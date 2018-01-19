2018-01-19T20:50:34+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Путин не первый раз ныряет в прорубь, но прежде это было в дискретной обстановке

Пресс-секретарь президента рассказал о Крещенском купании главы государства
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин не первый раз принимает участие в Крещенском купании в проруби.По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин не первый раз принимает участие в Крещенском купании в проруби.Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что Владимир Путин уже не первый раз принимает участие в Крещенском купании в проруби, но до сих пор подобные случаи не афишировались. В этот раз кадры погружения президента в прорубь решено было опубликовать, потому что дело происходило в публичном месте.

- Достаточно много было прихожан, и президент был, хотя и непродолжительно, но на части молебна в храме, - пояснил Песков. - Поэтому все происходило в публичном режиме, и приняли решение показать.

- А прежде Путин купался в проруби не в публичных местах? - поинтересовались журналисты.

- Прежде это было более дискретной обстановке, - подтвердил Песков.

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Владимир Путин окунулся в Крещенскую прорубь.Президент заехал в мужской Нило-Столобенский монастырь на знаменитом озере Селигер. И там вместе с местными прихожанами искупался в Крещенской проруби.

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