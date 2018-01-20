Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества

20 Янв. 2018 2018-01-20T09:30:47+03:00

Киев изначально рассчитывал получить от МВФ в 2018-м два транша общей суммой 3,5 млрд. долларов, но скромно намекал, что сумма может быть и выше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Тревожные новости приходят из Киева. Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб предупредил, что Украина может прекратить сотрудничество с Международным Валютным Фондом (МВФ) уже в середине 2018 года. Произойдет это в том случае, если МВФ не выделит до июля нынешнего года очередной транш Незалежной.

- Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа помощи Украине с высокой вероятностью уже не возобновится, - заявил он.

Напомним, в ушедшем 2017-м МВФ выделили Украине всего один транш в размере 1 миллиарда долларов. Должен был быть и второй, Но МВФ сначала заморозил его, а потом перенес на 2018-й год. И связал новое выделение денег с принятием ряда решений, которые вряд ли повысят популярность украинских властей в глазах населения. МВФ ставит условием выделения кредитов повышение тарифов, возраста выхода на пенсию, сокращение бюджетников и т.д.

НБУ изначально рассчитывал получить от МВФ в 2018-м два транша общей суммой 3,5 млрд. долларов, но скромно намекал, что сумма может быть и выше. Поскольку МВФ в этом году заканчивается программа помощи Украине, принятая в 2015-м году, а из запланированных 17,5 млрд. долларов Киев получил на данный момент лишь 8,5 млрд.

Впрочем, аппетиты НБУ могут оказаться неудовлетворенными. Как уже было сказано, выделение денег МВФ напрямую увязывает с очередными реформами, борьбой с коррупцией и ростом тарифов, а украинские власти вряд ли пойдут на это в преддверие выборов.

Это понимает и Сологуб.

- Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая, - подчеркнул он.

В этом году Украине предстоят выборы в Верховную Раду, в следующем – выборы президента страны. Тут как бы совсем не до реформ. Потому Киев и выставляет себя шантажистом, похожим на пьяницу, что требует денег на опохмелку, а то не пойдет на работу, а, получив деньги, нажирается по новой до такой степени, что не в состоянии работать. И на выборы украинским политикам придется идти в стране, у которой кроме долгов, нет больше никаких денег. Государственный и гарантированный государством долг Украины на внешнем рынке превысил уже 74 млрд. долларов, а золото-валютные резервы не превышают 18,8 млрд. Да и то, существенную их часть составляют кредиты МВФ, которые Украина может расходовать только на возврат МВФ полученных ею от фонда кредитов.

Грозное заявление Сологуба рассчитано на собственных сограждан. Вряд ли МВФ испугается, что Украина «прекратит сотрудничество» с ним. Уж сам-то фонд вряд ли его прекратит, по крайней мере, до тех пор, пока не вернет из Незалежной все до самого последнего цента, да еще с процентами.