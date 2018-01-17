Маргарита Симоньян рассказала, как твиттер «темнит» с Трампом

17 Янв. 2018 2018-01-17T19:47:39+03:00

Маргарита Симоньян выложила на своей страничке в соцсетях любопытный пост про популярнейший микроблог Твиттер. Фото: Russia Today

С помощью этой соцсети российский телеканал пытались обвинить во влиянии на президентскую кампанию в США

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян выложила на своей страничке в соцсетях любопытный пост про популярнейший микроблог Твиттер. Тот самый, с помощью которого пытались обвинить российский телеканал RT во влиянии на президентскую кампанию в США, но так и не смогли. Вот, что пишет Симоньян:

«Еще одна дивная история про Твиттер, который гордится своей аполитичностью и неподкупностью. Ребята из Project Veritas (американская общественная организация, занимающаяся расследованием деятельности популярных СМИ и соцсетей. - Ред.) заманили некоторых представителей компании в неформальную обстановку с музыкой и дринками (выпивкой) и выяснили некоторые детали, которые записали на камеру.

Например, Твиттер использует так называемый теневой бан. Это когда ты пишешь и пишешь, а тебя никто не ретвитит и не лайкает. А все потому, что специалисты Твиттер ручками делают твои посты невидимыми. Но ты этого не знаешь.

В Твиттер говорят, что теневой бан существует для недопущения оскорбительного и агрессивного поведения. А на самом деле его используют против сторонников Трампа, которых один из специалистов Твиттер называет «деревенщиной».

А самый крутой момент расследования Project Veritas - когда того же специалиста спросили про временно исчезнувший твиттер-аккаунт Ассанжа (основателя портала WikiLeaks, который публиковал документы о незаконной деятельности предстваителей американской власти. - Ред.).

- О, это правительство США, возможно, на нас давило, - ответил инженер.

- Что?!

- Да, они это делают (ответил сотрудник Твиттера. - Ред.)».