Ксения Собчак залезла в ледяную прорубь
В черном купальнике и с двумя провожатыми (судя по сосулькам на бороде одного из мужчин, даже тулуп и шапка-ушанка не спасают мужчин от лютого мороза) телеведущая Ксения Собчак штурмует томские льдины.
Фото крещенского заплыва журналист и кандидат в президенты РФ Ксении Собчак выложила в своем Инстаграме.
- Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово, речка Ушайка! - написала в своем блоге журналист Ксения Собчак.
Как стало известно "КП", Ксения Собчак сейчас находится в предвыборной поездке по Сибири (до этого телеведущая с этой же целью встретилась с жителями Омска и Новосибирска - Ред.).
Одна из читательниц Инстаграма Ксении Собчак усомнилась, что во время погружения телеведущей в прорубь на улице стоял такой жуткий мороз.
Дескать, ночью в Томске было не больше 25 градусов мороза.
- Посмотрите последнее фото с термометром, - ответила своей подписчице в Инстаграме Ксения Собчак.
Судя по фото, журналист не обманула блогера, на улице действительно было 40 градусов мороза.