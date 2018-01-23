Как Россия и Китай стали разными цивилизациями. Часть 2

23 Янв. 2018 2018-01-23T01:02:50+03:00

Хождение по поднебесной. Часть 1. Благовещенск. Журналисты «Комсомолки» Владимир ВОРСОБИН и Виктор ГУСЕЙНОВ решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая. Им хотелось понять - так ли страшен для нас Китай, как его рисуют и можем ли мы, русские и китайцы, друг-друга понятьВиктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая [видео]

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Часть 1

В первой части нашей экспедиции Володя и Витя получили китайские визы, и вот они уже на реке Амур, по которой и пролегает граница с Поднебесной.

ДВА ПОЛЮСА - ЧЕРЕЗ РЕКУ

Полупустой «Боинг» тащил нас из Москвы в Благовещенск. Иначе переходить границу глупо.

Там, на берегах Амура, лицом к лицу стоят две цивилизации - российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Благовещенск расположен на левом берегу Амура, при впадении в него реки Зеи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Bот ты вроде готов к антиправительственному шоку, который здесь сшибает новичков. Но черт побери… Не зря вид этих городов в интернет-блогах залит ядом.

Пока Гусейнов ищет слова (это всегда долго), сразу предупрежу читателя: в интернете принято издеваться над несчастным Благовещенском, причем с обидным перебором.

Я даже позвонил своему знакомому главреду радио «Говорит Москва» Сергею Доренко, который как-то в эфире сказал:

«Благовещенск - это место ржавчины, пахнущее кошачьей мочой… А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в своих жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится».

Доренко, конечно, был тут же официально проклят Приамурьем.

- Что передать городу и мэру? - спрашиваю Сергея перед отлетом, надеясь на примирение.

- Передайте привет, - говорит. - Восхищение и сочувствие.

Многие вывески Благовещенска дублированы на китайском.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И вот мы в гробовом молчании смотрим на китайский берег, который аппетитно проплывал под крылом самолета мимо нас…

Еще в 80-х Хэйхэ был деревушкой с глинобитными домами. Это знание углубляет боль. Китайцы над русским берегом архитектурно издевались - небоскребы, огни современного города и, как вишенка на торте, набережная, парк и колесо обозрения. Казалось, китайцы выстроили эту витрину даже не столько для украшения фасада Китая, сколько чтобы позлить нас… Потому что на нашем берегу…

- Протестую! - протестует Гусейнов. - Прекратить уныние, либерализм и «доренковщину»! С той стороны, согласен, наблюдается небольшой мегаполис, зато с этой - вижу уютный чистенький приамурский городок…

Вид на набережную. Там за рекой раскинулся китайский Хэйхэ с небоскребами и колесом обозрения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

30 ЛЕТ НАЗАД МЫ НАД НИМИ СМЕЯЛИСЬ

- Со ср… дорогами, - взорвался местный водитель, до того молчавший за рулем (его лицо с самого аэропорта наливалось яростной кровью, и я все ждал начала дебоша). - Городок у нас уютный… Может быть. Но когда поедете в Китай, охренеете! Как они дороги строят! Я помню, как 30 лет назад ездил туда за копеечными магнитофонами, которые они в своих лачугах, прямо на земляном полу клепали. Они тогда тележками на деревянных колесах грузы таскали, мы все над ними смеялись… Сейчас дворцов понастроили, автобаны бетонные. А мы вот положили дорогу к прошлогоднему приезду Путина.

- Какую?

- Эту, - кивает на лобовое стекло.

- Она новая?!

Дорога была по-русски нормальной - то есть машину все время трясло и лишь иногда потряхивало.

