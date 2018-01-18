Армен Джигарханян попал в больницу с гипертоническим кризом

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:39:55+03:00

Актеру и режиссеру стало плохо в театре – поднялось давление, у него общая слабость

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Известный российский актер и режиссер Армен Джигарханян почувствовал себя плохо в театре, к нему срочно вызвали «Скорую». Осмотрев артиста, врачи приняли решение о его госпитализации в больницу им. Пирогова. По их словам, у Джигарханян поднялось давление, у него общая слабость, но знаменитый пациент находится в сознании.

«Скорая помощь» госпитализировала Армен Джигарханяна из его театра в Пироговскую больницу с диагнозом гипертонический криз. У врачей также есть подозрения на невралгию и что артист подхватил вирус», - рассказал в ночь на четверг ТАСС источник в медицинских кругах.

Между тем, в театре Джигарханяна пока комментариев о состоянии артиста не дают.

По некоторым данным, Армен Борисович планировал встречу с представителем бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Напомним, их развод состоялся в конце ноября прошлого года и стал главной сенсацией уходящего года. Ранее сообщалось, что после того, как стало известно о скрытом видеонаблюдении в кабинете артиста, его экс-супруге было предъявлено обвинение по уголовной статье «нарушение неприкосновенности частной жизни». Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов поделился с «Комсомолкой» последними новостями.

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