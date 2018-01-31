Генпрокурор Украины пожаловался на скромный отдых на Сейшелах

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:49:08+03:00

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Не успел еще осесть осадочек, поднятый мальдивскими каникулами президента Украины, как в соцсетях Незалежной появился новый объект для «полоскания». Журналисты выяснили, что свой новогодний отпуск генеральный прокурор Юрий Луценко тоже провел на островах - на Сейшелах. Когда об экзотическом отдыхе чиновника начали судачить в прессе, отмалчиваться, как Порошенко, Луценко не стал. Посетовав, что отдых был скромным: «Никаких излишеств».

Между тем, журналисты посчитали, что поездка на Сейшелы обошлась семейству Генпрокурора в 52 тысячи евро. Ведь на курорт он отправился с супругой Ириной, сыном Виталием и сыном Александром с женой. Они арендовали две виллы с видом на океан в дорогом отеле Four Seasons Resort на острове Мае. Семья провела на отдыхе 8 ночей - с 3 по 11 января 2018 года. Впрочем, Луценко-папа утверждает, что львиную долю отдыха в качестве подарка на 30-летие свадьбы им оплатил сын. А сам чиновник выложил «всего» 20 тысяч долларов.

- У нас нет счетов в офшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами, - пожаловался Юрий Луценко в Фейсбуке. - В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тысяч гривен ежемесячно (в рублях - 260-440 тысяч рублей). Ира - более 110 тысяч дохода (220 тысяч рублей).

Ну, то есть, может себе позволить. Да и по сравнению с отпуском Петра Порошенко (он обошелся президенту Украины в полмиллиона долларов), генпрокурор, считай, просто посидел с удочкой у Днепра. И чего вдруг все вокруг так возмущаются? Может от того, что в стране, в которой идет война, а средняя зарплат - 16 тысяч рублей, такие поездки выглядят не очень прилично? Но чувство такта - это не о сегодняшней украинской политэлите.