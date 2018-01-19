2018-01-19T12:40:26+03:00
Политика

Путин окунулся в Крещенскую прорубь: Холодно? Нет, отлично!

Президент приехал в Нило-Столобенскую пустынь на Селигере [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин окунулся в крещенскую прорубь на озере Селигер.Владимир Путин окунулся в крещенскую прорубь на озере Селигер.Фото: REUTERS
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Владимир Путин по дороге из Санкт-Петербурга, где в четверг принимал участие в мероприятиях в честь 75-летия прорыва блокады, остановился в Тверской области. Президент заехал в мужской Нило-Столобенский монастырь на знаменитом озере Селигер. И там вместе с местными прихожанами искупался в Крещенской проруби.

Владимир Путин окунулся в Крещенскую прорубь.Президент заехал в мужской Нило-Столобенский монастырь на знаменитом озере Селигер. И там вместе с местными прихожанами искупался в Крещенской проруби.

Президент вышел на лед Селигера к освященной проруби в деревенском виде - в тулупчике и валенках.

- Холодно? - переспросил Путин вопрос зрителей. - Нет! Отлично!

Путин окунулся в Крещенскую прорубь вместе с прихожанами Нило-Столобенского монастыря. Фото: REUTERS

Путин окунулся в Крещенскую прорубь вместе с прихожанами Нило-Столобенского монастыря.Фото: REUTERS

После чего скинул полушубок и валенки и нырнул в прорубь. Как и полагается, несколько раз окунулся в январскую воду и перекрестился.

- Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь, - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но при этом публичными крещенские купания Владимира Путина сделали впервые.

Посетив мероприятия в честь в честь 75-летия прорыва блокады, президент заехал в мужской Нило-Столобенский монастырь в Тверской области. Фото: REUTERS

Посетив мероприятия в честь в честь 75-летия прорыва блокады, президент заехал в мужской Нило-Столобенский монастырь в Тверской области.Фото: REUTERS

- Крещенских морозов в этом году нет, - то ли посетовал, то ли порадовался Песков. - Температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов мороза.

После купания в проруби Путин пошел в храм Нило-Столобенской пустыни, где принял участие в праздничном богослужении и поставил несколько свечек.

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