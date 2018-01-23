Исследование ученых: каждого третьего ребенка травили в классе

23 Янв. 2018 2018-01-23T01:02:50+03:00

Травля детей своих сверстников - привычное явление в школе. И не только в российской. Фото: EAST NEWS

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Взял топор и пошел крушить… Закидали классы «коктейлями Молотова»…

Жестокость подростков, напавших на учительницу и школьников, за гранью понимания. За что? Почему?

Следователи и психологи теперь пытаются найти тот спусковой крючок, который включил во внешне спокойном и мало чем выделявшемся парне убийцу. И находят его достаточно быстро - травля. Мол, молодому человеку было некомфортно в школе. Он терпел-терпел да и не вытерпел.

И это банальное объяснение, скорее всего, самое правильное. Травля (она же по-современному буллинг - от англ. bullying - агрессивное преследование одного из членов коллектива) - привычное явление в школе. И не только в российской. С травлей борются в школах Скандинавии, Германии, Южной Кореи. Исследования проводят во Франции и США. Она практически не связана с социальными условиями - это, как утверждают некоторые специалисты по психологии ранней юности, «болезнь подросткового возраста». Когда хочется самоутвердиться (и на других в частности), почувствовать границы возможного в обществе, нащупать слабое звено.

Почва для буллинга

Ребята, только что сами окончившие школу, - студенты лаборатории образовательной журналистики Высшей школы экономики - провели в конце прошлого года, наверное, первое масштабное исследование проблемы буллинга в России. Опрошено больше 1200 учеников 7 - 11-х классов из Москвы и Подмосковья.

И вот печальные цифры:

Почти 70% опрошенных говорят, что им приходилось наблюдать травлю.

60% признались, что жертвой был один из их знакомых.

12% заявили, что сами участвовали в травле. И это явно заниженная цифра - мало кто (пусть и анонимно) готов признаться, что он выступал агрессором по отношению к другому человеку.

Опрос школьниковФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Взрослым не доверяют

И тут возникает главная проблема - подвергшиеся травле ребята не надеются на помощь взрослых - ни родителей, ни учителей. Опрос студентов показывает: больше половины подростков, подвергшихся унижениям в классе или в спортивной секции, вообще никому не рассказывали о своей беде.

Из тех же, кто рассказал о проблеме родителям (а это около 200 человек из числа опрошенных), говорят, что взрослые им ничем помочь не смогли.

Вот некоторые самые популярные ответы ребят на вопрос о том, как поступили папы и мамы после рассказа школьника:

Оказали моральную поддержку (об этом сказали 10 подростков).

Посоветовали держаться подальше от обидчиков (10 опрошенных).

Пошли в школу разбираться с обидчиками (10 опрошенных).

Обратились к классному руководителю (5 опрошенных).

Написали заявление в полицию (1 опрошенный).

Обучили самообороне (1 опрошенный).

Отправили на прием к психологу (1 опрошенный).

Понятно, что совет держаться подальше - один из самых непродуктивных.

Жертв буллинга меньше среди тех, кого изначально поддерживают взрослые, кому помогают решить трудности, возникшие в школе. Если ребенок чувствует поддержку семьи, вероятность того, что более сильные сверстники решаться его травить, заметно снижается. Подростки чувствуют слабаков, за счет которых можно самоутвердиться, и тех, с кем лучше не связываться. Даже если такой человек физически слабее.

В международных исследованиях, которые перелопатили студенты, приводятся такие не очень обнадеживающие выводы:

Отсутствие доверительных отношений с родителями повышает шанс подростка как стать жертвой буллинга, так и инициатором травли.

Чем выше родитель оценивает школу, тем меньше он придает значение жалобам ребенка о том, что он жертва буллинга. То есть логика взрослых такая: «Мы отдали тебя в самую престижную школу в районе (городе). Это было непросто. Все, что ты говоришь об атмосфере здесь, - неправда, ты просто ищешь повод здесь не учиться».

Спусковой крючок

Школьники, которые постоянно подвергаются издевательствам со стороны сверстников, чувствуют себя неуверенно, они находятся в ожидании нападения. Чувствуют себя изгоями, часто замыкаются в себе. Результаты международного исследования PISA показали, что 26% постоянных жертв буллинга чувствуют неудовлетворенность жизнью, часто пропускают занятия (больше трех-четырех раз в 2 недели).

