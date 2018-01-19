Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:09:14+03:00

История с пожаром в доме Али Меше растрогала до глубины души всю Турцию, а этот кадр не оставил равнодушных. Фото: EAST NEWS

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В интернете со скоростью света разлетается фотография, которая потрясла не только жителей Турции, но и весь мир. На ней фотограф запечатлел пожилого мужчину, который нежно прижав к груди кота, смотрит, как догорает его дом - со слезами на глазах.

83-летний Али Меше остался один дома, когда его жена и сыновья ушли по делам. Мужчине стало очень холодно, и он встал, чтобы подлить в печь бензина. Однако сделал он это крайне неудачно, огонь из печки перекинулся на стены и деревянный дом вспыхнул буквально в одно мгновение. Чудом пожилой мужчина смог выбраться из дома. Спасаясь, он не думал о вещах и документах. А вот прижав к груди спасенную из огня любимую кошку - расплакался. И на фотографии Али так и запечатлен: он стоит со спасенной кошкой и со слезами смотрит, как догорает его жилье.

История вызвала в Турции огромный резонанс и растрогала до глубины души всю страну. Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын заявил, что государство окажет всю необходимую помощь семье несчастного старика.

- Для дедушки и кошки это было последнее грустное потрясение в жизни, больше они не будут знать горестей, - заявил он. - Больше ни дядя Али, ни кошка мерзнуть не будут.

Губернатор провинции Боли, где и случилась эта трагедия, пообещал, что уже весной пожилой мужчина с семьей переедет в новый дом. А сейчас спасенная кошка и старики живут у старшего сына.

Помощь властей бедному мужчине, потерявшему дом, даже примирила враждующие политические партии. Лидеры оппозиции - Народно-республиканской партии - не смогли промолчать и порадовались поддержке от властей, которую они оказали пожилой семье.

А сама новость и фото мужчины уже несколько дней не сходит с обложек газет и широко обсуждается политиками и известными людьми в социальных сетях. Могие из них говорят о том, что эта фотография - напоминание о том, что даже если случается что-то ужасное, впереди всегда есть надежда и есть то, чему можно порадоваться.