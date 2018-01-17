Гражданская жена «Иванушки» Олега Яковлева будет оспаривать его завещание

17 Янв. 2018 2018-01-18T01:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце июня прошлого года экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в одной из московских клиник. Гражданская жена певца Александра Куцевол рассказала журналистам, что у артиста была запущенная форма пневмонии и он умер в результате остановки сердца.

После кончины Яковлева его гражданская супруга заявила, что она единственная родственница покойного, мол, других близких у Олега не было.

И только потом выяснилось, что у певца в Иркутске есть племянница.

Татьяна Яковлева с детьми и ОлегомФото: Личный архив

- Я единственная родственница Олега! Куцевол, по сути, никто, - объявила Татьяна Яковлева. - Наследниками Олега являются всего несколько человек. И Александры среди них нет.

После этих слов стало ясно, что у Александры Куцевол и племянницы Олега Яковлева сложные отношения.

Между тем, сейчас решается судьба наследства музыканта. Как уже писала «КП», у Олега осталось несколько квартир в Москве (общей стоимостью в 50 миллионов рублей) и недвижимость за границей.

О своем любимом дяде и об отношения с его гражданской женой «КП» рассказала сама Татьяна Яковлева. Это ее первый разговор с журналистами.

— Уже прошло полгода, как не стало моего родного и близкого человека. Это невероятно больно и тяжело. Пожалуйста, берегите своих близких, общайтесь больше. Жизнь настолько непредсказуемая. Слава богу, что у меня есть мои сыновья, которые приносят мне радость и поддерживают меня, - рассказывает «КП» племянница Олега Яковлева Татьяна. - Олег был (как сложно говорить о родном человеке в прошедшем времени) потрясающим, необыкновенным, умным, безумно талантливым, невероятно добрым и заботливым, безмерно любящим и внимательным. Вы даже не представляете, насколько я его люблю...

Это невероятно, но умел делать всё, абсолютно всё. Он превосходно готовил, играл чудесно на фортепиано, писал стихи и музыку, шил, вязал, что-то мог смастерить, мог что-то отремонтировать по дому, а как он рисовал, уверена, что его картины могли бы иметь успех.

Кстати, дядя звучит, как что-то далекое, а Олег был для меня намного ближе, даже у моих детей разница в возрасте больше, чем у нас с ним. Он заменил мне отца, был братом, другом, одним словом, всем. Я его ласково называла роднулей.

По словам племянницы музыканта, дядя ее воспитывал с пеленок, поэтому они и были настолько близки.

— С самого рождения Олеженька нянчился со мной. А когда я стала взрослее, он мне всегда говорил: «Ты должна меня слушаться, кто тебе менял пеленки, косички заплетал?!» Я практически была его дитём, которое он воспитал, - вспоминает Татьяна Яковлева. - Когда я пошла в первый класс, со мной занимался только Олег, заплетал косички, пришивал воротнички и гладил форму, так как прекрасная половина нашей семьи очень много работала. Боже, как же ему было тяжело со мной. Мне так сложно давалась таблица умножения, Олег со мной много занимался. Он был строгим учителем, но очень любящим. Сейчас, когда я сама мама, я его отлично понимаю.

Как рассказывает Татьяна, ее мать Светлана Яковлева была для артиста не только сестрой, но и второй мамой.

Татьяна и Олег ЯковлевыФото: Личный архив

- Когда родился Олежка, моей маме было 13 лет, и всем воспитанием занималась именно она, - поведала «КП» Татьяна. - Олег был любимчиком в семье. Думаю, Олежка такой невероятно начитанный человек, поскольку любовь к книгам ему привила моя мамуля. Бабушка (мама Олега) тогда работала библиотекарем, поэтому мы имели возможность первыми читать хорошие книги. По рассказам моей мамы, Олег молчал до 3 лет, а потом он резко заговорил, причём не простыми предложениями, а многосложными, из книг. Мама с ним прошла всю школьную начальную программу, так что в начальных классах он скучал! Моя мама всегда верила, что Олег станет уважаемым человеком: «С ним заниматься было одно удовольствие, он схватывал все на лету. Я сразу поняла, что этот мальчик — безумно одарённый ребёнок, он обязательно в жизни добьётся многого».

