2018-01-18T18:14:01+03:00
Экономика

ВЭБ заработал на пенсии "молчунам"

Пока вы думали, ваши пенсионные накопления выросли на 8,7%
Софья РУЧКОdd_money
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ФОТО: Facebook ВЭБФОТО: Facebook ВЭБ
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В 2017 году Внешэкономбанк (ВЭБ), по данным Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, прирастил будущие пенсии «молчунов» на 8,7% годовых. Напомним, что ВЭБ занимается инвестицией пенсионных накоплений людей, которые не выбрали для хранения этих денег негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Таких будущих пенсионеров называют «молчунами».

Доход ВЭБа превысил инфляцию, которая по данным Росстата, в прошлом году составила 2,5%.

- ВЭБ сработал более, чем эффективно. Он не только сохранил, но и приумножил пенсионные накопления, — прокомментировал «КП» гендиректор УК «Капиталъ» Вадим Сосков.

В 2016 году доходность инвестиций ВЭБа в пользу пенсионеров составила 10,5%. НПФ сработали по-разному: максимум 14,7%. Данные по этому году станут известны весной (их выложит на своем сайте ЦБ).

По мнению президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константина Угрюмова, доходность НПФ будет сопоставима с результатами ВЭБа.

Напомним, что с 2014 года все взносы на пенсионные накопления заморожены. Новых поступлений на эти счета нет. Но имеющиеся деньги продолжают находится в НПФ или ВЭБе и инвестироваться ими. При желании раз в год будущие пенсионеры могут написать заявление и перейти в НПФ или, наоборот, в ВЭБ. Но если это делать чаще чем раз в пять лет, то часть инвестиционного дохода сгорит.

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