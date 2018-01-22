2018-01-22T13:58:52+03:00
Общество

А в советское время в школы с топором не приходили…

Отвечаем на отклики читателей на сайте «КП» про трагедии в школах Перми и Улан-Удэ
Александр МИЛКУСобозреватель отдела образования и науки
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Подростки, устроившие резню в Перми, подражали американским школьникам-убийцамПодростки, устроившие резню в Перми, подражали американским школьникам-убийцамФото: скриншот видео
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Это очень удобно – закрыться подушкой и делать вид, что мир такой, каким ты себе его представляешь, сидя на мягком диване. То же у нас происходит со временем с воспоминаниями о детстве. Все дни были солнечными, учителя добрыми, а уроки – увлекательными. Увы. На самом деле все было не так – как это не горько признать.

Нам читатели пишут – «а вот в советской школе такого произойти не могло». «В те времена никаких охранников и тревожных кнопок не было». «Дети не были такими агрессивными». И вообще, «солнечный круг, небо вокруг».

Но я работал криминальным репортером в 80-х годах и отлично помню обстановочку в школах на окраинах. И с ножами на уроки приходили, и резали один другого, и наркоманили. Даже погромы школ были! Подробности некоторых «школьных» преступлений я до сих пор не решаюсь рассказывать знакомым – разборки в бандитском Петербурге отдыхают. Особенности подросткового возраста – связанная с ним жестокость, бесшабашность, отсутствие моральных рамок – не связаны с социальным строем.

Просто тогда о подобных случаях в прессе не писали, по телевизору не сообщали. Только после 1987 года в молодежной прессе стали появляться материалы о нравах юных «строителей коммунизма». А не писали – значит такого не было.

Но в замалчивании была не только логика пропагандистов. Повторных нападений, «эффекта Вертера» - когда вслед за один преступлением, бурно обсуждаемым в обществе, совершалось другое, подобное – не происходило.

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