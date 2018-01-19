2018-01-19T17:14:49+03:00
Наука

Эксперты NASA назвали 2017 год одним из самых жарких за 138 лет наблюдений

Жарче было только в 2016-м
Вячеслав ПУШКАРЕВ
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Температура на планете в целом продолжает тенденцию быстрого потепленияТемпература на планете в целом продолжает тенденцию быстрого потепленияФото: Михаил ФРОЛОВ
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NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) выпустили глобальные данные о климатических итогах 2017 года. Оказалось, что прошедший год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте NASA.

Исследователи космического агентства заявили, что 2017 год занял второе место в списке самых жарких в истории, в то время как ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований сообщили, что прошедший год занял третью позицию.

Правительственные учреждения США используют разные методики для расчета глобальных изменений температуры, но ученые сошлись во мнении, что 2017 год стал одним из самых жарких в их 138-летнем архиве.

По словам исследователей из Института космических исследований NASA в Нью-Йорке, прошедший год продолжил долгосрочную тенденцию потепления планеты, а глобально усредненные температуры в 2017 году были на 1,62 градуса по Фаренгейту (0,90 градуса по Цельсию) выше, чем в 1951-1980 годах. Это уступает только глобальным температурам в 2016 году.

“Температура на планете в целом продолжает тенденцию быстрого потепления, которую мы наблюдаем последние 40 лет”, - заявил исследователь NASA Гэвин Шмидт.

В течение последнего столетия средняя температура поверхности планеты поднялась примерно на 2 градуса по Фаренгейту (чуть более 1 градуса Цельсия). Это было вызвано увеличением уровня углекислого газа и других результатов жизнедеятельности человека, попадающих в атмосферу. И третий год подряд глобальные температуры выше на более чем 1,8 градусов по Фаренгейту (1 градус Цельсия) показателей конца XIX века.

Тенденции потепления сильнее всего проявляются в арктических регионах, где в 2017 году продолжалось таяние ледников.

Анализы температуры NASA включают данные измерения температуры поверхности от 6300 метеорологических станций, наблюдение за температурами поверхности моря на судах и буях, а также измерения температуры на исследовательских станциях Антарктики.

Свое исследование провели и ученые Китайской академии наук. По данным Института физики атмосферы, в 2017 году рекордного значения достигла среднегодовая температура верхнего слоя (верхние две тысячи метров) мирового океана.

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