И эта неуверенность и может в какой-то момент перерасти в ответную агрессию. Иногда она выплескивается на обидчиков. Иногда приобретает формы глобального протеста. Причем, как правило, такой протест не спонтанен. Ребята готовят месть тщательно, зачастую отдавая себе отчет в том, что мосты будут сожжены. Но другого выхода покончить с унизительной ситуацией они не видят.

Цифра дняФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ну а учителя?

Увы, у нас в стране нет неких универсальных рецептов для учителя того, что делать, если ребенок подвергается травле. Каждая школа вынуждена сама что-то «изобретать». Недавнее исследование сотрудников Института образования ВШЭ Александры Бочавер и Кирилла Хломова показывает: учителя хорошо понимают, что такое буллинг, но они совершенно не представляют, как справляться с ситуацией. А в результате часто пускают дело на самотек.

Учителя часто усугубляют ситуацию - они не помогают измениться ни жертве, ни агрессору. Замалчивание проблемы приводит к тому, что жертва ощущает бессилие и страх. И в ситуации, когда ты не можешь надеяться ни на помощь семьи, ни на заступничество учителя, возможность срыва и без того находящегося на грани подростка серьезно возрастает.

А КАК У НИХ?

Отряды по защите от агрессии учеников

Старшеклассник Финн Андерссен рассказал, что в Швеции есть законы, которые защищают людей, подвергающихся буллингу. Мало того, в школе, где учится Финн, есть специальные «антибуллинговые» команды из учеников, задача которых защищать учеников с первого по девятый класс от насилия со стороны школьников.

А вот в Германии учителя не готовы справиться с агрессией подростков. Журналист Валерия Селиванова, переехавшая в эту страну вместе с дочерью, говорит, что столкнулась с буллингом в провинциальной немецкой школе. Только после того, как Валерия обратилась к чиновникам, руководящим системой образования в регионе, учителя стали наказывать детей, принимающих участие в травле новенькой. А в классе появился журнал, куда записывался каждый случай травли, и об этом сообщали родителям организаторов конфликта.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«А ты сам виноват»

- Часто, когда дети говорят, что их обижают в школе, особенно если речь идет не о драках, а об эмоциональном воздействии - дразнят, демонстративно не общаются, придумывают клички, высмеивают внешний вид, - родители не видят в этом угрозы для ребенка, - говорит научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения Института образования ВШЭ, кандидат психологических наук Мария Новикова. - Родители считают, что это специфика возраста и со временем все пройдет. Когда ребенок об этом рассказывает, он может получить ответ: «Да ты просто не обращай внимания». Девочки часто слышат: «Ты им просто нравишься». Более того, жертву сами папы с мамами могут объявить виноватой: «Видимо, в тебе что-то не так, не могут же просто столько ребят взять и придумать, вряд ли такая большая компания ошибается». И тогда ребенок вряд ли обратится вновь за помощью к родителю. Он попытается сам решить проблему. На том уровне, как он ее понимает в подростковом возрасте.

Почему дети не делятся проблемой со старшими:

1. Во многих семьях принят определенный стиль коммуникации, когда про переживания говорить не очень принято. Например, бабушка в разговоре с мамой хватается за сердце и говорит: «Ой, не говори мне об этом, а то мне сейчас плохо станет, я не могу про это слушать, какие страсти ты рассказываешь». Ребенок не хочет тревожить близких.

2. Бывает, что жертвы буллинга сами становятся агрессорами. Часто просто чтобы отвести угрозу от себя. Такой человек подумает, прежде чем сказать маме, потому что тогда узнают и о его проделках.

3. Хорошая успеваемость. Для родителя это зачастую главный показатель ребенка. И тогда ничего не говорят о проблемах, потому что понимают, что им не поверят: «Ты же хорошо учишься, какие у тебя сложности?»

4. Боятся подвести родителей; от них ожидают, что они будут очень успешными во всем - в оценках, в социальной жизни, и когда они сталкиваются с такой неприятностью со стороны коллектива, для них самих это доказательство неуспешности.Исследование провели студенты факультета коммуникации, медиа и дизайна НИУ Высшая школа экономики Ирина Фоменко, Анастасия Чеснокова, Камилла Цыганкова, Софья Рунг, Виктория Сокальская, Алена Полухина, Андрей Парницкий.

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