Родственница певца рассказывает, что после того, как Яковлев отправился покорять Москву, а потом попал в группу «Иванушки», отношения с близкими он сохранил, никакой звездной болезни не подцепил.

— Мы с ним всегда поддерживали связь, писали друг другу письма, такие тёплые и душевные, я рассказывала все новости и всегда писала: «Олеженька, пожалуйста, хорошо кушай, тепло одевайся!» Он всегда отправлял телеграммы с поздравлениями. Он всегда приезжал к нам на летние каникулы, отправлял посылки с подарками. Некоторые письма, открытки и телеграммы до сих пор сохранились у меня, - делится с «КП» Татьяна.

— С ребятами из «Иванушек» Олег меня познакомил в 1998 году, тогда они приезжали с концертом в Ангарск, - рассказывает Татьяна Яковлева. - А в 2000 году, когда я впервые прилетела в Москву со своим старшим сыном, Олег меня познакомил со своими близкими друзьями — Романом Радовым (они подружились, как только Олег приехал в Москву, при поступлении в ГИТИС), Филиппом, Андреем. Позже я познакомилась с Дмитрием Минаевым, он работает звукооператором группы «Иванушки International». Причём Олег дал номера телефонов именно Романа и Дмитрия на всякий случай. Я думаю, это о многом говорит. Видимо, это были его самые верные друзья.

С гражданской женой Олега Яковлева Александрой Куцевол у Татьяны поначалу сложились нормальные отношения. И только после кончины Олега женщины поссорились.

— До сих пор перед глазами картина: мы с Сашей стоим перед гробом Олега, она меня крепко обнимает и долго что-то шепчет, словно оправдываясь...

В тот период я с Сашей очень искренне общалась, мы переписывались каждый день, мы так подружились, я была искренне рада, я поддерживала её во всём. Мы не могли наговориться, я была очень рада нашему общению и пониманию, я даже подумала, Олежа, наверное, тоже рад. Когда мой старший сын полетел в Москву на захоронение (артиста похоронили через 40 дней после кремирования), я наказала ему, чтоб во всем помогал и поддерживал Сашу. Но она, к сожалению, всё испортила. Я не успела подписать договор по поводу творческого наследия Олега, Саша на меня накричала из-за этого. На этом наше общение с Александрой Куцевол прекратилось. Насколько я знаю, Саша Куцевол обращалась недавно к ребятам из «Иванушек» за финансовой помощью...

По словам Татьяны Яковлевой, музыкант оставил завещание, которым осталась недовольна его гражданская жена.

— Правда ли, что Олег составил завещание? Говорят, что он оставил несколько квартир, причём часть из них за границей? -уточнили мы у Татьяны.

— Да, завещание есть. Саша Куцевол собирается оспаривать завещание Олега, поскольку ее фамилии в этом документе не оказалось. Второе тоже правда, - рассказала «КП» Татьяна Яковлева.

— Татьяна, а ведь СМИ писали о том, что Александра Куцевол отказалась от борьбы за наследство вашего дяди...

— Нет, не правда. Судя по действиям, Александра не собирается отказываться от наследства и ведёт очень активную борьбу в этом направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наследство Олега Яковлева: кому достанутся московские квартиры стоимостью 50 млн. рублей

Не утихают споры вокруг наследства Олега Яковлева - бывшего солиста группы «Иванушки International». Напомним: артист скончался в одной из столичных клиник в конце июня. Гражданская жена певца Александра Куцевол заявила, что у Олега была запущенная форма пневмонии и он умер в результате остановки сердца (подробности)

КСТАТИ

Личная жизнь Олега Яковлева из Иванушек: артист признался, что у него есть внебрачный ребенок

Подруга музыканта рассказала о личной жизни и имуществе Олега Яковлева из Иванушек (подробности)