2018-01-19T20:19:57+03:00
Звезды

Ксения Собчак залезла в ледяную прорубь

Телеведущая и кандидат в президенты РФ выбрала для крещенского заплыва речку Ушайку
Игорь ПОЛЯКОВ
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Телеведущая Ксения Собчак штурмует томские льдиныТелеведущая Ксения Собчак штурмует томские льдиныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В черном купальнике и с двумя провожатыми (судя по сосулькам на бороде одного из мужчин, даже тулуп и шапка-ушанка не спасают мужчин от лютого мороза) телеведущая Ксения Собчак штурмует томские льдины.

Фото крещенского заплыва журналист и кандидат в президенты РФ Ксении Собчак выложила в своем Инстаграме.

- Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово, речка Ушайка! - написала в своем блоге журналист Ксения Собчак.

Как стало известно "КП", Ксения Собчак сейчас находится в предвыборной поездке по Сибири (до этого телеведущая с этой же целью встретилась с жителями Омска и Новосибирска - Ред.).

Одна из читательниц Инстаграма Ксении Собчак усомнилась, что во время погружения телеведущей в прорубь на улице стоял такой жуткий мороз.

Дескать, ночью в Томске было не больше 25 градусов мороза.

- Посмотрите последнее фото с термометром, - ответила своей подписчице в Инстаграме Ксения Собчак.

Судя по фото, журналист не обманула блогера, на улице действительно было 40 градусов мороза.

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