Apple разрешит владельцам старых моделей iPhone отключать замедление

18 Янв. 2018 2018-01-18T12:58:54+03:00

Руководство Apple извинилось перед клиентами, которые считают, что компания намеренно замедлила процессоры в старых моделях.

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Корпорация Apple выпустит обновление для iOS, которое позволит отключать замедление работы в старых моделях iPhone. Об этом рассказал генеральный директор Тим Кук в интервью ABC News.

Кук извинился перед пользователями Apple, которые считают, что компания намеренно замедлила процессоры в старых моделях. Он предположил, что когда Apple выпустила обновления программного обеспечения для замедления старых устройств, чтобы “идти в ногу с новыми функциями”, люди не “обратили внимания” на истинные намерения компании.

“Мы глубоко извиняемся перед теми, кто думает, что у нас есть какая-то другая мотивация”, - заявил Кук.

Глава Apple повторил мысль, что опция снижения производительности iPhone со старыми аккумуляторами была добавлена для продления времени работы смартфонов. После года использования гаджета аккумулятор начинает приходить в негодность, что может привести к внезапному отключению аппарата при повышении нагрузки.

Кроме того, глава Apple отметил, что компания внимательно прислушивалась к отзывам пользователей, в связи с чем установила очень низкую цену на аккумуляторы, чтобы все владельцы “яблочных” девайсов смогли заменить их.

Кук пообещал, что Apple выпустит новое обновление iOS (предположительно, iOS 11.3) в феврале, которое будет включать в себя возможность отключать регулирование производительности, если пользователи этого захотят.

Apple не будет рекомендовать пользователям отключать данную функцию, поскольку это может означать, что они не смогут использовать свое устройство в чрезвычайных ситуациях.

В конце декабря 2017 года представители Apple рассказали о том, что компания намеренно замедляет работу предыдущих моделей iPhone‍. По их словам, умышленное торможение способствует повышению продолжительности работы аккумуляторов и позволяет исключить проблему внезапного отключения телефонов. После этого в США инициировали первые судебные иски против технологического гиганта. Заявители обратили внимание на преднамеренные действия разработчиков из-за стремления получить дополнительную прибыль и потребовали возместить материальный ущерб.

В январе первые иски против Apple подали и в России. Заявитель Ключников А. С. подал иск в Тверской суд Москвы с требованием бесплатно заменить аккумулятор на его устройстве и выплатить моральный ущерб в размере 777 тысяч 777 рублей.