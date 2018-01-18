Битва за корону: Медведева проиграла короткую программу Загитовой

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:43:17+03:00

Но в дуэли двух лучших фигуристок современности все решается не только на льду

Изменить размер текста: A A

Мы ждали этой дуэли и боялись ее: лидер и восходящая звезда. Евгения Медведева и Алина Загитова – не враги, они классно общаются друг с другом, но все-таки они и не близкие подруги. Да, они занимаются у одного тренера – Этери Тутберидзе и часто в одной группе, но Жене -- 18 лет, Алине – 15, и в таком возрасте разница в три года – настоящая пропасть. А тут еще соперничество. И не заочное - а лицом к лицу, впервые на взрослых соревнованиях.

«На разминке двукратная чемпионка мира! Двукратная чемпионка Европы!...», - начала объявлять диктор, и все остальные титулы Евгении Медведевой потонули в овациях Мегаспорта. Но стоило строгому голосу объявлять Алину Загитову, как Дворец спорта разорвался не меньшими аплодисментами. Теперь их будут сравнивать даже в этом. Будут считать кому сколько игрушек, выкинутые на лед после прокатов, ну и само собой баллы от судей.

Считается, что у Медведевой железные нервы, что на этих канатах она может вытащить любой турнирФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Их же сейчас сталкивают друг с другом – пресса, болельщики, сама ситуация. Не со зла, но иногда из научного интереса: будет ли искрить? Проверяют, как обе они справятся с ситуацией, когда на кону стоит главное, что может быть в жизни спортсмена – «золото» Олимпийских игр. Все же понимают: чемпионат Европы – это только декорации, а на самом деле вот она - репетиция Олимпиады.

Считается, что у Медведевой железные нервы, что на этих канатах она может вытащить любой турнир, и ей абсолютно все равно, кто там рядом с ней в одной разминке. Но так было, пока Женя сама бросала вызов всем, кто старше ее. Еще вчера она была маленькой девочкой, влюбившей в себя все трибуны фигурного катания. Теперь вызов бросали ей. Точно такая же девочка, какой она сама была три года назад.

Медведева проиграла короткую программуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это главное, что надо было знать о Евгении Медведевой перед этим стартом. Стоило, конечно, помнить и о только что залеченном переломе стопы. И о том, что Женя в один момент и без всякого смущения поменяла произвольную программу – прежняя, ту что ставил Илья Авербух, не ложилась на фигуру, как порой не ложится классно шитые, но непривычные джинсы. И о поездке в МОК добиваться участия России на Олимпиаде тоже не стоило забывать.

А что нужно знать об Алине Загитовой? Главное – она всегда в этом сезоне выигрывала там, куда не приезжала Медведева. А кроме того, Алиной ее называли в честь Алины Кабаевой. Ее папа – довольно известный в прошлом хоккеист, а теперь тренер, а ее сестра тоже занимается фигуркой. Еще у Алины кошка и размножающиеся с огромной скоростью шиншиллы... Что еще? Она мечтает после карьеры открыть японский ресторанчик, перед Олимпиадой практически не ест шоколад, обожает сериалы и не любит русский рэп. Может быть это все кажется неважным, но именно из таких маленьких подробностей складывается большая история.

За своё выступление Загитова заработала 80,27 баллаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну из побед тоже. Это была славная охота. Коротка программа. Истории, каждая длинною в три минуты... Убийственная в своей женственности Каролина Костнер – 78,3 балла, лучший результат сезона! Пронзительное выступление Жене Медведевой, но с помаркой, и классная гримаса под конец: «Черт, сейчас не получилось, но я могу много круче». А потом суперпрокат Алины Загитовой – в 0,6 баллах от мирового рекорда.

- Это было самое лучшее выступление в моей карьере, - говорила Алина Загитова, и рассказывала, что повзрослела за последний год, что ей очень понравилось выступать перед домашними трибунами, и что не хочет говорить про соперничество с Медведевой.

А с Евгенией Медведевой у нас получилось самое короткое интервью, которое вообще может быть.

- Женя, вы же понимаете, какие заголовки сейчас на лентах: Медведева проиграла Загитовой.

- Да, я все прекрасно понимаю.

- И как на это реагировать?

- Я не хочу отвечать на этот вопрос.

- Но сегодняшняя помарка она же из головы, из этой ситуации?

- Я не хочу отвечать на этот вопрос. Спасибо.

Она сражается не с Загитовой. Она сражается с нами, с теми кто их сталкивает. Но и, кажется, что с собой тоже.