Наоми Кемпбелл призывает бойкотировать показ российского модельера Ульяны Сергеенко

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:19:46+03:00

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К сожалению, сейчас пресса обсуждает не совершенно люмпенскую моду, которая вышла на подиумы Парижа (все модные дома демонстрируют что-то из серии как было в глубинке России в 90-е), а расистский скандал.

Мы понимаем, что большинство имен широкой публике не известны, но все же попробуем рассказать историю. Модная девушка, Мирослава Дума, выложила в своем Инстаграме приглашение на показ от своей подруги, российского дизайнера Ульяны Сергеенко, который проходит в рамках Paris Fashion Week. В свободное от посещения дефиле время красавица с дурным характером, Наоми Кемпбелл, решила посмотреть, что там у Думы за новости с показов. И наткнулась на приглашение от Ульяны. Все бы ничего, но на приглашении Ульяна «от души в душу» написала «To my niggas in Paris», что переводится как «Моим ниггерам в Париже». Наоми взяла и обиделась - ну как так, белые бабы называют друг друга «ниггерами». Скопировала запись себе в Инстаграм, «украсив» ее гневными фразами: «Серьезно? Почему ты: а) написала это, б) опубликовала это». «Ульяна, лучше бы это не было правдой!», «Вы все еще идете на ее шоу завтра?».

Модель обвинила дизайнера в расизмеФото: Скриншот сайта

В общем, сейчас оскорбленная Наоми пытается сорвать шоу нашего дизайнера, Мирослава Дума, видимо, пытается как-то вымолить прощение у Ульяны за то, что выложила приглашение в открытый доступ, а Сергеенко продумывает оправдания.

На самом деле мир моды иногда слишком остро реагирует на подобные истории. Возьмем недавний скандал со шведским концерном H&M, который тоже обвинили в расизме за то, что на рекламном снимке был изображен чернокожий мальчик в свитшоте с надписью «моя обезьянка любит бананы». До этого Zara обвиняли в том, что они поместили на кофты желтую звезду, что напомнило некоторым униформу в концлагерях. Потом нашли на юбках жабу, которая была похожа на мем «Лягушонок Пепе», который за короткий срок вдруг стал символом нацизма и нетерпимости. В общем, как показывает практика, ходить надо в остатках, купленных еще в 90-х на рынке Коньково и не выделяться креативными принтами и приглашениями: время сейчас не то.