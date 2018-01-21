2018-01-21T13:55:13+03:00
Общество

В Дагестане взяли под стражу мэра Махачкалы

Мусу Мусаева подозревают в разбазаривании городских земель
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В ведомстве отметили, что незаконными действиями Мусаева существенно нарушил охраняемые законом интересы государстваВ ведомстве отметили, что незаконными действиями Мусаева существенно нарушил охраняемые законом интересы государстваФото: ТАСС
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По ходатайству СК России в отношении главы городского округа "город Махачкала" Мусы Мусаева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи СК России обвиняют мэра Махачкалы Мусу Мусаева в "совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

По версии следствия, в марте 2016 года глава Махачкалы продал ОАО "АСПК" в собственность земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м. за 1 миллион 100 тысяч рублей.

Все было бы хорошо, но земля оказалась государственной, а ее рыночную стоимость эксперты оценили в 81 миллион рублей. Следователи считают, что Мусаев знал об этом, осознавал все риски, но его это не остановило.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Мусы Мусаева", - сообщила подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что незаконными действиями Мусаева существенно нарушил охраняемые законом интересы государства и причинил значительный материальный ущерб бюджету. Расследование уголовного дела продолжается.

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