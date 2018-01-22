2018-01-22T15:34:48+03:00
Звезды

Похороны Владимира Шаинского: с композитором прощались стихами Рождественского о маленьком человеке

Маэстро провожали в последний путь в Москве. Похороны Владимира Шаинского состоялись спустя месяц после его смерти
Юлия МАЗУР
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Спустя без малого месяц после смерти с Владимиром Шаинским прощаются в МосквеСпустя без малого месяц после смерти с Владимиром Шаинским прощаются в МосквеФото: Евгения ГУСЕВА
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Долго и надрывно решался вопрос с погребением маэстро. Владимир Шаинский последние 10 лет жил вместе с женой Светланой и дочерью Анной в США. Он ушёл из жизни в конце года на католическое Рождество. Умер в больнице Сан-Диего. Шаинский многие годы болел, у него было онкологическое заболевание, лечение которого несколько лет назад имело эффект, но возраст не мог не повлиять на течение болезни. За две недели до ухода Владимиру Яковлевичу исполнилось 92 года.

Маэстро провожают в последний путь в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Маэстро провожают в последний путь в МосквеФото: Евгения ГУСЕВА

Стечение обстоятельств, круговорот сначала американских, затем российских праздников не позволили семье, друзьям и российским властям оперативно решить вопрос с захоронением тела композитора на родине.

В понедельник, 22 января 2018 года, спустя без малого месяц после смерти с Владимиром Шаинским прощались в Москве. Церемония проходила в Доме композиторов. Звучала музыка Владимира Яковлевича. Зал со слезами на глазах тихонько подпевал.

Иосиф Кобзон Фото: Евгения ГУСЕВА

Иосиф КобзонФото: Евгения ГУСЕВА

В последний путь Владимира Шаинского провожала его семья: жена Светлана, сыновья Иосиф и Вячеслав. Его друзья и коллеги несли букеты красных роз. В первых рядах - артист Лев Лещенко, замминистра культуры Александр Журавский и многие другие.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский подчеркнул, что, несмотря на справедливое звание детского музыканта, Владимиру Шаинскому были подвластны любые форматы, любые жанры.

Церемония проходит в Доме композиторов Фото: Евгения ГУСЕВА

Церемония проходит в Доме композиторовФото: Евгения ГУСЕВА

Иосиф Кобзон в прощальной речи в произнёс знаменитое стихотворение Роберта Рождественского:

«На всей земле

не хватило мрамора,

чтобы вырубить парня

в полный рост»

Похоронят Владимира Шаинского на Троекуровском кладбище Москвы.

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он. (подробности)

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