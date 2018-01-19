Курсанты Ульяновского летного училища о своем «грязном» танце: «Это был необдуманный детский поступок»

19 Янв. 2018 2018-01-19T02:06:11+03:00

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В объективе камеры молодой парень, точнее, его пятая точка в трусах и широко расставленные ноги в тяжелых ботинках - берцах. Под ритмичный заморский хит Satisfaction (с английского - «удовлетворение») он поднимается по лестнице, недву­смысленно двигая бедрами. Показывает пальцем в сторону - и камера наезжает на второго танцора, закидывающего ногу на дверь туалетной кабинки. Снова палец - и третий герой танцует со шваброй, четвертый эротично засовывает в рот банан… Всего героями клипа-пародии (в оригинале, напомним, полуголые девушки имитируют строительные работы) стали 14 человек. Униформа у всех одна: кроме нижнего белья, на торсах кожаные ремни, перчатки и фуражки. С символикой Ульяновского института гражданской авиации, элитного учебного заведения с 90-летней историей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635633" frameborder="0"></iframe> Видео скандального танца будущих лётчиков.Скандальный секс-клип будущих лётчиков ульяновского вуза бурно обсуждают в Интернете. Курсантам и руководству грозят увольнения и отчисления. А как вы считаете, нужно ли наказывать студентов?

В ОЧЕРЕДЬ К ПСИХИАТРУ

Видео «Как развлекаются пилоты между полетами» кто-то выложил в сеть 16 января. Всего за несколько часов ролик собрал миллионы просмотров. Но многие интернет-пользователи расценили клип как оскорбление.

«Позорище! Мужики вообще остались или нет?» «Что за попотряска? И это будущие летчики?»

Не заставила себя ждать и реакция чиновников - в вуз нагрянули проверяющие из Росавиации и Минтранса. Ревизоры пообещали, что к курсантам будут приняты самые жесткие меры вплоть до отчисления. И вообще, хорошо бы их у психиатра проверить. Может лишиться места и ректор вуза.

- Фривольные танцы в нижнем белье и форменной фуражке института недопустимы, - считают в Рос­авиации. - Гражданская авиация - это ответственность и порядок. Эти принципы были самым бестолковым образом нарушены!

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ГУБЕРНАТОРА

Между тем многих такая реакция удивила даже больше, чем само видео.

«Ролик подразумевался как шутка, - пишет в интернете автор петиции в защиту курсантов, под которой уже подписались 26 тысяч человек. - Парни и подумать не могли, что могут испортить престиж института. Эта позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Они не имели проблем с учебой и дисциплиной».

Не наказывать горе-танцоров призывают и звезды.

- Лично знаю Сергея Морозова, губернатора Ульяновской области, он человек с юмором. Я прошу, не ломайте ребятам судьбу, не исключайте их, - попросила в эфире телеведущая Екатерина Стриженова.

Видимо, этот посыл дошел до адресата: на своей странице в соцсетях губернатор заявил, что отчисление - слишком жесткое наказание. Судьба курсантов должна решиться в пятницу на встрече Сергея Морозова с «виновниками торжества».

«МУЖИКИ, ТАНЦУЙТЕ ХОТЬ ГОЛЫШОМ. НО БЕЗ ФУРАЖКИ!»

А тем временем одной из первых проверку в вузе закончила Приволжская транспортная прокуратура. Парням повезло: нарушений закона, устава института и правил проживания в общежитии люди в погонах не обнаружили. А вот взрослым придется ответить за шалости учащихся. Ректору вуза внесли представление, в котором потребовали разобраться с педагогами, ответственными за воспитательный процесс. Тем не менее глава летного училища не намерен прощать первокурсников.

