Напавший на школу в Улан-Удэ подражал анимэ-злодеям

19 Янв. 2018 2018-01-19T11:55:59+03:00

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На школу №5 в Улан-Удэ напал ученик девятого класса Антон Б., сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" его одноклассники. Ребята сейчас пребывают в шоковом состоянии. Никто не знает, какие мотивы двигали юношей.

Одна из девочек сообщила, что Антон серьезно увлекается аниме-злодеями - отрицательными персонажами из японских мультфильмов. Возможно, он подражал своим кумирам. Также школьники сообщили, что юноша недавно удалился из всех соцсетей.

Ученики пятой школы рассказали, что пострадала учительница изобразительного искусства по имени Ирина Леонидовна, а вместе с ней еще пять школьников, все ученики седьмого класса: учительница, мальчик-третьеклассник и сам нападавший. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В отношении подростка Следственным комитетом Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». В правительстве региона подтвердили, что нападавших было трое: поиски оставшихся двоих подростков продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635876" frameborder="0"></iframe> В Улан-Удэ оцепили территорию школы, где произошло нападение.При нападении на школу в Улан-Удэ пострадали учительница, один нападавший и 3-классник, которому отрубили топором палец. Двум подозреваемым удалось сбежать

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