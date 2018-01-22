2018-01-22T18:29:29+03:00
Дом. Семья

Что за зверь на букву Ю: москвичей просят придумать имена для новорожденных хаски

По традиции, клички щенят должны начинаться на ту же букву, что и у мамы [фото]
Алексей ИВАНОВ
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В "Сокольниках" хаски по кличке Юла родила пятерых щенят. Фото из соцсетей Матвея ШпароВ "Сокольниках" хаски по кличке Юла родила пятерых щенят. Фото из соцсетей Матвея Шпаро
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Питомник сибирских хаски в столичном парке «Сокольники» работает около месяца, но уже успел родить первую сенсацию. Причем, родить в прямом смысле этого слова. В один из январских дней собака Юла дала жизнь пятерым щенятам. «Что же тут удивительного?», - спросят некоторые. - «Вполне естественный процесс». Необычно то, что до последних дней Юла всячески скрывала свое деликатное положение и наравне со всеми развлекала гостей парка.

Владельцы питомника планируют поставить в домике веб-камеру, чтобы организовать онлайн-трансляцию взросления щенят. Фото из соцсетей Матвея Шпаро

Владельцы питомника планируют поставить в домике веб-камеру, чтобы организовать онлайн-трансляцию взросления щенят. Фото из соцсетей Матвея Шпаро

- Хаски — северные ездовые собаки с густой шерстью и большим весом. Поэтому беременность не так-то просто определить, особенно если собака никак не показывает ее своим видом, - рассказал «Комсомольской правде» куратор питомника хаски, известный полярный путешественник Матвей Шпаро. - В нашем случае Юла только за трое суток до родов начала хандрить, на это обратил внимание кинолог и отвез ее в ветклинику. А там уже УЗИ показало, что собака беременна.

Все пятеро щенят родились здоровыми. Пока они еще слепые и никуда не отходят от своей мамочки. А владельцы питомника планируют поставить в домике веб-камеру, чтобы организовать онлайн-трансляцию взросления щенят.

На страничке Матвея Шпаро в «Фейсбуке» организован конкурс на лучшие имена для щенков. Среди присланных вариантов — Юстас, Юнга и Югра. По традициям собаководства имена щенят должны начинаться на ту же букву, что и у матери.

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