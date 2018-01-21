Названы имена российских фигуристов, которые поедут на Олимпийские игры - 2018

21 Янв. 2018 2018-01-21T14:16:54+03:00

Кто теперь первый номер среди девушек – громившая всех три года подряд Евгения Медведева? Или юная восходящая звезда Алина Загитова, обыгравшая Женю в первом же их очном противостоянии на чемпионате Европы? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Федерация фигурного катания России объявила состав команды, которая примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. В заявку войдут «одиночницы» Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. Кроме того на Олимпиаду едут Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, которые примут участие в соревнованиях мужчин, а в танцах на льду будут соревноваться Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Состав сборной – это главный итог чемпионата Европы, который завершился в Москве. Турнир закончился для нас довольно удачно – 9 медалей во всех видах программы, в том числе 2 «золота». Но после чемпионата все равно осталось немало вопросов. Впрочем, часть из них решать довольно приятно, пусть и нервно.

Прежде всего, кто теперь первый номер среди девушек – громившая всех три года подряд Евгения Медведева? Или юная восходящая звезда Алина Загитова, обыгравшая Женю в первом же их очном противостоянии на чемпионате Европы? Если в уме держать только возможные олимпийские медали, то разницы может вообще никакой. Но фигурное катание – это личный вид спорта: победа одной означает поражение другой, и сами девушки это понимают лучше всех. Как в этой ситуации будет чувствовать себя Медведева? Как прессинг скажется на Загитовой? И кому из них отдадут предпочтение в командном турнире? Или сразу обеим?

В мужском фигурном катании небольшая сенсация. «Серебро» чемпионата Европы завоевал дебютант Дмитрий Алиеев, и эта медаль – его путевка на Олимпиаду. Но опять же вопрос: кого ставить в командный турнир: окрыленного успехом Алиева или более опытного Коляду?

В танцах французская пара французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон была недосягаема. А вот в спортивных парах все три комплекта медалей – у России. Но на Олимпиаде вряд ли Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову простят такой провал в короткой программе – после первого дня они занимали 5-е место, и только блестяще исполненная произвольная вознесла их на первое место. Но в Пхенчахне у ребят будут уже другие конкуренты.

Но в целом сборная России п фигурному катанию выглядит очень и очень боевой. Главное, чтобы теперь Международный олимпийский комитет со всеми своими комиссиями не бросился вносить правки.

Результаты ЧЕ-2018

Мужчины:

1. Хавьер Фернандес (Испания)

2. Дмитрий Алиев (Россия)

3. Михаил Коляда (Россия)

Женщины:

1. Алина Загитова (Россия)

2. Евгения Медведева (Россия)

3. Каролина Костнер (Италия)

Спортивные пары

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия)

2. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия)

3. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия)

Танцы

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция)

2. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия)

3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия)