Адвокат народного артиста СССР: Виталина все еще жена Джигарханяна

18 Янв. 2018 2018-01-19T02:06:11+03:00

Неожиданно выяснилось, что развод любимого актера и его молодой супруги-пианистки так и не вступил в силу

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Новый сезон так называемого «Джига-шоу» начался с очередного крутого поворота: 39-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская передумала разводиться с 82-летним Арменом Джигарханяном. И даже больше: несмотря на то, что 27 ноября в 202-м мировом судебном участке в Кунцево был удовлетворен иск о разводе супругов, формально они по-прежнему остаются мужем и женой!

- Если возможно отсрочить наш развода, я это сделаю, - завила Виталина в эфире очередного ток-шоу. - Чтобы все прояснить, я жду личной встречи с Арменом Борисовичем, и хочу от него услышать, почему он подал на развод, чем он недоволен, какие у него требования и вопросы ко мне. В чем конкретно он меня обвиняет?

В тот же вечер Армен Борисович попал в одну из московских больниц с приступом. Сейчас врачи его обследуют. Диагноз пока неизвестен. По словам его адвоката Евгения Парфенова: скандал вокруг его имени Джигарханяна очень расстраивает. И хотя Армен Борисович не сморит телевизор, не следит за Интернетом, доброжелатели приносят ему «последние новости». Короче, негатив накопился и это сказалось на его самочувствии.

НАДЕЖДА СТАТЬ ВДОВОЙ

Вопрос ребром: является Виталина женой народного артиста или нет, «Комсомолка» задала адвокату актера Евгению Парфенову.

- Действительно, в конце декабря наши оппоненты (Виталина и ее адвокат – Ред.) подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. 27 декабря истекал месяц с принятия этого решения, после чего оно вступало в законную силу. Но у каждой из сторон есть возможность, даже по формальным основаниям, его обжаловать. Чем Виталина и воспользовалась. И хотя ее жалоба не мотивирована (расстались супруги по обоюдному согласию, детей и общего имущества нет, как не было и брачного договора – Ред.), судья, к огромному нашему сожалению, обязан жалобу принять, - пояснил «КП» адвокат Евгений Парфенов.- Суд дал время до февраля для устранения замечаний и обоснования, почему они не согласны с решением суда.

По мнению адвоката Джигарханяна, никаких оснований для отмены решения суда нет.

- Все делается для того, чтобы затянуть время, - считает адвокат Евгений Парфенов. - Иллюзия полагать, что Армен Борисович вдруг проснется и захочет помириться. Мотивы другой стороны могут быть разные, но явно не гуманные. Например, все мы смертны… Или это делается для участия Виталины в телепередачах. Там заключаются контракты, ей выплачиваются огромные гонорары. Это пиар и бизнес. Я вижу, что противоположная сторона продолжает разжигать информационную войну.

И хотя я уверен, что их брак в любом случае будет расторгнут, тем не менее до 5 февраля решение суда остается без движения. Если все останется как есть, тогда оно вступит в законную силу и к 10 февраля брак будет расторгнут в органах ЗАГСа. Если же Виталина подаст жалобу в Кунцевский суд, тогда дело может затянутся до марта. За это время, как я уже сказал, все может произойти: в жизни все быстро меняется

- Значит, на сегодняшний день Виталина и Армен Борисович по-прежнему муж и жена?

- Да, Виталина его супруга.

- Если, не дай Бог, произойдут фатальные события… Виталина станет его вдовой?

- Так и есть, поскольку их брак не расторгнут.

«ДЕНЬГИ ЗА ДОМ В АМЕРИКЕ АКТЕР ПОДАРИЛ ПРЕДЫДУЩЕЙ ЖЕНЕ»

- Вот еще одна тема. Перед новым годом Армен Борисович все деньги за проданный дом в Америке – это больше 130 тысяч долларов – подарил своей предыдущей жене Татьяне Власовой. Хотя первоначально по решению суда она должна была отдать ему половину суммы, вырученных от продажи этого дома…

- Вопрос не в том, что он подарил деньги, хотя фактически так и есть. Было решение суда о взыскании с Татьяны Сергеевны крупной суммы, был исполнительный лист на получение этих денег. Армен Борисович отказался от этого взыскания. Все деньги за проданный дом в Америке оказались в распоряжении Татьяны Сергеевны по обоюдному согласию. На то есть свои основания, о которых мы когда-нибудь расскажем…

- Теперь суд идет за трехкомнатную квартиру в Староконюшенном переулке. Татьяна Сергеевна хотела, чтобы и эта квартира полностью досталась ей, мол, дайте спокойно дожить. Как говорят, Виталина успела продать некоему юридическому лицу долю Джигарханяна в этой квартире. Теперь вы пытаетесь эту долю вернуть. Для кого?

- Достанется ли квартира Татьяне Сергеевне или Армену Борисовичу – это вопрос переговоров между ними. Главное, чтобы его доля не была у посторонних лиц.

- И наконец, Марк Рудинштейн станет директоров театра Джигарханяна?

- Такие разговоры были. Но все зависит не только от желания Марка Григорьевича или Армена Борисовича, но и от решения департамента культуры Москвы. Рудинштейн скорее всего будет не директором, а добрым советчиком, который поможет вывести театр на новый творческий уровень.

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