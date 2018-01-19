Элина Мазур: Узнав, что все квартиры ее, Виталина потеряла интерес к Джигарханяну. Она потребовала развод

19 Янв. 2018 2018-01-19T12:40:26+03:00

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Элина Мазур в первом сезоне сериала про Джигарханяна и Цымбалюк-Романовскую была подругой и представительницей Виталины. В новом сезоне она переметнулась в стан «врага». И теперь работает на Джигарханяна. Говорят, что Мазур была «двойным агентом», засланным казачком, которую специально подослали к Виталине, чтобы той навредить. Как бы то ни было, сейчас бывшие подруги такую личную неприязнь друг к другу испытывают, что «кушать не могу». Мы позвонили Мазур, чтобы узнать, в чем причина ее «предательства».

- Виталина меня страшно подвела, - призналась Элина. - Это выяснилось перед Новым годом, когда меня вызвали к следователям, у которых возникли очень серьезные вопросы ко мне. Я оклеветала порядочного человека, обвинив его в очень серьезном преступлении.

- Поясни, пожалуйста.

- Вспомни начало этой истории. В октябре Джигарханяна якобы похитили злые люди. Об этом раструбила Виталина. С этого началось наше сотрудничество.

Моя знакомая Наталья Корнеева, которая работала в театре Джигарханяна, позвонила мне: «Только не падай в обморок: Джигарханяна украли», - сообщила она. - Мы с моей дочерью, а она – кандидат юридических наук, работала в академии Генеральной прокуратуры, берем ноги в руки и в театр. По дороге обсуждаем эту фантастическую ситуацию. Параллельно я консультируюсь со своей сестрой, которая доктор юридических наук. И в один голос приходим к выводу: это бред! Как можно украсть Джигарханяна? И кому он вообще нужен?

Элина Мазур переметнулась из лагеря сторонников бывшей супруги актёра Джигарханяна в стан её противников.Фото: НТВ

Но в театре видим: Виталина - в обмороке, руки у нее трясутся, вся зареванная. Она рассказывает, что неизвестные люди увезли в неизвестном направлении ее мужа, а у него диабетическая кома. Станет ли человек в здравом уме придумывать такие вещи? Конечно, нет и мы ей верим. Первый мой вопрос: какие требования выдвигают похитители? Она говорит, что имущественные, требуют отдать три квартиры и деньги.

Ни фига себе, думаю, люди берега потеряли! Мало того, что такого известного человека похитили, так еще его имущество хотят забрать!

Еду в полицию писать заявление. Участковый выкатывает на меня глаза: «Какое похищение? Очнитесь! - говорит он мне. – Джигарханян только что ушел от нас, живой и невредимый». Но я не отступаюсь: откуда вы знаете, что это был Джигарханян? Он говорит: кто же не знает Джигарханяна? «А вдруг это был двойник? – настаиваю я. - Кто его опознал? Документы при нем были?». Я знаю, что паспорт Джигарханяна у Виталины…

После долгих препирательств, после того, как я написала на этого полицейского жалобу в отдел собственной безопасности МВД РФ, у меня приняли заявление о похищении человека. Главный злодей в этой истории, как мне объяснила Виталина, - Артур Согомонян, друг Джигарханяна…

Когда мы столкнулись с Согомоняном в полиции, Виталина залезла под стол и стала кричать, что сейчас он ее убьет. Мы с трудом привели ее в чувства. С Согомоняном я чуть не подралась, потому что искренне верила: он – преступник.

У меня нет юридического образования, поэтому я не могла составить с Виталиной договор о правовой помощи. Наши отношения можно называть дружеской помощью. И как «подруга», как ее представитель я обвинила Согомоняна в очень серьезном преступлении – похищении человека. Но… Пока я писала заявления в полицию, в прокуратору, Виталина мирно обменивалась с Артуром смсками. Она прекрасно понимала, что он не похититель, что Армен Борисович находится в больнице. Получается, что я оклеветала приличного, интеллигентного человека.

Виталина постоянно врет. Я считаю, что она не вполне здоровый психически человек. Это еще мягко сказано…

- Лина, с какой целью она тебя наняла? Ты же профессиональный решальщик семейных проблем?

- Можно так сказать. Ее версия была такой: она приобрела несколько квартир и теперь на ней висят кредиты. Согомонян требует переписать эти квартиры на него. В конце октября Армен Борисович подал на развод. Виталину интересовал только один вопрос: придется ли делить с ним имущество? Я объяснила, что не придется, поскольку все квартиры были оформлены на нее до брака. После этого Джигарханян перестал быть ей интересен. Она хотела развода. Но когда развод состоялся, к этому времени на ней висело уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь Армена Борисовича.

Армен Джигарханян и Виталина в марте 2017 года.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

- Из-за скрытых камер в его кабине?

- Дело даже не в этих камерах, а в том, что она снимала на свой мобильный телефон - неопрятного, полуодетого мужа, в домашней обстановке, и распространяла эту съемку в СМИ. Уголовное дело снова сделало ее уязвимой. Это некое новое обременение, которое мешало пуститься в свободное плавание.

- И она решила помириться с Джигарханяном, чтобы он забрал свои заявления из полиции и прекратил уголовное дело?

- Думаю, что так.

Они развелась по обоюдному согласию без указания причина. Виталина не просила затягивать развод. А теперь дает обратный ход: подает апелляционную жалобу в суд. Где логика? Она же только что на всю страну заявила, что мужа никогда не простит!

- В одном интервью ты сказала, что она дожидается кончины супруга…

- У меня есть такие подозрения.

- А факты?

- Пока не могу об этом говорить. Она знает, что Армена Борисовича нельзя волновать, тем не менее постоянно находит новые поводы раздуть этот скандал. Дай Бог здоровья Армену Борисовичу, но быть вдовой Джигарханяна – это не только статус. Тогда ни квартиры, ни деньги у нее не смогут отобрать.

- Есть мнение, что режиссером этой феерической мелодрамы были Артур Согомонян и Татьяна Власова, у которой Виталина увела не только мужа, но и имущество...

- Я тоже вначале так думала. Но, поверь, эту кашу заварила сама Виталина. Как я уже рассказала: все началось с похищения, которого не было.

Ситуация теперь мне кажется чудовищной. Мне ужасно стыдно перед Артуром Согомоняном, перед Арменом Борисовичем. Я была у него в больнице. Он попал туда с гриппом, хотя по официальной версии – с сердечным приступом. Когда он выздоровеет, мы еще раз встретимся. Я хочу попросить у него прощения. Я себя чувствую дурой, которую Виталина развела как лоха.

- Поначалу ты казалась серым кардиналом…

- Я не отказываюсь от этого титула. Я помогла Виталине создать образ жертвы. Но, поверь: я искренне верила, что она таковой и является.

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