Олимпийские оттенки серого: Опубликованы эскизы "нейтральной" формы российских спортсменов

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:49:18+03:00

Эти варианты одежды уже направлены на утверждение в МОК. Фото с официального сайта zasport.com

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Компания Zasport - официальный поставщик одежды олимпийской команды России, представил несколько вариантов формы для поездки в Южную Корею под нейтральным флагом.

Напомним, что МОК выдвинула требования, чтобы форма не ассоциировалась с российским флагом и на ней не было логотипов, напоминающих о принадлежности спортсменов к стране.

В результате, для новой коллекции были выбраны три цвета - серый, красный и белый. Фото с официального сайта zasport.com

В результате, для новой коллекции были выбраны три цвета - серый, красный и белый. На куртки, тренировочные костюмы, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia..

Эти варианты одежды уже направлены на утверждение в МОК. И если к ним не будет никаких претензий, то именно так будут выглядеть наши спортсмены, которых допустят к Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что президент Олимпийского комитета России Александр Жуков говорил, что на Олимпиаду-2018 Россия имеет более чем 200 лицензий. Но вот кого допустит комиссия МОК - станет известно только 28 января.

На зимних Играх в Пхёнчхане нашим олимпийцам запрещено одеваться в цвета российского флага. Фото с официального сайта zasport.com

Кстати, в декабре Zasport выпустила первую свою коллекцию в российских цветах. Но после нового регламента МОК, по которому нейтральная форма не должна содержать символику Российской Федерации, форму пришлось разрабатывать заново. Компания сообщает, что экипировочный центр для олимпийцев откроется в понедельник, 22 января, в Москве.

Кстати, в этот же день Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет рассмотрение исков наших спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр. Ранее в Zasport заявляли, что выдадут экипировку всем членам сборных команд, не зависимо от того, допустят их до Игр или нет.

А как вам эти варианты олимпийской формы для наших спортсменов? Делитесь своим мнением в комментариях.

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Ох, намучились наши спортсмены в этом году. То допинг-скандал, то лишение медалей за прошлую Олимпиаду, то вопрос с допуском на Игры в Южной Корее. Формы для олимпийцев это тоже коснулось: надо было придумать новую, нейтральную, чтобы ничем не выдавать принадлежность к России. В спешном порядке компании Zasport пришлось придумывать новые наряды, чтобы представить их в Международный Олимпийский Комитет. А потом нервно ждать - разрешат ли? Удалось ли соблюсти все правила? И вот, форму одобрили. И Анастасия Задорина, наконец, показала, в чем же наши спортсмены будут «нейтрально» выступать за нашу страну (подробности)