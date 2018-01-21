Год президенту Трампу: усидит ли дальше

21 Янв. 2018 2018-01-22T02:03:50+03:00

Для многих самым большим разочарованием стало то, что отношения Москвы и Вашингтона по различным причинам за год еще более испортились, несмотря на желание Трампа их улучшить Фото: REUTERS

"Комсомолка" разбиралась в удачах и провалах лидера США и выясняла, чего ждать России и другим странам от хозяина Белого дома

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ЧТО ОБЕЩАЛ И ЧТО ИМЕЕМ

Ровно год назад я с тысячами американцев стояла под вечерним вашингтонским салютом в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, в котором особо внимательные тоже "разглядели" руку Кремля. Мол, финальные буквы USA на самом деле похожи на USR (так называемые "Соединенные Штаты России").

- Он даже не скрывает это! - и шутили, и возмущались люди в соцсетях.

Раскол американского общества был виден в столице везде: пока одни в красных кепках скандировали "Трамп! Трамп!!" и тратили большие деньги, чтобы приехать на церемонию из других штатов (отели и поезда тогда взвинтили цены до полного неприличия, но это мало кого остановило), другие (если женщины, то в специально выпущенных к маршу протеста розовых "пусси-шапках") устраивали уличные беспорядки, позировали перед камерами с чучелом президента, раскупали значки с надписью: "Трамп-Путин-2016". Тоже заготовленные в большом количестве и явно заранее.

Наш корреспондент Елена Чинкова в американской столице во время инаугурации 45-го президента США Дональда ТрампаФото: Личный архив

- Перемены начнутся прямо здесь и сейчас! США - новая страна! Многие десятилетия мы защищали чужие границы, забывая о собственных. Мы начнем понимать, что другие страны имеют собственные интересы и собственные пути, - обещал тем временем сам Трамп.

Так что же мы имеем год спустя?

Что обещал и что имеем

А как оценивают минувший год и что ожидают в году наступившем эксперты в России и США?

Ричард Вайтц, директор Центра военно-политического анализа Гудзонского института США, Вашингтон: "Главное разочарование - ухудшение отношений с Россией"

- Во внутренней политике результатов не так много: усиление экономики, включая рост фондовых рынков, и налоговая реформа, которая сбалансировала провал планов по избавлению от программы здравоохранения Obamacare (это была главная цель прошлого года) или строительству стены. Главным будет вопрос сохранения республиканского большинства в Конгрессе. Есть вероятность, что в Палате представителей они его утратят. В таком случае тупиковая ситуация внутри США только усугубится.

Внешняя политика президента вопреки его риторике близка к линии Барака Обамы, по крайней мере, в сфере безопасности. Мы видим продолжение той же политики в отношении НАТО, Афганистана, Северной Кореи. Главное же отличие - иммиграционная политика, палестино-израильский и климатический вопросы.Президенту надо определиться, что делать с Северной Кореей и Ближним Востоком. Не думаю, что он будет атаковать КНДР, но вот в Ираке он может оставить войска и после разгрома ИГ. Главная неожиданность может произойти с Ираном - попытается ли администрация Трампа ликвидировать ядерную сделку с Тегераном или просто выйти из нее.

Для многих же самым большим разочарованием стало то, что отношения Москвы и Вашингтона по различным причинам за год еще более испортились, несмотря на желание Трампа их улучшить. Никаких серьезных изменений здесь не ожидаю. Возможно также, что увидим начало торговой войны с Китаем, на чью помощь Трамп рассчитывал в северокорейском вопросе.

Трамп вступил в должность под крики и речевки протестующихФото: REUTERS

Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам: "Конгресс проигнорировал призыв Госдумы к диалогу"

- Год президентства Трампа однозначно не привел к потеплению в российско-американских отношениях, хотя некоторые мои коллеги возлагали на это определенные надежды. Предвыборная риторика была куда более конструктивной, чем его реальные действия. Но надо понимать, что Трамп ограничен в своих шагах, тем более, что мифический "российский след" используется оппонентами самым активным образом. Приходится с сожалением констатировать, что запущенный Обамой антироссийский маховик нисколько не сбавляет свои обороты, а движется в том же направлении и с неменьшей скоростью.

Госдума по-прежнему готова к диалогу с Конгрессом. Более того, мы активно к этому призываем. Осенью я вместе с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым направлял письмо американским коллегам с предложением разморозить межпарламентское сотрудничество. Ответа так и не последовало. Между тем, уверен, что именно в плоскости парламентской дипломатии Россия и США могли бы продвинуться по пути налаживания наших отношений, постараться "расшить" большинство узловых проблем. За прошедший год у нас была пара конструктивных встреч с конгрессменами в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, где обсуждались вопросы противодействия международному терроризму.

