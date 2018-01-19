Нападение в школе Улан-Удэ: подростки могли состоять в криминальном движении АУЕ

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:23:47+03:00

Видео задержания подростка, напавшего с топором на школьников в Улан-Удэ. Подросток с топором и «коктейлем Молотова» напал на бурятскую школу. Смотрите, как задерживали девятиклассника

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Напавшие на учеников бурятской школы подростки могли принадлежать так называемому криминальному движению АУЕ. В настоящее время следствие рассматривает эту версию среди других возможных причин инцидента.

Корреспондент «КП» Ульяна Скойбеда, которая провела расследование по АУЕ в Забайкольском крае, считает, что ученики, совершившие нападение на других школьников, могли состоять в группировке АУЕ.

Подросток, устроивший нападение на школу в БурятииФото: СОЦСЕТИ

«АУЕ – это связь детей с криминалом. Дети собирают деньги, сигареты, конфеты для передачи на зону. В классе есть старший со своими шестерками. Они вымогают угрозами, избиениями, плевками, побоями», - рассказала журналист.

Она отметила, что участники инцидента в Бурятии похожи на членов таких группировок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635863" frameborder="0"></iframe> Ученики ворвались с топором в школу в Улан-Удэ.

«Мы слышали, что над напавшими на школу девятиклассниками издевались. И возраст подходит. Это как раз процветает в маленьких городках, которые возле зон или возле воинских частей», - отметила Скойбеда.

Напомним, в результате нападения в школе Улан-Удэ пострадали семь человек, включая учителя.

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