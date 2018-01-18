18 Янв. 2018 2018-01-18T13:25:05+03:00

Выжить удалось лишь пятерым пассажирам, остальные люди сгорели. Пассажиры автобуса - граждане Узбекистана, направлявшиеся на заработки в Россию [фото, видео, обновляется]

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В Актюбинской области Казахстана в результате возгорания рейсового автобуса погибли 52 человека. Такое заявление сделал официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

Трагический инцидент произошел в Иргизском районе в четверг, 18 января, примерно в 10:30 по местному времени. На трассе пассажирский автобус марки "Икарус" неожиданно загорелся недалеко от поселка Калыбай во время движения по трассе "Самара-Шымкент".

Из горящего автобуса смогли выбраться только пять человек ФОТО: КЧС МВД РК

По данным правоохранителей, всего в салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Выбраться из горящего автобуса удалось лишь пятерым, остальные сгорели заживо. В настоящий момент спасатели оказывают выжившим медицинскую помощь.

Более 50 человек погибли при возгорании автобуса в Казахстане 00:00 00:00

Все погибшие - граждане Убекистана. Оба водителя автобуса - из Казахстана, им удалось выжить, у мужчин сильно обожжены кисти рук. Россиян в салоне не было. По информации "КП", "Икарус" ехал из Узбекистана в РФ.

52 человека погибли в результате трагедииФото: СОЦСЕТИ

Родственники погибших могут получить консультацию на горячей линии психологической помощи. Работают два телефона +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85. Сотрудники горячей линии сообщили корреспонденту "Комсомольской правды", что телефоны будут работать круглосуточно.

- Звонков очень много. 52 человека погибли. Звонят жены и матери погибших мужчин, сейчас звонки в основном поступают из Узбекистана. Им необходимо будет прибыть сюда, чтобы опознать тела. По словам родственниц, мужчины отправлялись на заработки в Россию, они занимались строительными работами, - рассказали "КП" сотрудники.

Сейчас уже известен список выживших в аварии пассажиров, среди них двое граждан Узбекистана. Список погибших составляется, тела еще не опознаны. Узбекистан готовит самолет, чтобы вывезти тела погибших граждан на родину. Борт готовится к вылету из Ташкента, сообщает tengrinews.kz

Пять человек выжили. Среди них двое граждан Узбекистана и трое - Казахстана ФОТО ФОТО: КЧС МВД РК

Причины трагического инцидента выясняются. Известно, что возгорание автобуса произошло во время движения, предварительной причиной происшествия является замыкание проводки, которое вызвало панику. Кроме того, "Икарус" был перегружен, передает местный портал nur.kz.

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Стали известны личности выживших в ДТП с автобусом в Казахстане

Стали известны личности выживших в страшной аварии с пассажирским автобусом в Актюбинской области Казахстана.

Напомним, что утром недалеко от поселка Калыбай транспортное средство неожиданно воспламенилось прямо во время движения. В момент аварии в салоне автобуса находились 55 пассажиров и 2 водителя -все граждане Узбекистана. Выбраться из огненной ловушки удалось лишь пятерым, остальные сгорели заживо. Уточняется, что в настоящий момент все выжившие находятся в сознании (подробности)