- Я думаю, эти люди не найдут себе места в гражданской авиа­ции, - опустив глаза, заявил журналистам ректор Сергей Краснов. - Как можно над святым так смеяться? Я бы сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме, ведь у нас храм науки. Если бы на них не было форменной фуражки - другое дело. Я же с ними встречался, разговаривал. Так и сказал: дорогие мои мужики! Если бы вы сделали 20 раз подъем переворотом или вышли бы даже без нижнего белья и в снежок окунулись, я бы это расценил как бодрость духа и порядочность вашего молодого организма. Но такое! О чем вы думали?

Оказалось, компрометирующее видео студенты снимали для себя, а в сеть его слил учащийся четвертого курса. В объяснительных, которые гуляют по интернету, танцоры как один оправдываются: «Видео снимали в октябре. Тогда я еще не понимал, что началась самостоятельная взрослая жизнь. Не привык к режиму. Оторвался от родителей, было сложно первое время. Это был необдуманный детский поступок, о котором я очень жалею...»

Жители Рязаново повторили клип Ульяновских курсантов в Сельскохозяйственном техникуме [ТД].

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В четверг еще одни студенты - на этот раз из сельскохозяйственного техникума в селе Рязаново в той же Ульяновской области - записали секс-клип в общежитии. Чтобы поддержать опальных курсантов, десяток парней практически в точности скопировали их пляски. Славы вдохновителей повторить не удалось, а вот вопрос об отчислении аграриев уже стоит.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Руки прочь от «Голубой устрицы» из училища гражданской авиации!

Ульяна СКОЙБЕДА

Наш обозреватель решительно за клип курсантов и против отчисления танцоров.

Я сейчас скажу страшное, что навсегда уничтожит мою репутацию православной пуританки, пролайфера и борца с ЛГБТ. А мне нравится клип. Нравится, как студенты пластично работают шуруповертами и попой, танцуют с дверью туалета, как с шестом, и трясут ягодицами. Я хохотала как ненормальная с первого кадра и до последнего вздоха. Ну мальчишки! Ай молодцы! (Читать далее)

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Надо ли наказывать курсантов?

Евгений РОЙЗМАН, мэр Екатеринбурга:

- Начальник Ульяновского училища должен сделать заявление: «Мои курсанты самые крутые, они сделали обалденный клип и показали, что они остроумные. Уверен, что они станут замечательными летчиками! А кто будет говорить глупости про моих курсантов - будет иметь дело со мной!»

Геннадий ЧЕРКОВСКИЙ, начальник Самарского областного аэроклуба ДОСААФ:

- Я долго занимался воспитательным процессом в Качинском училище и за такое поведение просто всех выгнал бы. Что из этих людей выйдет, если они не могут понять, в каком положении находятся? Элита нации в таком виде - позор для авиации. Это может быть простительно для детей, но не для людей, которые связали свою жизнь с авиацией.

Виктор АЛКСНИС, депутат Госдумы двух созывов:

- Если у молодых людей, которые после обучения должны будут отвечать за жизнь сотен авиапассажиров, не хватает мозгов, чтобы понять, что является недопустимым и чего делать нельзя, то они являются профнепригодными для авиации.

Игорь СУХОВЕЕВ, военный историк:

- В императорской гвардии, бывало, творились всякие разгульные непотребства. Но в те времена никому не приходило в голову выставлять это на всеобщее обозрение. Если это вылезало наружу - конец столичной карьере. Вот этим ребятам вполне подойдет полярная авиация.

Елена ЖОСУЛ, директор Центра медиакоммуникаций в Российском православном университете:

- Отчислять я бы не стала, а вот вузовские сортиры пару месяцев до блеска почистить им бы не помешало. С обязательной трансляцией на YouTube, конечно.

Всеволод ЧАПЛИН, священник:

- Ребята заслуживают порицания на всех уровнях. Чтобы сотни раз публично повторить, что люди в форме, которые сделали из символа служения стриптиз, заслуживают места на панели.

Татьяна ПОЛЯКОВА, автор авантюрных детективов:

- Нужны ли стране курсанты, которые сами на себя готовят публичный компромат, - большой вопрос. В такой ситуации мне всегда жалко родителей. Именно они понимают, что дети испортили себе жизнь.