Бриллианты, шампанское рекой и живой слон: Ольга Бузова похвасталась роскошным днем рождения

20 Янв. 2018 2018-01-20T19:18:59+03:00

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Ольга Бузова отметила очередной день рождения: телеведущая встретила его в Таиланде, где она отдыхает вместе с друзьями и сестрой Анной. На тайском курорте Ольга сняла роскошную виллу с бассейном, где и проходил праздник. День рождения начинающей певицы прошел с особым шиком и размахом. Каждый шаг Бузовой снимали на камеру, а ее друзья приготовили ей немало сюрпризов и подарков. По итогам дня в Инстаграме Ольги появилось несколько профессионально смонтированных видеороликов. Все было спланировано настолько тщательно и с размахом, что поклонники звезды «Дома-2» немедленно решили: вся эта роскошь напоказ была устроена специально, чтобы уколоть экс-супруга телеведущей Дмитрия Тарасова. Мол, во времена их брака у Оли никогда не было такого шикарного праздника, на который у Тарасова просто не хватало бы фантазии.

buzova86 Мои девочки не спали всю ночь, чтобы с самого утра сделать меня самой счастливой, скоро выложу подробный видео отчёт Мой день только начинается Уиииииии #BuzGirls #бузова32

Утро Бузовой началось с цветов и загадок. Телеведущую задарили букетами, подруги украсили ее виллу и бассейн розовыми воздушными шариками и заставили пройти квест. Ольга читала записки с заданиями, выполняла их и должна была искать подарки. Телеведущей подарили красивый комплект нижнего белья, который она немедленно примерила, и подвеску с бриллиантом.

Подруги подарили Ольге новый купальник. Разумеется, розовый. Фото: кадр видео.

- Сегодня утром я проснулась от объятий моих девочек, и сразу начался самый настоящий квест, - рассказала Ольга в Инстаграме. - Задания были в стихах, а девчонки помогали мне пройти следующее испытание, чтоб получить заветный подарок. Спасибо за бриллиантик. Такого в моей жизни не было никогда, для меня это очень ценно. Спасибо каждой из вас, что вы у меня есть и делаете счастливой.

Подаренный ей комплект нижнего белья Ольга немедленно примерила. Фото: кадр видео.

Всю виллу украсили шариками. Фото: кадр видео.

buzova86 Сегодня утром я проснулась от объятий моих девочек, и сразу начался самый настоящий квест

Но на этом сюрпризы не закончились: неизвестный поклонник подарил Бузовой… слона. Маленького слоненка привели к ней на виллу в качестве живого поздравления. Слон обнял именинницу хоботом, чем привел ее в полный восторг.

- Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришёл ко мне на виллу поздравлять меня с Днём Рождения - это невероятно! – сообщила телеведущая в Инстаграме. - Но это правда, и это происходит сегодня со мной. И впервые в Таиланде. Я не знаю кому говорить спасибо, но я счастлива. Вам удалось меня поразить. Слон шёл ко мне по отелю с шариками, чтоб поздравить меня.

buzova86 Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришёл ко мне на виллу поздравлять меня с Днём Рождения

Вечером Ольгу, уже переодевшуюся в вечернее платье, ждал торт со свечками. К слову, резидент «Камеди Клаб» Тимур Батрутдинов, который отдыхает на одном курорте с Ольгой и все дни проводит рядом с ней, в видеороликах, посвященных дню рождения телеведущей, так и не появился. Зато он нежно поздравил подругу через Инстаграм:

- Ты уникальная женщина, вмещающая в себе радикально противоположные качества! Ты сильная и слабая, красивая и домашняя, много говорящая и немного поющая, энергичная и спокойная, закрытая и медийная, умная и, когда захочешь, не очень. Помни, я всегда рядом! И от лица своего персонажа депутата Егора Батрудова официально объявляю 20 января национальным праздником - День Бузовой!

Шампанское лилось рекой. Фото: кадр видео.

buzova86 Вы не представляете, что происходит сегодня целый день на нашей вилле с 8 утра не прекращают приносить Цветы и подарки от моих друзей и коллег со всех уголков мира

К слову, подписчики Инстаграма Ольги вовсю обсуждают, какой красавицей стала ее сестра Анна Бузова. Недавно Анна перекрасила волосы в темный цвет и превратилась в копию соперницы Бузовой – модели Анастасии Костенко. Многие поклонники телеведущей считают, что Анна гораздо красивее своей сестры, и незаслуженно остается в ее тени.

buzova86 Самый лучший день мой день

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