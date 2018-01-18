2018-01-18T17:32:15+03:00
Спорт

Анастасия Задорина о новой форме российских олимпийцев: «Сейчас в одежде актуальна лаконичность и уравновешенность»

Главный дизайнер экипировочной компании олимпийской сборной России Zasport рассказала "КП", почему она так одевает наших спортсменов
Елена ЛАПТЕВА
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Анастасия Задорина, наконец, показала, в чем же наши спортсмены будут «нейтрально» выступать за нашу странуАнастасия Задорина, наконец, показала, в чем же наши спортсмены будут «нейтрально» выступать за нашу странуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ох, намучились наши спортсмены в этом году. То допинг-скандал, то лишение медалей за прошлую Олимпиаду, то вопрос с допуском на Игры в Южной Корее. Формы для олимпийцев это тоже коснулось: надо было придумать новую, нейтральную, чтобы ничем не выдавать принадлежность к России. В спешном порядке компании Zasport пришлось придумывать новые наряды, чтобы представить их в Международный Олимпийский Комитет. А потом нервно ждать - разрешат ли? Удалось ли соблюсти все правила? И вот, форму одобрили. И Анастасия Задорина, наконец, показала, в чем же наши спортсмены будут «нейтрально» выступать за нашу страну. Дизайнер выбрала серый, белый красный цвета. «Согласно регламенту МОК, олимпийская форма не содержит символику Российской Федерации - флаг, герб, экипирование российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Южную Корею. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России».

В результате, для новой коллекции были выбраны три цвета - серый, красный и белый. Фото с официального сайта zasport.com

В результате, для новой коллекции были выбраны три цвета - серый, красный и белый. Фото с официального сайта zasport.com

Анастасия рассказала «Комсомолке», почему именно их: «Сейчас в одежде актуальна лаконичность, уравновешенность. Я всегда говорю, что спортсмены должны завоевывать медали а одежда пусть будет более спокойной. Для меня главное, чтобы это было достойно, им удобно, прежде всего. Мы подошли к делу очень ответственно. Конечно, переживали за них, что наши олимпийцы могут вообще туда не поехать. Мы очень надеемся, что на закрытии мы все-таки сможем шествовать в нашей первой экипировке с флагом и в триколоре».

В спешном порядке компании Zasport пришлось придумывать новые наряды

В спешном порядке компании Zasport пришлось придумывать новые наряды

Конечно же, не всем понравилась форма. Многие снова начали говорить, мол, одежда для гопников: пивка и семечек не хватает. «Олимпийскую форму всегда критикуют, это уже такая традиция, - говорит Анастасий Задорина. – Могу сказать, что наша экипировка соответствует последним модным тенденциям. Что касается серого цвета, он действительно очень актуальный. Его можно сочетать с разными оттенками, и это будет достойно смотреться».

Согласно регламенту МОК, олимпийская форма не содержит символику Российской Федераци

Согласно регламенту МОК, олимпийская форма не содержит символику Российской Федераци

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