Уличная подсветка в цветах российского флага.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я в прошлом дорожный инженер и знаю: вместо пяти сантиметров асфальта здесь от силы два, - говорит. - Москва выделила деньги, но через пару лет дороги снова не станет. И так во всем - производства почти не осталось. Через нас газопровод идет, вроде как для нас спасение - а местных мужиков на стройку не берут. Только разнорабочими, да и то без оформления, чтобы с зарплатой обмануть… В Китае бы расстреляли за такое вcех к чертовой матери, там о стране думают, а у нас все только деньги по карманам распихивают…

- Ну-у-у, понеслась знакомая песня электричек, - прошептал Гусейнов. - Сейчас начнется крик о китайской угрозе...

- А лет через двадцать кто сюда придет?! Кто?! Разве не знаете? - срывается водитель.

- Неужели страшные кита-а-айцы?! - в ужасе закричали мы.

- Москвичам только поржать. Припомните мои слова…

На набережной Благовещенска стоит памятник бронекатеру амурской флотилии. В 1945-м подобный военный корабль высадил десант на китайский берег, начав его освобождение от Японии. Теперь тот берег, на зависть Благовещенску, сияет огнями небоскребов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА?

Нас успокоила местный градоначальник Валентина Калита. Она отпаивала нас в мэрии чаем и приговаривала:

- Сами китайцы говорят: «Ваша набережная лучше». Не надо нам смотреть на Китай. У них есть федеральная программа по развитию их севера, поэтому и направляются государственные деньги в такие города, как Хэйхэ. Да и потом русскому не нужно повторять китайца. У каждого свой богатейший опыт и история. У каждого своя дорога.

Владимир Ворсобин и мэр Благовещенска Валентина Калита.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Да, о дорогах… - встрепенулся я.

- А вы знаете, что дорога от Хэйхэ до Харбина - бетонка, на которую может сесть бомбардировщик? - проворчал в углу один из чиновников и тяжело вздохнул.

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая

Могучий Амур разделяет российский город и его китайского соседа - Хэйхэ, население которого - в несколько раз больше двухсоттысячного Благовещенска.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧУВСТВО ГРАНИЦ

Благовещенск и Хэйхэ выглядят так, словно жил себе жил советский пенсионер, обветшал по-стариковски, а перед его окнами вдруг - бах! - особняк молодого миллионера. С иллюминацией, садом, парком развлечений. И вроде улыбается сосед благодушно, в гости зовет. Дескать, расслабься, сосед, - каждому свое.

А Благовещенск молчит. Терпит. Тут жилплощадь не разменяешь - не съедешь. Пригвождена парочка к Амуру навсегда…

В текст влезает Гусейнов:

- Мы еще не переправились на китайский берег, а уже оплакиваем русский?! Уже сыплем пепел, да?! Вот он, почерк интеллигенции: только почуяв заграницу и толком еще ни в чем не разобравшись, уже хулишь Родину. Может, на том берегу одни декорации? Благовещенцы же ворчат: Хэйхэ - потемкинская деревня. Застроили китайцы небоскребами берег, чтобы пыль в глаза русским пустить, а за ними - лачуги! Что там, Володь, мы не знаем, зато здесь все наше и настоящее…

Памятник основателю города генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьёву-Амурскому.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Да, Витя, да… (Отбираю у Гусейнова компьютер.)

Все время забываю о чувствах верующих…

Ладно. Патриотично так патриотично. На нашей стороне неплохо. Ювелирные на каждом шагу (китайцы любят наше золото), кондитерские (китайцы любят нашу «Аленку»), много продуктовых магазинов (китайцы обожают наши молоко и сметану).

И главное - чувствуется тонкое, непонятное чужакам равновесие.

На каждом углу торгуют юанями, весь город заточен на Китай, но азиатское лицо на улицах - редкость.

- В 80-е годы мы знали, что после девяти вечера нельзя выходить на берег, - объясняет нам мэр Калита. - И хотя сейчас нет колючей проволоки, мы чувствуем границу. Мы не позволяем китайцам доминировать, они не позволяют нам. Наши города побратимы, но даже этот договор мы подписали на нейтральной территории - посреди Амура на кораблике. Древний принцип - никакой уступки соседу, даже символической.

Продолжение в следующем номере «КП» и на нашем сайте

Часть 1