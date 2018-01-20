Наталья Касперская: «Биткоин — это разработка американских спецслужб»

20 Янв. 2018 2018-01-20T01:04:35+03:00

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Происхождение биткоина

В последние два года мы регулярно, в закрытом режиме встречаемся с большим количеством специалистов по криптографии, криптовалютам, цифровым деньгам. Большинство из них — как раз энтузиасты и «евангелисты» блокчейна. Им этот новый мир нравится, они рассчитывают поработать в нем и сделать что-то заметное, «изменить мир».

Однако, все они, тем не менее, сходятся по нескольким основным положениям:

— архитектура биткоина была описана в White paper американской разведки задолго до появления мифологического Сатоши Накамото;

— в текстах и коде «Сатоши Накамото» полно американизмов, это типично американский продукт — специалисты легко определяют специфическую для страны манеру программирования, используемые инструменты, способы оформления программы, а также используемые обороты английского языка в описании технологии и комментариях;

— работа по самой реализации биткоина (проектирования и программирования) очень большая, там вложено много человеко-лет, так что это делал не гений-одиночка, а группа высокопрофессиональных криптографов в течение нескольких лет.

Ну и где может несколько лет работать группа профессиональных американских криптографов и зачем? Где вообще, как вы думаете, служат современные криптографы, какие у них места работы? Очевидно, в основном они работают в спецслужбах.

История повторяется

Однако не надо пугаться этой информации. Ведь многие новые технологии, пришедшие к нам из США — GPS, TOR, да собственно и сам Интернет — это американские военные разработки, которые потом было решено коммерциализировать, сделать достоянием масс.

Очевидно это выгодно: вкладываешь военные деньги и военный интеллект, потом коммерциализируешь, поддерживая тем самым частные американские компании и развивая их бизнес. Характерен в этом смысле пример с TORом — его изначально сделали для конспиративного общения разведчиков. Вот что пишет Википедия:

«Система TOR была создана в „Центре высокопроизводительных вычислительных систем“ Исследовательской лаборатории Военно-морских сил США в рамках проекта Free Haven совместно с DARPA по федеральному заказу. Исходный код был опубликован под свободной лицензией, чтобы все желающие могли провести проверку на отсутствие ошибок и закладок» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Tor).

То есть по сути военную систему приватизировали и выпустили в свет, а уж потом туда набились китайские диссиденты, а за ними и криминал — продажа наркотиков, оружия, детское порно, заказные убийства…

По всей видимости, аналогичная история произошла и с биткоином. Это, конечно, предположение, но очень достоверное.

Речь не только о биткоине. Я думаю, что вся инфраструктура блокчейна и криптовалют разработана американцами. Контроль над криптовалютами может осуществляться через создание суперкорпораций с ключевыми технологиями и в ключевых точках, как это вышло с Интернетом. А также через биржи, через сбор денег на стартапы и т. п. — то, что у США отлично получается в Долине.

Но для нас, как для страны, гораздо интереснее, насколько безопасно использовать эту технологию.

Наталья Касперская на встрече с Владимиром Путиным в 2001 году. Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова (ИТАР-ТАСС)

Безопасность технологий

Основное что заботит — это риски. Интернет создан Пентагоном (DARPA, Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США), но мы же его используем. Полезная вещь, но она несет свои риски. Это понимает не только Россия, но и другие страны, включая государства Евросоюза — принимаются законы об ограничении плохого контента, защите больших пользовательских данных, блокировке сайтов с наркотиками и детским порно, ведется борьба с вирусами и вредоносными программами.

России еще проходится бороться с засильем американских глобальных сервисов, помогать своим отечественным игрокам, выравнивая для них условия конкуренции.

То есть использовать новые цифровые технологии можно, но только если ты контролируешь это цифровое пространство, если оно не превращается в зону беззакония или доминирования внешних игроков, если оно не нарушает цифровой суверенитет страны. Естественно, по возможности нужно использовать свои технологии, а не чужие. Положительный пример — ГЛОНАСС.

С этой точки зрения пространство цифровых валют также надо анализировать, контролировать, взять полезное — и стерилизовать риски, убрав вредное.

Риски криптовалют

Вообще, мне кажется, для оценки надежности любой валюты стоит задать себе как минимум три ключевых вопроса:

— Есть ли возможность контроля обращения денег внутри страны,

— Обеспечивается ли прозрачность транзакций,

— Есть ли влияние государства на курс валюты?

