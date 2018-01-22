Чтобы купить «однушку» на окраине Москвы, жителю Новосибирска нужно продать три квартиры!

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:10:45+03:00

В Новосибирске в 3,5 миллиона рублей можно уложиться, взяв три квартиры-студии без отделки в новостройке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи за эти деньги можно жить у самого моря

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Цены на московскую недвижимость всегда «кусались». Как правило, жилье в столице стоило в несколько раз дороже, чем в других городах России. Специалисты компании «МИЭЛЬ-Франчайзинг» выяснили, какую квартиру необходимо продать в регионе, чтоб приобрети «однушку» на окраине в Москве.

В качестве примеры взяли однокомнатную квартиру в Новой Москве (Щербинка), площадью в 27 квадратных метров за 3,5 миллиона рублей со средним ремонтом. За такую же цену в Сочи, например, выставлена на продажу «однушка» в пяти минутах ходьбы от моря, площадью в 45 «квадратов» с хорошим ремонтом и мебелью.

В Крыму за эти деньги можно купить 3 квартиры-студии (18 кв.м.) по цене 1,12 млн рублей. В Волгограде - 4 «однушки» в строящемся доме. Речь идет о жилье, площадью 22,3 кв. м. за 813 тыс. руб.

В Новосибирске в 3,5 миллиона рублей можно уложиться, взяв три квартиры-студии без отделки в новостройке по цене 950 тыс. рублей (34 кв. м).

В Екатеринбурге 3,6 млн рублей хватит на приобретение двух небольших двухкомнатных квартир, стоимостью 1,8 млн рублей. А для того, чтобы купить «однушку» в Москве, жителю Новокузнецка надо будет продать четырехкомнатную квартиру в центре города с отличным ремонтом и улучшенной планировкой.

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