Дана Борисова: «Продаю старую квартиру из-за незакрытого кредита и плохих воспоминаний!»

22 Янв. 2018 2018-01-22T18:34:14+03:00

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Вернувшись из Таиланда, где Дана Борисова проходила реабилитацию от наркозависимости, ведущая решила избавиться от своей старой квартиры в «Золотых ключах».

— Моя квартира в превосходном состоянии. Она находится в элитном комплексе «Золотые ключи-2», в котором есть все для семьи: зоопарк, бассейн на крыше. Эту квартиру мне подарил мой бывший молодой человек, с которым я была еще до встречи с отцом моей дочери Полины. И там мне было комфортно, я квартиру эту безумно любила. Но после реабилитации я решила начать новую жизнь, избавиться от плохих воспоминаний, связанных с этим жильем. Квартиру я решила продать. Сейчас я проживаю на съемной квартире, которую оплатил на два месяца вперед Андрей Малахов. Недавно я снялась в еще одной его программе, где на меня напали Маша Малиновская и Алена Кравец. Андрей пошел мне навстречу и оплатил еще два месяца аренды моей съемной квартиры на Беговой. Мне там очень нравится. И дочке моей квартира эта понравилась. Хотела бы сказать отдельное спасибо ее отцу Максиму Аксенову, с которым у нас наладились отношения.

Как рассказала «КП» Дана Борисова, все уже готово к продаже ее элитных метров.

— Сейчас произведена предпродажная подготовка, полностью вся мебель вынесена, — поведала «КП» Дана Борисова, продемонстрировав нашим читателям фото опустевшего жилья. — Квартира очень красивая, там была сделана профессиональная уборка. Плюс там у меня еще два парковочных места на две машины. Они числятся на моей квартире. Сейчас оптимальная цена за мою квартиру — 25 миллионов рублей. Она у меня 84 метра, с двумя ванными, с большой спальней и гостиной. Это квартира-студия. Покупатель есть, очень серьезно настроенный. Но я не тороплюсь, потому что я хочу продать свое жилье максимально дорого, чтобы потом купить трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Фили град», где живет моя дочь Полина. Мне еще хватит денег на джип и на проживание.

По словам телеведущей, несколько лет назад она брала в банке кредит на покупку загородного дома, оставив в залог свою квартиру. Дом давно продан, а кредит пока не погашен. Осталось еще 50 тысяч долларов долга перед банком. Эту сумму, по словам Даны, банк спишет в процессе продажи квартиры.

— Продажа моего жилья будет осуществляться через банк, в котором частично есть залог на эту квартиру, — рассказала «КП» Дана Борисова. — Поэтому мошенников я не боюсь. Покупателей много, просмотры идут активно.

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