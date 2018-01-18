Адвокат Цымбалюк-Романовской: «Виталина не хочет развода»

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:48:59+03:00

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На днях стало известно, что супруги, которых развели еще в ноябре прошлом году, по закону все еще остаются мужем и женой. Более того, накануне Нового года Виталина вместе со своим адвокатом Лирисой Широковой подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе.

Почему изменилось решение 39-летней пианистки, которая еще недавно не возражала против расторжения брака с народным артистом, мы расспросили ее адвоката Ларису Анатольевну.

- Несколько фактов подтолкнуло нас к этому решению. Виталина и Армен Борисович так и не виделись с октября прошлого года. Окружение Джигарханяна полностью его изолировало. Ехать в театр и караулить его у дверей – не в правилах Виталины…

- Эх, помнится, несколько лет назад в роли «фанатки», караулящей народного артиста у подъезда, была предыдущая жена Джигарханяна 75-летняя Татьяна Власова. Ей тоже не давали встретиться с мужем перед разводом. Правда тогда барьером на пути к их разговору встала сама Виталина.

- Я не знаю, как было тогда. Но законом предусмотрен срок - 2-3 месяца - для примирения супругов. Об этом Виталине было неизвестно. Элина Мазур, ее представитель на тот момент, не юрист и могла этих тонкостей не знать. Во всяком случае, разъяснений она не дала, поэтому о законной возможности встретиться с Джигарханяном Виталина не знала. В суд она не ходила.

Теперь ей разъяснили, что такое право у нее есть. И она решила им воспользоваться. Это единственный шанс увидеться с Джигарханяном, прояснить многие вопросы. Он должен объяснить ей, как их многолетний брак мог разрушиться в мгновение и дистанционно. Судья назначила слушания в Кунцевском районном суде на 30 января. Мы будем просить отменить решение о расторжении брака и предоставить возможность для примирения сторон.

- Уже голова идет кругом. Вчера Виталина рассказывала, как ее оскорбил Джигарханян (он публично назвал свою жену воровкой– Ред.), что ведет он себя не по-мужски, непорядочно. И одновременно ищет встречи с ним, хочет помириться и сохранить брак. Зачем?! Нет логики в ее словах и поступках. Какая-то амбивалентность сознания…

- Да, он ее обидел. Но не она была инициатором развода. Причины этого им не были сформулированы, хотя он и сделал ряд громких заявлений. У нас есть сомнения, что эти слова на самом деле принадлежат не ему. Или кто-то вложил ему в уста. Или им манипулируют. Он говорит: Виталина украла у меня квартиры. Хорошо, давайте разберемся, о какой недвижимости идет речь? Есть свидетели, что именно он распорядился имуществом так, чтобы оно не досталось его предыдущей жене – Татьяне Власовой. Поэтому все квартиры были оформлены на Виталину.

Она хочет с Арменом Борисовичем этот вопрос прояснить. Тем более она остается его законной женой. Сейчас Виталина предпринимает попытки достойно разрешить сложную ситуацию. Но женские обиды никто не отменял Нанесенные Виталине публичные оскорбления требуют обсуждения. Она хочет прямого разговора, чтобы расставить точки над «i». Проще говоря – хочет выяснить отношения. Этого мы добиваемся с помощью апелляционной жалобы.

- Опять же экскурс в прошлое: по такому же сценарию, без встреч и объяснений Армен Борисович развелся с предыдущей женой – Татьяной Власовой. Кстати, Виталина была противницей их разговора с глазу на глаз. Теперь сама оказалась в этой же ситуации…

- В любом случае он должен ответить: какие квартиры, она у него украла? Пускай расскажет об обстоятельствах этой «кражи». Есть свидетели, которых он привлекал для сопровождения этих сделок. Есть люди, которым он предлагал свою долю в спорной квартире в Староконюшенном переулке. Готов был продать свою долю за копейки, лишь бы не быть связанным с Татьяной Власовой. Теперь вдруг поменял мнение...

- В итоге: Виталина хочет развода или нет?

- Конечно, не хочет. Армену Борисовичу она отдала огромный кусок своей жизни. Более того, она искренне считает, что кроме нее сопровождать его старость, больше некому.

- Элина Мазур теперь говорит, что Виталина почти желала Джигарханяну смерти. Хотя Мазур поначалу полагала, что это безумная любовь, служение большому актеру. А когда со своей подзащитной познакомилась ближе, поняла, что, мягко говоря, ее переоценила. Виталина - волк в овечьей шкуре.

- Слова Мазур должны проверить правоохранительные органы, поскольку такими обвинениями не бросаются. Мы не знаем, когда она поменяла свое отношение к Виталине. Почему произошло предательство. Возможно, она давно не защищала ее интересы, а наоборот. Здесь много вопросов. И об этом будем говорить в суде…

- Допустим Джигарханян погорячился, назвав Виталину «воровкой». Он извинится. Что дальше? Вы допускаете, что он мог в ней разочароваться, особенно в свете скандальной истории…

- Но речь же идет не о разочаровании, а о квартирах. Мы хотим разобраться, что послужило причиной развода.

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