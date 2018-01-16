Верховная Рада Украины признала: ДНР и ЛНР - не террористы

16 Янв. 2018 2018-01-16T21:20:22+03:00

У депутатов работа спорилась. За полдня из 700 поправок они рассмотрели лишь половину, не приняв ни одной. Фото: Янсонс Оскар

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Украина была бы не Украиной, если бы голосование по внесению поправок в закон о реинтеграции Донбасса не сопровождался скандалами и потасовками. Как это принято в незалежной политической культуре, вместе с депутатами с утра к Верховной Раде потянулись националисты всех мастей с одним лозунгом «Стоп Реванш».

Радикалы выступают за как можно более жесткий вариант закона и пришли посмотреть, не смалодушничают ли народные избранники. По традиции, принесли покрышки, подожгли, спалили российский триколор, подрались с полицией, получили порцию слезоточивого газа и немного успокоились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635475" frameborder="0"></iframe> Перед зданием парламента Украины сожгли российский флаг.

У депутатов тоже работа спорилась. За полдня из 700 поправок они рассмотрели лишь половину, не приняв ни одной. В том числе и ту, по которой народные республики были бы признаны террористическими организациями. За эту норму проголосовали 76 человек, против - 340.

К слову, еще до голосования сама суть законопроекта вызвала немало вопросов даже у украинских правозащитников - в части соблюдения прав и свобод жителей Донбасса. В же суть документа?

В первую очередь Россия признается оккупирующим государством, а власти в Донецке и Луганске - оккупационными администрациями (на момент написания материала за или против этой поправки депутаты не голосовали). А следовательно дипломатические отношения с агрессором необходимо разорвать.

В АТО вся власть переходит от МВД к военным, которых наделяют небывалыми правами по задержаниям, арестам, обыскам и применению оружия в «зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий». Кто это будет контролировать - тайна. Зато с одной стороны - это узаконивает присутствие армии в зоне конфликта в принципе. Потому что четвертый год она там находится, противореча конституции. А с другой - это такая тонка «шпилька» главе МВД Арсену Авакову. Порошенко же наделяется полномочиями объявлять ту или иную зону оккупированной или деоккупированной, а также вводить военное положение без всяких разрешений.

Но самое интересное, что в законопроекте не упоминаются Минские соглашения, на которых держится худой мир в Донбассе. На них же опираются антироссийские санкции, по ним же перед новым годом был произведен обмен пленными. Однако закон о реинтеграции Донбасса в буквальном смысле хоронит «Минск», вводя нормы, не прописанные в международном соглашении.

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