19 Янв. 2018 2018-01-19T20:40:35+03:00

Если бы крылатая эскадрилья из фильма «В бой идут одни старики» взялась исполнять тверк, уверена, что это было бы достойное зрелище

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Полагаю, ульяновских курсантов, исполнивших тверк, надо наказать. Не за сам секс-танец и выбор тематики. В конце концов голым австралийским пожарным мы умиляемся, как справедливо заметила коллега Скойбеда. Наказать ребят надобно за то, что они позволили себе быть дилетантами.

Существуют профессии, которые обязывают тебя быть лучшим во всем. Это спорт, это авиация, это военная сфера и образование. Представители этих профессий должны быть сверхлюдьми, девиз которых - если быть, то быть лучшими. Да, у нас сейчас век дилетантизма. Но островки, где человек не может себе позволить быть дилетантом, - остаются. Почему? Потому что ты несешь ответственность за других людей.

Помните летчиков из фильма «В бой идут одни старики»? Как они пели! Это был не жалкий дилетантизм. Времена меняются, жанры тоже. Станцевала бы крылатая эскадрилья под командованием маэстро тверк? Я не знаю. Но в чем уверена - так это в том, что если бы взялись танцевать - то сделали бы это на высочайшем художественном уровне.

Что мы видели в клипе наших ульяновских летчиков? Жалкое подобие на танец. Дрищи (давайте называть увиденное своими именами) изобразили некую пародию. Моя претензия в том, что это было очень плохо сделано. Мальчики, похожие на двенадцатилетних школьников, ни разу не эротично потрясли задом, пародируя сексуальных мужчин. Я посмотрела ролик британских парней. Как простая русская баба говорю, что британцы как мужики выглядят убедительнее. Наш ответ чемберлену смешон, как девочка в маминых туфлях.

За это и наказать? Да. За это. За то, что позволили себе быть хуже. За то, что не хватило ума понять и не хватило вкуса, чтобы не давать этому видео хода.

Между эротикой и порнухой тонкая грань. Между искусством и самодеятельностью она ещё тоньше. Бывает, читает доморощенный поэт стихи со сцены - и всем слушателям стыдно. Бывает, строит из себя глуповато выглядящий мужик эдакого мачо - и недоумевает, почему он бабе своей не авторитет.

Вот летчики не должны скатываться туда же.

Как наказать? Поступить ровным счетом так, как летчики из фильма «В бой идут одни старики». Помните, те дали женщинам концерт.

А наших ребят - повести всем составом на мужской стриптиз. И пусть там дадут концерт. Так, чтобы исполнители жалких танцев поняли: летать так летать, стрелять так стрелять. Трясти - так трясти. Но так трясти так, чтобы у всех челюсти поотваливались. «От винта», - как говорил Маэстро.

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