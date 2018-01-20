Копия мамы: Ингеборга Дапкунайте показала своего сына Алекса

20 Янв. 2018 2018-01-20T14:14:55+03:00

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20 января, литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте празднует юбилей – 55 лет! Ко дню рождения актрисы Первый канал представил премьеру фильма "Ингеборга Дапкунайте: "Все, что пишут обо мне, – неправда", в котором звезда фильма «Про любовь-2» показала своего подросшего сына Алекса.

Ингеборге в киноленте беседует с друзьями: Евгением Мироновым, Константином Эрнстом, Алексеем Попогребским, Татьяной Друбич, Валерией Тодоровским и Джоном Малковичем – его партнером по последней кинематографической работе.

"Я благодарен тебе за то, что мы дружим столько много лет и за то, что ты инициируешь меня на разные проекты и поступки. И мне нравится, когда знакомые женщины все время спрашивают: "А что она делает? Почему она не меняется? Проходят годы, а она точно такая же!" Они не знают, что ты волшебница", - признался в фильме Эрнст.

Ингеборге действительно не даешь ее возраст. Как призналась в интервью журналу Elle сама актриса, во многом ее цветущий вид – заслуга постоянного ухода за собой и хорошей генетики.

«Моя бабушка дожила до 103 лет без единой морщины. Но она особо ничего с собой не делала. Один-единственный совет у нее был — лицо надо очищать утром и вечером. И я ему следую», - призналась именниница.

Кроме того, актриса старается всегда избегать агрессивного солнца, почти не загорает и ежедневно занимается спортом. Ингеборге в этом году пришла в тренажерный зал уже 2 января, рассудив, что праздники не повод сбивать систему тренировок.

Ингеборга Дапкунайте показала своего сына АлексаФото: Первый канал

Надо отметить, что личная жизнь актрисы всегда была скрыта. Сама Дапкунайте не любит распространяться о ней, но ради картины все же сделала исключение и показала своего сына Алекса. Дапкунайте со знаменитой улыбкой подозвала мальчика к себе, взяла его на руки и ушла со сцены – так заканчивается фильм о ней. Сына Игнеборге родила от ресторатора и адвоката Дмитрия Ямпольского. Свадьбу они сыграли тайно, в Великобритании пять лет назад.

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