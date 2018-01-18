Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась разводиться с Джигарханяном до личной встречи с ним

18 Янв. 2018 2018-01-18T01:16:15+03:00

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Напомним, развод состоялся в конце ноябре прошлого года по обоюдному согласию. Причины не указаны. Никакой процедуры примирения, уговоров и попыток сохранить их брак не было. Ни Виталина, ни Армен Борисович в судебный участок не приехали. Постановление получили их представители. Теперь ситуация в корне меняется…

- Я не отказываюсь ухаживать за Арменом Борисовичем, но не прощаю его за те слова, которые он сказал в мой адрес, - призналась Виталина на телешоу Андрея Малахова. – Он ведет себя не по-мужски, непорядочно по отношению ко мне.

Все его обвинения не обоснованы. Это я могу доказать. Чтобы все прояснить, я жду личной встречи с ним и хочу от него услышать, почему он подал на развод, чем он недоволен, какие у него требования и вопросы ко мне. Наконец, в чем конкретно он меня обвиняет?

Если возможно отсрочить наш развод, я это сделаю. Пока не будет очной ставки с ним, без посторонних людей, не будет и развода. Тем более заявление было подано не им, а его адвокатом. На документе не стоит его подпись.

За последние три месяца у него сменилось несколько медсестер, причем все они не гражданки РФ. Я уверена, что он все равно будет нуждаться в моей помощи.

Я его не выписала из нашей квартиры и не собираюсь это делать, но я хочу услышать объяснение произошедшему именно от него…

Однако, по мнению независимых адвокатов, решение Виталины вызвано не заботой о бывшем пожилом супруге, а опасениями потерять собственность, которую он на нее оформил. Чем дольше они будут находиться в браке, пусть и формальном, тем больше оснований считать, что это совместно нажитое имущество.

Сейчас адвокаты Армена Борисовича пытаются доказать, что квартиры были куплены на его деньги. Но оформлены на Виталину (они были куплены до брака с ней), чтобы не достались его предыдущей жене Татьяне Власовой.

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