К сожалению, на все три этих вопроса, если мы будем говорить о биткоине, придется ответить отрицательно.

Возможности контроля денег внутри страны не имеется. У нас существует валютный контроль — это касается иностранных валют, а контроля биткоина нет никакого, так как эта валюта «отвязана» от любой страны и (как бы) никем не регулируется.

Прозрачность транзакций в биткоине нулевая, нельзя достоверно установить, кто кому платит. Это идёт наперекор тренду обеспечения прозрачности сделок во всем мире.

И, наконец, чисто биржевая цена самого биткоина основана исключительно на ожиданиях и восторгах спекулянтов, надеющихся заработать на «новом финансовом инструменте», при этом торгуется биткоин на зарубежных биржах.

Кроме того, в сфере биткоина есть еще несколько тревожащих моментов. Возможность контроля извне. Около 60% биткоинов, например, — «спящие», никогда не принимали участия ни в каких транзакциях. Огромная часть биткоинов находится у мифологического «основателя» и может быть использована для манипуляций курсом. Значительные майнерские мощности расположены в Китае.

Огромная волатильность, манипуляции курсом — это мы наблюдаем прямо сейчас. Контроль за курсом в реальности в руках бирж и раскручивающих курс СМИ. А кто контролирует биржи и медиа — неясно (но точно не мы). Это очень вредная и опасная ситуация.

Огромное количество мошенничеств и потерянных денег — от 50 до 400 миллионов долларов! Причём в некоторых случаях пострадавшие брали обычные кредиты для игры в криптовалюты, а сейчас лишаются домов и работы.

Где, в какой банковской или биржевой сфере это возможно без уголовных дел и следствия? А здесь все сходит с рук.

Бесконтрольный, нерегулируемый сбор средств. Никакого контроля за исполнением обещаний при ICO. Деньги собираются, как в МММ, а потом часто сборщики исчезают, не сделав того, что обещано.

Все эти риски и все возможности нового финансового инструмента надо изучить и создать законы и процедуры, которые эти риски снижают. И тогда этой новой технологией можно будет пользоваться во благо страны и ее граждан.

Безусловно, мы не хотим задушить новые технологии на корню, зарегулировать их и омертвить, чтобы потом пришлось импортировать все с Запада.

Заметим, что по всему миру сейчас принимают законы о криптовалютах, с целью как-то ввести этот бурный поток в легальные рамки. Запрещают оборот или регулируют его, вводят правила для сбора денег через ICO c целью предотвращения мошенничеств, запрещают или регулируют майнинг, обменники, каждый день приходят новости о новых законах в сфере криптовалют. На мой взгляд, это — нормальный путь, по которому должна идти и Россия.

Нужно изучать криптовалюты и возможности их использования, чтобы не оказаться, как в ситуации с Интернетом — когда мы начинаем регулировать постфактум, на десяток лет позже, чем надо, когда уже все плохое уже случилось, захватило «поляну» и стало привычным, укорененным. А нам приходится подстраиваться под новые правила или вычищать гниль.

Что касается людей, которые кричат, что у нас тут ретрограды, не понимающие нового, что чиновники — идиоты и все омертвляют, что не надо думать о рисках, а надо быстрее бежать в прекрасный новый мир, они напоминают мне поросят Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, которые не верили, что бывают волки, и отказывались строить прочные домики. Мотивация таких «евангелистов» понятна: им нравится новая возможность быстро заработать, стать экспертами, прославиться, «подняться». В общем, порезвиться, как тем поросятам. Но к какому Наф-Нафу мы побежим, когда появится волк? К более осторожным и умным китайцам?

Нет уж. Давайте лучше свой дом укреплять.

Досье «КП»

Наталья Касперская, генеральный директор группы компаний InfoWatch, возглавляет рабочую группу по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика РФ».

В 1997 году вместе с тогдашним супругом Евгением Касперским основала знаменитую «Лабораторию Касперского», в течение 10 лет была в ней генеральным директором. Считается, что идея создания компании для продажи популярного антивируса принадлежала именно ей.

Возглавляемая ныне Касперской компания InfoWath контролирует около 50% российского рынка систем защиты конфиденциальных данных. Одна из наиболее авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии.