Дмитрий Песков: Путин не первый раз ныряет в прорубь, но прежде это было в дискретной обстановке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что Владимир Путин уже не первый раз принимает участие в Крещенском купании в проруби, но до сих пор подобные случаи не афишировались. В этот раз кадры погружения президента в прорубь решено было опубликовать, потому что дело происходило в публичном месте.
- Достаточно много было прихожан, и президент был, хотя и непродолжительно, но на части молебна в храме, - пояснил Песков. - Поэтому все происходило в публичном режиме, и приняли решение показать.
- А прежде Путин купался в проруби не в публичных местах? - поинтересовались журналисты.
- Прежде это было более дискретной обстановке, - подтвердил Песков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин окунулся в Крещенскую прорубь: Холодно? Нет, отлично!
Владимир Путин по дороге из Санкт-Петербурга, где в четверг принимал участие в мероприятиях в честь 75-летия прорыва блокады, остановился в Тверской области. Президент заехал в мужской Нило-Столобенский монастырь на знаменитом озере Селигер. И там вместе с местными прихожанами искупался в Крещенской проруби (подробности)
Владимир Путин окунулся в Крещенскую прорубь.Президент заехал в мужской Нило-Столобенский монастырь на знаменитом озере Селигер. И там вместе с местными прихожанами искупался в Крещенской проруби.