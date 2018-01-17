Руки прочь от «Голубой устрицы» из училища гражданской авиации!
Я сейчас скажу страшное, что навсегда уничтожит мою репутацию православной пуританки, пролайфера и борца с ЛГБТ.
А мне - нравится клип мальчишек из ульяновского училища гражданской авиации.
Нравится, как они пластично (и ритмично) работают шуруповертами и попой, танцуют с дверью туалета, как с шестом и трясут ягодицами.
Нравится - не то слово: я хохотала, как ненормальная, с первого кадра и до последнего вздоха. Ну, мальчишки! Ай, молодцы! Сукины дети! Какая пародия! А сколько секса!
Видео скандального танца будущих лётчиков.Скандальный секс-клип будущих лётчиков ульяновского вуза бурно обсуждают в Интернете. Курсантам и руководству грозят увольнения и отчисления. А как вы считаете, нужно ли наказывать студентов?
И я не собиралась писать эту колонку (зачем?), пока не прочитала, что мальчиков отчислят, проверят на очередной медкомиссии на вменяемость, влепят выговор за «аморальное» и «безобразное» поведение. Выступили строем и руководство вуза, и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, и Росавиация. Уже создана специальная комиссия «для проверки факта появления в интернете записи с полуголыми курсантами»!
И здесь я просто зависаю. Что происходит?
Мальчики показывают на камеру что-то непотребное? Вроде полового акта?
Нет, там голый стеб.
Ребята как-нибудь пачкают имя уважаемого вуза?
Да нет же, клип снят в обезличенных коридорах, название училища нигде не светится, ребята полускрывают лица фуражками! Это, по факту, что-то вроде капустника, но без привязки к месту! Единственная улика - название: «Почему не стоит летать на самолетах», - и следующее: «Как развлекаются пилоты между полетами».
Пользователи уже сами докопались, какое именно учебное заведение имеется в виду, - а лучше бы молчали, потому что теперь талантливым танцорам, вместо заслуженных лайков и оваций - взыскания и наряды вне очереди...
И это, по-моему, есть настоящее непотребство.
Смотрите, раз в год мы восторгаемся календарем с обнаженными пожарными из Австралии: накачанные сладкие парни обнимаются там с коалами и вомбатом. Ах, сахарные!
Есть очень фривольные и сексуальные плакаты израильской армии: причинные места солдат прикрыты там автоматами (не знаю, официальная это реклама или нет, но - сразу хочется отдать долг и все остальное!).
А у нас?
«ФСБ РФ приглашает на службу в погранвойска», - и снимок сурового сержанта?
Мы - почему делаем вид, что секса у нас - ни-ни, никогда?
Вернее, не так: в мужской, ориентированной на мужчин рекламе тетки изгибаются так сладострастно, что смотреть на них гадко. Аж текут все с экрана - и это, якобы, нормально.
А мальчикам танцевать - ай-яй-яй, таких не берут в космонавты?
Что за двойные стандарты?
Клип получился НЕ пошлый. Не грязный. А то, что мальчишки пародируют ЛГБТ, ошибочно названное СМИ БДСМ: одеты с элементами «Голубой устрицы», «едят» банан - так это их дело. Такая ориентация в нашей стране не запрещена.
Особенно - не запрещено над ней смеяться.
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