелот. Этот монумент установил два года назад хозяин расположенной неподалеку гостиницы, стремившийся таким образом привлечь туристов.