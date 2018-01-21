Элина Мазур рассказала, зачем Виталина Цымбалюк-Романовская придумала беременность

21 Янв. 2018 2018-01-21T20:35:59+03:00

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После того, как Виталина Цымбалюк-Романовская рассорилась со своей близкой подругой Элиной Мазур последнюю не остановить. В интервью «Комсомолки» на днях бывшая правая рука жены народного артиста рассказала, что весь скандал Виталина затеяла ради квартир и денег, и вот новые откровения. Теперь Мазур поведала о мнимой беременности супруги уважаемого актера.

«У нас родилась идея сообщить о беременности Виталины. А поскольку она порой делала очень странные вещи и давала несвязные комментарии, я решила куда-нибудь ее отправить. В результате, Виталина уехала в Грузию, и мы распространили новость, что она там лежит на сохранении. Однако она решила вернуться в Россию без моего ведома. И вот мне уже кто-то сообщает, что Виталина якобы находится в Санкт-Петербурге и собирается делать аборт. Я, конечно, была в шоке», - вспомнила Элина в эфире шоу «Новые русские сенсации».

По мнению Мазур, ее план изначально был обречен на провал, поскольку Виталина часто не могла контролировать свои эмоции. Однако экс-представительница супруги Джигарханяна всеми силами старалась сделать из нее жертву в глазах общественности.

Сейчас Элина не поддерживает отношения с подругой. Также Мазур впервые рассказала истинную причину разрыва отношений с доверительницей.

«Однажды она сказала мне три слова, и они сразу же перевернули мое мнение о ней. Она спросила своим ангельским голосом: «Когда он умрет»? Я, конечно, была шокирована и сразу поняла, что ни о какой любви там речи не идет. Она желала смерти мужчине, с которым жила несколько лет, а это очень подло. Я тогда очень испугалась, ведь есть не только людской суд, но и Божий. А то, что она говорила — это определенно грех», - заявила Мазур.

Для женщины такие заявления подруги показались шокирующими. Все-таки Джигарханян много лет был супругом Виталины и так просто и обыденно интересоваться, сколько ему осталось до кончины? Мазур уверена, Джигарханян в этой ситуации жертва. И она надеется, что он сможет сохранить свое здоровье, выйдя победителем из этого громкого скандала. Она же в свою очередь, готова помочь его адвокатам вывести Виталину на чистую воду.

В эфире программы «Новые русские сенсации» Элина публично обратилась к бывшей подруге. Она отметила, что теперь им нечего обсуждать. «Ты для меня не существуешь. Сейчас я бы даже не обратила на тебя внимания и просто прошла бы мимо. Советую Виталине встать около зеркала и обратиться к самой себе. Действительно ли она ничего не стыдится в этой жизни? Может хоть это поможет ей что-то осознать», - заявила Мазур.

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