Геннадий Кацов, русско-американский журналист, телеобозреватель, Нью-Йорк: "Он помог увидеть фальшь СМИ"

- Он пытается выполнять свои предвыборные обещания, хотя сопротивление не только демократов, но и в собственной партии не дало ему реализовать реформу здравоохранения. Но битва не закончена. Налоговая реформа – свидетельство того, что Трамп немалому научился, и это дает надежду, что предстоящая иммигрантская реформа может пройти через Конгресс в 2018 году. Я бы сравнил его с Александром II или Петром I, который решал задачи, борясь с внутренним сопротивлением, и построил столицу, осушив болота (Трамп же обещает осушить политическое болото в Вашингтоне).

Год президенту Трампу: усидит ли дальше?Фото: REUTERS

Вернет ли победа Трампа Америке величие –посмотрим, но она помогла увидеть, насколько фальшивы и политизированны СМИ, выявила массу идиотов, которые трудятся в прессе и на телевидении, "звездят"в шоу-бизнесе, доказывая анекдотический уровень своих интеллектуальных способностей. Не реализовались прогнозы о том, что в страну придет автократия и деспотия, поднимут голову нацисты и ку-клукс-клановцы, президент будет плясать под дудку президента РФ, а бедных начнут третировать богатые. Страна показала, что в ней есть настоящие президентские выборы и прекрасно работает Конституция.

Могу только пожелать ему избавиться от "наивности" в Твиттере и на закрытых совещаниях: он окружен откровенными врагами, которые только и ждут неловкого жеста и неосторожного слова, чтобы клеймить позором и требовать импичмента. Нельзя скоропалительными заявлениями и порой хамством давать им поводы для торжества.

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Как могут сместить Трампа?

Помним, как Джордж Сорос и другие противники президента грозили ему импичментом. А порноиздатель Ларри Флинт всерьез искал компромат на главу государства по объявлению в газете и обещал за информацию 10 миллионов долларов. "Я мог бы потратить их на предметы роскоши или использовать в своем бизнесе, но что хорошего мне это даст, если мир будет разрушать самый могущественный болван в истории? Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев - сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно", - взывал он в объявлении. Однако Дональд по-прежнему в Белом доме, и это, наверное, ключевой для него итог.

Так могут ли противники объявить ему импичмент?

Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, американист: "Давить будут через дочь и зятя"

- Заявления о том, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера подходит к концу, не соответствуют действительности. Он назначен на этот пост с главной целью - сместить Трампа. Есть три варианта. Наименее предпочтительный: согласно Конституции, если 14 членов кабинета министров принимают решение о том, что президент по каким-либо причинам недееспособен, то он лишается должности, и его заменяет вице-президент. Но противники Трампа понимают, что его сторонники воспримут это как госпереворот. Второй вариант - импичмент. Этот процесс продолжительный. В нижней палате его должны поддержать 238 конгрессменов. Процедура переходит в Сенат, где начинается судебный процесс, а 100 сенаторов играют роль жюри. Для объявления импичмента необходимо три четверти голосов. Биллу Клинтону удалось тогда получить оправдательное решение в Сенате. Но пресса к нему была в целом настроена положительно, он не сталкивался с сопротивлением спецслужб. Сегодня все иначе. Понятно, что Трамп будет отвечать и может испортить жизнь ряду представителей элиты. Что чревато конституционным кризисом и дестабилизацией.

Третий, самый предпочтительный вариант для политической элиты: добровольный уход под давлением, как это произошло с Ричардом Никсоном. К этому и ведет Мюллер, подбираясь к ближнему кругу Трампа. Давить будут через зятя Джареда Кушнера и дочь Иванку, вплоть до угрозы начать против Джареда уголовное преследование. Нас ждут новые всплески антироссийской риторики, расширение санкций и русофобская кампания в СМИ. Новый год будет весьма тяжелым для отношений Москвы и Вашингтона.

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Считается, что 45-й президент – самый слабый. Если не за всю историю США, то уж после Второй мировой – точно. Против него, как известно, поднялся весь Голливуд, многие влиятельные СМИ. Да и в народе поддержка сегодня весьма низкая. Менее 40 процентов. Судя по последним опросам, около 60 процентов американцев проголосовали бы сегодня против Дональда. Продолжается сбор подписей за импичмент. Конгресс держит всесильного, казалось бы, президента, на коротком поводке. Вынудив, например, подписать в августе прошлого года указ о санкциях против России. Даже в родной республиканской партии у него нет серьезной поддержки (подробности)